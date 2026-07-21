マンチェスター・ユナイテッドの15歳ガブリエルが、金曜のローゼンボリ戦でトップチームデビューする見込みだ。マイケル・キャリック監督率いるチームは、このノルウェー勢とのプレシーズン2戦目に臨む。

15歳の彼の起用は、エリート選手をトップチームへ送り出し続けるアカデミーにとって大きな節目となる。

先日のレックサム戦（0-1で敗戦）とほぼ同様のメンバーが発表される見込みだが、若干の変更があるだろう。ガブリエルは月曜日にキャリントンで行われたユナイテッドの最新トレーニングに参加しており、ノルウェーへ遠征するメンバーに選出されるかどうか検討されている。



