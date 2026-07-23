10月に16歳になるガブリエルの代表選出は、彼にとって大きな節目だ。昨季プレミアリーグとユナイテッドU-18でMVPを獲得したこのロンドン出身FWは、先週フィンランドでレックサムに0-1で敗れた試合に唯一追加された新メンバー。代わりにFWイーサン・ウィートリーはノルウェー遠征から外れた。

ユナイテッドは複数の欠場者がいる。800万ポンドで加入したタイナン・トンプソンはメンバー外となり、ベンジャミン・セスコ、カール・ダーロウ、マタイス・デ・リフトは負傷で離脱中だ。注目度の高い選手たちが不在なだけに、すべての視線がガブリエルに注がれる。 クラブは彼の成長を慎重に管理しており、この若き選手は最近ようやくフルトレーニングに復帰したばかりだ。しかし、ライバルクラブのアカデミーから強い関心が寄せられる中、このウインガーがオールド・トラッフォードに残留できるよう尽力したのは、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスだったと報じられている。