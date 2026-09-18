イングランド代表のコーチングスタッフは、理想を言えば今後の招集メンバーにこの複数ポジションをこなせるアタッカーを含めたい考えだが、ガブリエル本人の心身の健康を最優先すべきだという点で関係者全員の認識は一致している。このティーンエイジャーは先週からキャリントンでトレーニングを行っておらず、その結果としてマンチェスター・ユナイテッドU-21の試合も欠場している。

イングランドサッカー協会（FA）は、このデリケートな状況に慎重に対応するため、代理人サイドと緊密に連絡を取り続けている。

今回の期間にU-21より下のイングランド年代別代表が戦うのは公式戦ではないため、仮に同選手が不在となっても、正式な予選活動に支障は生じない。