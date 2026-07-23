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JJ・ガブリエルが15歳ながらマンチェスター・ユナイテッドのローゼンボリ戦招集メンバー入り。マイケル・キャリック監督の下でブレークを狙う。
トロンハイムに新たなスターが登場
10月に16歳になるガブリエルの代表選出は、彼にとって大きな節目だ。昨季プレミアリーグとユナイテッドU-18でMVPを獲得したこのロンドン出身FWは、先週フィンランドでレックサムに0-1で敗れた試合に唯一追加された新メンバー。代わりにFWイーサン・ウィートリーはノルウェー遠征から外れた。
ユナイテッドは複数の欠場者がいる。800万ポンドで加入したタイナン・トンプソンはメンバー外となり、ベンジャミン・セスコ、カール・ダーロウ、マタイス・デ・リフトは負傷で離脱中だ。注目度の高い選手たちが不在なだけに、すべての視線がガブリエルに注がれる。 クラブは彼の成長を慎重に管理しており、この若き選手は最近ようやくフルトレーニングに復帰したばかりだ。しかし、ライバルクラブのアカデミーから強い関心が寄せられる中、このウインガーがオールド・トラッフォードに残留できるよう尽力したのは、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスだったと報じられている。
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記録的なユース時代の活躍を糧に
ガブリエルが初めて脚光を浴びたのは2025年4月、リーズ・ユナイテッドとのU-18の試合だった。チームメイトのビクター・ムサが6得点を挙げて13－1の勝利に貢献したが、14歳のガブリエルは25分間の出場ながら2得点をマークし、世代を超えた才能を示した。 卓越したスピード、バランス、ボールコントロールでデビュー戦2得点をマークし、年齢差をものともしない適応力を示した。この活躍をきっかけに昨季は公式戦32試合で29得点を記録した。
クラブは彼を役員席に何度も招待し、12月のウェストハム戦の引き分け後にはサー・アレックス・ファーガソンと個別に面会させた。現在GCSEの受験年度にある彼は、ダンカン・エドワーズ、エディ・コールマン、ライアン・ギグス超えの記録をすでに樹立。3人より若い年齢でFAユースカップに出場し、得点を挙げている。
戦術の成熟と身体の発達
ユナイテッドのコーチ陣は、この若手を保護するため、左ウイングから中央寄りのポジションへ頻繁に配置を変更している。この戦術変更は、体格の良いサイドバックに押し出されるのを防ぐ目的だ。小柄ながら高い技術で存在感を示しており、クラブは夏にフィジカル強化とコンディショニングを行ったと見ている。
トップチームへの移行もスムーズだ。当初はルーベン・アモリム監督の招集でトレーニングに参加し、現在は常連となり、キャリック監督も成長を見守っている。ノルウェー戦で出場すれば、クラブ史上最年少デビュー（16歳19日）の記録を持つデビッド・ガスケルの後継者となる。
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シニアの社会参加への道
25人の登録メンバー全員がプレーできるわけではない。先週のレックサムとの親善試合では、キャリック監督がハーフタイムに多数交代させたにもかかわらず、ダーモット・ミー、ジム・スウェイツ、チド・オビは出場できなかった。だがガブリエルにとっては、試合当日の雰囲気を味わうことが、計画の次のステップだ。
遠征メンバーは以下の通り：トム・ヒートン、ラデク・ヴィテック、ハリー・マグワイア、レニー・ヨロ、ルーク・ショー、エイデン・ヘブン、メイソン・マウント、ジョシュア・ジルクゼー、パトリック・チナザエクペレ・ドルグ、アンドレイ・サントス、ブライアン・ムベウモ、チド・オビ、ジャック・フレッチャー、タイラー・フレッチャー、ハリー・アマス、トビー・コリアー、ダン・ゴア、ダーモット・ミー、シェイ・レイシー、 イーサン・ウィリアムズ、ジェイダン・カマソン、ジェイコブ・デヴァニー、ジム・スウェイツ、ダン・アーマー、JJ・ガブリエル。
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