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Yuta Tokuma

日本代表ワールドカップメンバーの欧州クラブでの活躍は？CL・EL名場面集5戦

チャンピオンズ リーグ
ヨーロッパリーグ
日本
マンチェスター・ユナイテッド 対 セルティック
マンチェスター・ユナイテッド
セルティック
セビージャ 対 CSKAモスクワ
セビージャ
CSKAモスクワ
ボルシア・ドルトムント 対 レギア・ワルシャワ
ボルシア・ドルトムント
レギア・ワルシャワ
フランクフルト 対 レンジャーズ
フランクフルト
レンジャーズ
フェイエノールト 対 バイエルン
フェイエノールト
バイエルン
ワールドカップ

ワールドカップに出場する選手たちをはじめとした歴代日本人選手のUEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグでの活躍を振り返る。

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ヨーロッパの2025-26シーズンが終了し、間もなく開幕を迎えるFIFAワールドカップ2026に向けて機運が高まる。8大会連続8度目のワールドカップ本戦に出場する日本代表には、ヨーロッパで活躍した多くの選手たちが選出されている。今季も複数の日本人選手たちが欧州最高峰の舞台UEFAチャンピオンズリーグ（CL）、その下位大会UEFAヨーロッパリーグ（EL）に出場してインパクトを残してきた。

本記事では、日本人選手が活躍したこれまでのCLとELの試合を振り返る。

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  • nakauraGetty Images

    マンチェスター・ユナイテッドvsセルティック｜中村俊輔がオールド・トラッフォードで衝撃の活躍！

    ■試合情報

    大会2006-07CL
    グループF第1節
    日時2006/09/13
    会場オールド・トラッフォード
    （イングランド）
    結果マンチェスター・ユナイテッド3-2セルティック
    得点者サハ(30'PK)
    サハ(40')
    スールシャール(47')    		 V・o・ヘッセリンク(21')
    中村(43')

    FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表にコーチとして帯同する元日本代表MF中村俊輔が躍動したのが2006-07シーズンCLのマンチェスター・ユナイテッド戦だ。

    前年にセルティックに加入して2年目となった同シーズンに中村はCLデビュー戦として敵地オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦を迎えた。中村が中盤右サイドで先発したこの一戦、セルティックが20分にヤン・フェネホール・オフ・ヘッセリンクの得点で先制するも、30分からの10分間でルイ・サハが2得点を挙げてマンチェスター・ユナイテッドが逆転に成功する。それでも43分、中村が得意の左足で魅せる。ゴール正面25メートル地点から同選手は左足を振り抜くと、カーブのかかったボールは壁を越え、名手エトヴィン・ファン・デル・サールも一歩も動けず、ゴール右隅に吸い込まれた。

    セルティックは最高の形でハーフタイムを迎えたが、後半開始早々にオーレ・グンナー・スールシャールが勝ち越しゴールをマーク。1点を追うセルティックは交代選手を使いながら攻勢に出るも、これ以上試合を動かすには至らず。セルティックは2-3で敵地でマンチェスター・ユナイテッドに惜敗した。

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  • hondaGetty Images

    セビージャvsCSKAモスクワ｜本田圭佑が弾丸FK弾！クラブ史上初のCLベスト8に導く

    ■試合情報

    大会2009-10CL
    ラウンド16 2ndレグ
    日時2010/03/17
    会場エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアン
    （スペイン）
    結果セビージャ1-2CSKAモスクワ
    得点者ペロッティ(41') ネツィド(39')
    本田(55')

    日本代表としてFIFAワールドカップ最多となる4得点を記録した本田圭佑がCSKAモスクワ時代の2009-10シーズンのCLラウンド16セビージャ戦で大きなインパクトを残した。

    2010年1月にVVVフェンロからCSKAモスクワに加入したばかりの本田は、CLノックアウトステージから参戦。セビージャと激突したラウンド16では、1-1で敵地ラモン・サンチェス・ピスフアンでのセカンドレグを迎えた。本田がトップ下で先発した一戦、アウェーのCSKAモスクワが先制に成功。39分に本田の身体を張ったアシストから最後はトマーシュ・ネツィドがゴールに流し込む。しかし、2分後にディエゴ・ペロッティがネットを揺らしてセビージャが試合を振り戻した。

    1-1で迎えた後半、CSKAモスクワはゴール左約30メートル地点からFKを得る。本田がキッカーとを務めると、左足から放たれたドライブ回転のかかったボールは、相手GKアンドレス・パロップの手をはじいてネットを揺らした。本田のゴールが決勝点となり、CSKAモスクワが2-1でセビージャに勝利。この結果、クラブ史上初、さらに現在に至るまで最高位となるCL準々決勝進出を決めた。

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  • kagawaGetty Images

    ドルトムントvsレギア・ワルシャワ｜計12得点の乱打戦で香川真司が日本人初のCL2得点！

    ■試合情報

    大会2016-17CL
    グループF第5節
    日時2016/11/22
    会場ジグナル・イドゥナ・パルク
    （ドイツ）
    結果ドルトムント8-4レギア・ワルシャワ
    得点者香川(17')
    香川(18')
    シャヒン(20')
    デンベレ(29')
    ロイス(32')
    ロイス(52')
    パスラック(81')
    オウンゴール(90+2')    		 プリヨヴィッチ(10')
    プリヨヴィッチ(24')
    クハルチク(57')
    ニコリッチ(83')

    日本代表としてFIFAワールドカップ2大会に出場した香川真司が日本人選手として初めてCLの舞台で1試合複数得点を記録したのが2016-17シーズンのレギア・ワルシャワ戦だ。

    マンチェスター・ユナイテッドからドルトムントに復帰して3季目を迎えた香川は同シーズン、負傷などの影響で難しい序盤戦を過ごした。それでも、徐々に出場機会を伸ばし、グループF第5節となったホームでのレギア・ワルシャワ戦でトップ下で先発出場する。試合はレギア・ワルシャワに先制点を許す展開となったが、17分に香川がウスマヌ・デンベレの絶妙なクロスをファーサイドで頭で合わせて試合を振り出しに戻す。さらにその76秒後、再び日本人選手がデンベレからのパスを受けると、巧みに相手DFをかわして左足でゴール右隅に強烈なシュートを叩き込む。これはCL史上最速の連続得点となった。

    この試合は壮絶な打ち合いとなり、ドルトムントのデンベレやシャヒン、ロイスにも得点が生まれて前半だけで5-2と両チーム合わせて7点。後半に入っても試合は動き続け、最終的にドルトムントが8-4でレギア・ワルシャワを下した。両チーム合わせて12得点は、CL史上最多得点試合となり、いまだにこの記録は破られていない。

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  • hasebe-kamada(C)Getty Images

    フランクフルトvsレンジャーズ｜鎌田大地＆長谷部誠がヨーロッパリーグ優勝！

    ■試合情報

    大会2021-22EL
    決勝
    日時2022/05/18
    会場エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアン
    （スペイン）
    結果フランクフルト1-1 (PK5-4)レンジャーズ
    得点者ボレ(69') アボリ(57')

    日本代表としてFIFAワールドカップ2026に出場する鎌田大地とコーチとしてチームに帯同する長谷部誠が優勝トロフィーを掲げた2021-22シーズンEL決勝。

    ELの前身、UEFAカップを制した1979-80シーズン以来の決勝進出となったフランクフルトはレンジャーズと初のEL優勝を懸けて対戦。日本人選手としては2002年の小野伸二以来となる欧州カップ戦優勝を懸けて鎌田は先発で、長谷部はベンチから試合をスタートした。一進一退の攻防が続くも両チームともに試合を動かせず。それでも後半に入ると、57分にジョー・アボリがレンジャーズに先制点をもたらす。その直後に長谷部が投入されると、フランクフルトは69分にラファエル・サントス・ボレがクロスを押し込んでフランクフルトが同点とする。

    試合は90分、さらには延長に入っても決着つかず、PK戦に突入。先攻のレンジャーズ、後攻のフランクフルトともに2人目まで成功し、3人目のキッカーを務めた鎌田もしっかりと成功。すると、レンジャーズの4人目アーロン・ラムジーのシュートをフランクフルト守護神ケヴィン・トラップがセーブ。その後両チームの選手が成功し、迎えた5人目ボレが確実に沈めてフランクフルトがEL優勝を飾った。

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  • uedaGetty Images

    フェイエノールトvsバイエルン・ミュンヘン｜上田綺世が名手ノイアーの牙城を崩す！

    ■試合情報

    大会2024-25CL
    リーグフェーズ第7節
    日時2025/01/23
    会場スタディオン・フェイエノールト
    （オランダ）
    結果フェイエノールト3-0バイエルン・ミュンヘン
    得点者ヒメネス(21')
    ヒメネス(45+9')
    上田(89')    		  

    日本代表のエースとしてFIFAワールドカップ2026での活躍が期待される上田綺世が2024-25シーズンのCLで強豪バイエルン・ミュンヘン相手に牙をむいた。

    フェイエノールト移籍後2シーズン目にしてCL初得点を挙げるも、サンティアゴ・ヒメネスの牙城を崩せず、また負傷を抱えてベンチを温める時間の続いた上田は、バイエルン戦でもベンチスタートに。ノックアウトフェーズ進出を目指すフェイエノールトは21分にヒメネスが先制点を挙げ、前半アディショナルタイムにも追加点をマークして試合を優位に進める。

    後半に入ると、2点を追うバイエルンが攻勢に出るも、フェイエノールト守備陣が踏ん張る状況が続く中、80分過ぎに上田がピッチに立つ。すると89分、カウンターからアントニ・ミランボのスルーパスに抜け出した上田が相手GKノイアーの立ちはだかるゴールに上手く流し込んで試合を決定づける3点目をチームにもたらした。試合はこのまま終わり、フェイエノールトが3-0でバイエルンに勝利した。

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  • wowow cl 26-27(C)WOWOW

    2026-27シーズンもWOWOWでUEFAチャンピオンズリーグ(CL)を視聴！シーズンパス早割キャンペーン

    WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFAチャンピオンズリーグ(WCL)についても独占生中継となる。

    そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年5月31日(日)0:00から販売開始。「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、2026年8月1日(土)12:00～10月31日(土)23:59は19,800円(税込)で通常販売されるが、販売開始日の2026年5月31日(日)0:00～7月31日(金)23:59の期間は“早割キャンペーン”として17,500円(税込)で販売される。加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

    仮に2026年6月～2027年6月までの13カ月間利用する場合、早割キャンペーン中に加入すれば月額換算で1,346円となる。

    「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金

     販売期間価格(税込)視聴期限
    早割キャンペーン

    2026/5/31(日)0:00～

    7/31(金)23:59

    17,500円

    ※月額換算1,346円
    (2026年6月～2027年6月の13カ月間で算出)

    		2027/6/30(水)23:59
    通常販売

    2026/8/1(土)12:00～

    10/31(土)23:59

    		19,800円

    ※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

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    ■「CL・EL2026-27 シーズンパス」早割キャンペーンの加入方法は？

    1. WOWOW公式サイトにアクセス
    2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
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    4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

    ■「CL・EL2026-27 シーズンパス」の視聴可能コンテンツ

    • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
    • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
    • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
    • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
    • UEFAスーパーカップ2026
    • MATCH HIGHLIGHT
    • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
    • 2026-27シーズン開幕前特別企画
    • ほか多数

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