日本代表ワールドカップメンバーの欧州クラブでの活躍は？CL・EL名場面集5戦

■試合情報

大会 2006-07CL

グループF第1節 日時 2006/09/13 会場 オールド・トラッフォード

（イングランド） 結果 マンチェスター・ユナイテッド 3-2 セルティック 得点者 サハ(30'PK)

サハ(40')

スールシャール(47') V・o・ヘッセリンク(21')

中村(43')

FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表にコーチとして帯同する元日本代表MF中村俊輔が躍動したのが2006-07シーズンCLのマンチェスター・ユナイテッド戦だ。

前年にセルティックに加入して2年目となった同シーズンに中村はCLデビュー戦として敵地オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦を迎えた。中村が中盤右サイドで先発したこの一戦、セルティックが20分にヤン・フェネホール・オフ・ヘッセリンクの得点で先制するも、30分からの10分間でルイ・サハが2得点を挙げてマンチェスター・ユナイテッドが逆転に成功する。それでも43分、中村が得意の左足で魅せる。ゴール正面25メートル地点から同選手は左足を振り抜くと、カーブのかかったボールは壁を越え、名手エトヴィン・ファン・デル・サールも一歩も動けず、ゴール右隅に吸い込まれた。

セルティックは最高の形でハーフタイムを迎えたが、後半開始早々にオーレ・グンナー・スールシャールが勝ち越しゴールをマーク。1点を追うセルティックは交代選手を使いながら攻勢に出るも、これ以上試合を動かすには至らず。セルティックは2-3で敵地でマンチェスター・ユナイテッドに惜敗した。