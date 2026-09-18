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JJ・ガブリエル、マンチェスター・ユナイテッド退団交渉継続の中でイングランドのユース代表選出を逃す可能性
「キッド・メッシ」、イングランド代表選考から落選の可能性へ
マンチェスター・ユナイテッドの新星JJ・ガブリエルは、キャリントンを離れたいとの要望を出したことを受け、今後予定されているイングランドのユース代表戦を欠場する可能性がある。ロンドンのアカデミー時代の早い段階から「キッド・メッシ」と呼ばれてきた15歳は、クラブ登録の抹消を求めており、これを受けてレアル・マドリー、バルセロナ、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンが関心を強めている。
『Telegraph Sport』によると、サッカー協会のスタッフは、このティーンエイジャーが代表活動に臨むうえで適切な身体的コンディションと精神状態にあるかどうかを見極めている。
この判断は、神童が10月6日の16歳の誕生日を前に契約を巡る不透明感が強まる中で下された。
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キャリントンでの対立の中、FAは福祉を優先へ
イングランド代表のコーチングスタッフは、理想を言えば今後の招集メンバーにこの複数ポジションをこなせるアタッカーを含めたい考えだが、ガブリエル本人の心身の健康を最優先すべきだという点で関係者全員の認識は一致している。このティーンエイジャーは先週からキャリントンでトレーニングを行っておらず、その結果としてマンチェスター・ユナイテッドU-21の試合も欠場している。
イングランドサッカー協会（FA）は、このデリケートな状況に慎重に対応するため、代理人サイドと緊密に連絡を取り続けている。
今回の期間にU-21より下のイングランド年代別代表が戦うのは公式戦ではないため、仮に同選手が不在となっても、正式な予選活動に支障は生じない。
逸材がイングランド代表で急速に台頭へ
ガブリエルの招集漏れの可能性は、ピッチ上でセンセーショナルな活躍を見せた直後に浮上した。ロンドン生まれのFWは先週、UEFAユースリーグでユナイテッドの一員としてハットトリックを記録。これまでのイングランドU-17、U-16、U-15での代表歴に続く結果となった。
また、父親を通じてアイルランド共和国、母親を通じてキプロスの代表資格も有している。さらに2025年8月には、クラブでの成長を優先するため、イングランドU-16からの招集を断っていた。
各年代での急速なステップアップは、欧州の強豪クラブが彼の状況を注視している理由を浮き彫りにしている。
- Crystal Pix
インターナショナルブレークが今後を左右する重要な決断をもたらす
ユースチームのメンバー発表が迫る中、ガブリエルはキャリントンでの登録をめぐる協議が続く間も、公式戦でのプレーを引き続き見送る見通しだ。今後の代表ウインドーは、目前の試合に気を取られることなく、すべての当事者に交渉の時間を与えることになる。
ユナイテッドは、ライバルクラブからの関心が高まる中でも、この状況はなお解決可能だとの立場を維持している。
今後数週間で、この10代のセンセーションがイングランド代表への復帰前にクラブでの将来を決着させるかどうかが決まることになる。
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