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JJ・ガブリエルのデビューが間近か？ 15歳のマンチェスター・ユナイテッドの若き逸材が、ローゼンボリとの親善試合を控え、トップチームと合同練習に参加
プロディジー、ノルウェー遠征へ
マンチェスター・ユナイテッドの15歳ガブリエルが、金曜のローゼンボリ戦でトップチームデビューする見込みだ。マイケル・キャリック監督率いるチームは、このノルウェー勢とのプレシーズン2戦目に臨む。
15歳の彼の起用は、エリート選手をトップチームへ送り出し続けるアカデミーにとって大きな節目となる。
先日のレックサム戦（0-1で敗戦）とほぼ同様のメンバーが発表される見込みだが、若干の変更があるだろう。ガブリエルは月曜日にキャリントンで行われたユナイテッドの最新トレーニングに参加しており、ノルウェーへ遠征するメンバーに選出されるかどうか検討されている。
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キャリックは、その並外れた才能を認めている
昨シーズンのガブリエルについて、ユナイテッドのキャリック監督はこう語った。「彼をデビューさせるわけにはいかない。まだ若すぎる。JJは素晴らしい活躍を見せている。アカデミーには優秀な若手がおり、できるだけ多くをトップチームに呼び上げている。選手たちにトップチームの練習に参加させ、雰囲気を味わってもらうよう常に機会を与えている。」
指揮官はさらに「JJは大きな才能を持つ選手だ。U-18での活躍は目覚ましい。我々は彼を高く評価しているが、成長を支援しトップチームに昇格させる適切なタイミングを見極める忍耐が重要だ」と語った。
記録的なスピードでの昇進
ガブリエルは2022年からマンチェスター・ユナイテッドのユースに所属し、急成長を遂げている。2025年にはU-18最年少選手となり、トップチームとの合同練習も定期的に行っている。
この若手は最近の親善試合後にSNSで自身の歩みを振り返った。レックサムに敗れた後、インスタグラムにこう投稿した。「何かを長く待ち続ければ待つほど、手に入れた時の喜びは大きくなる。なぜなら、価値のあるものは待つ価値もあるからだ。」
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ユナイテッドは補強を継続している。
ガブリエルの件とは別に、ユナイテッドはここ数日、トッテナムからタイナン・トンプソンを400万ポンド＋追加報酬400万ポンドで獲得し、ユース陣を強化した。クラブは、国内の有望な若手確保により、長期的な持続可能性に注力している。同時にシニア市場でも動きを見せ、中盤補強のためASローマのマヌ・コネ争奪戦でリードしている。
この動きは、台頭する育成選手と実績ある国際レベル選手を融合させようとするクラブの野心を示している。それでも、現時点ではノルウェーへ出発するガブリエルに注目が集まっている。
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