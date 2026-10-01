日本女子オープン2026 結果速報・リーダーボード｜小祝さくら、佐久間朱莉らの成績は？
日本女子オープン│結果速報・リーダーボード
順位
選手名
スコア
R1
合計
1
阿部 未悠
-6
64
64
1
荒木 七海 @
-6
64
64
3
吉本 ここね
-4
66
66
3
藤本 愛菜
-4
66
66
5
青木 香奈子
-3
67
67
5
ウー チャイェン
-3
67
67
7
仲村 果乃
-2
68
68
7
鈴木 愛
-2
68
68
7
古江 彩佳
-2
68
68
7
徳永 歩
-2
68
68
7
福田 侑子
-2
68
68
7
永井 花奈
-2
68
68
7
申 ジエ
-2
68
68
7
髙野 愛姫
-2
68
68
7
入谷 響
-2
68
68
7
河本 結
-2
68
68
7
桑木 志帆
-2
68
68
7
髙木 優奈
-2
68
68
7
髙橋 彩華
-2
68
68
7
堀 琴音
-2
68
68
7
金澤 志奈
-2
68
68
7
山路 晶
-2
68
68
23
佐久間 朱莉
-1
69
69
23
青木 瀬令奈
-1
69
69
23
神谷 そら
-1
69
69
23
尾関 彩美悠
-1
69
69
23
蛭田 みな美
-1
69
69
23
倉林 紅
-1
69
69
23
池ヶ谷 瑠菜
-1
69
69
23
安田 祐香
-1
69
69
23
吉澤 柚月
-1
69
69
23
天本 ハルカ
-1
69
69
33
小祝 さくら
E
70
70
33
永峰 咲希
E
70
70
33
山下 萌寧 @
E
70
70
33
岩永 杏奈 @
E
70
70
33
佐藤 心結
E
70
70
33
李 知姫
E
70
70
33
畠山 葵 @
E
70
70
33
前多 愛
E
70
70
33
鳴川 愛里
E
70
70
33
吉田 鈴
E
70
70
33
イ ミニョン
E
70
70
33
薮田 梨花
E
70
70
33
工藤 優海
E
70
70
33
政田 夢乃
E
70
70
33
ささき しょうこ
E
70
70
33
林 亜莉奈
E
70
70
49
四村 彩也香
+1
71
71
49
P.サイパン
+1
71
71
49
菅沼 菜々
+1
71
71
49
渡邉 彩香
+1
71
71
49
都 玲華
+1
71
71
49
稲垣 那奈子
+1
71
71
49
下川 めぐみ
+1
71
71
49
藤田 さいき
+1
71
71
49
山城 奈々
+1
71
71
49
廣吉 優梨菜 @
+1
71
71
49
神谷 桃歌
+1
－
－
60
商崎 鈴菜
+2
72
72
60
大出 瑞月
+2
72
72
60
田中 こころ
+2
72
72
60
荒木 優奈
+2
72
72
60
木戸 愛
+2
72
72
60
笠 りつ子
+2
72
72
60
リ ハナ
+2
72
72
60
佐々木 史奈
+2
72
72
60
宮﨑 乙実
+2
72
72
60
福田 萌維
+2
72
72
60
中村 心
+2
72
72
60
脇元 華
+2
72
72
72
佐沢 愛々 @
+3
73
73
72
森田 彩音
+3
73
73
72
橋本 美月 @
+3
73
73
72
新谷 芽々 @
+3
73
73
72
ジャジー ロバーツ @
+3
73
73
72
宮澤 美咲
+3
73
73
72
赤穂 未来 @
+3
73
73
72
大久保 柚季
+3
73
73
72
浜崎 未来
+3
73
73
72
奥山 純菜
+3
73
73
72
伊藤 せあら @
+3
73
73
72
村田 可朋
+3
73
73
72
中嶋 月葉 @
+3
73
73
72
森田 遥
+3
73
73
72
稲葉 千乃 @
+3
73
73
72
野澤 真央
+3
73
73
88
林 愛輝美 @
+4
74
74
88
大林 奈央
+4
74
74
88
稲見 萌寧
+4
74
74
88
塩路 千尋 @
+4
74
74
88
菅 楓華
+4
74
74
88
穴井 詩
+4
74
74
88
仲宗根 澄香
+4
74
74
88
石田 可南子
+4
74
74
88
服部 真夕
+4
74
74
88
辻 梨恵
+4
74
74
88
安福 千乃
+4
74
74
88
ペ ソンウ
+4
74
74
88
山本 智亜紗 @
+4
74
74
101
千田 萌花
+5
75
75
101
松原 柊亜
+5
75
75
101
佐藤 小洛 @
+5
75
75
101
全 美貞
+5
75
75
101
細峪 七々 @
+5
75
75
101
福田 美来 @
+5
75
75
101
平山 心暖 @
+5
75
75
108
菊田 ひな @
+6
76
76
108
スタイヤーノ 梨々菜
+6
76
76
108
草薙さくら @
+6
76
76
108
髙久 みなみ
+6
76
76
108
岡山 絵里
+6
76
76
108
斉藤 愛璃
+6
76
76
114
新藤 励
+7
77
77
114
水木 春花
+7
77
77
114
小林 光希
+7
77
77
114
川﨑 春花
+7
77
77
118
奥山 友梨
+8
78
78
119
中谷 玲 @
+9
79
79
欠場
加藤 麗奈
No.9終了後、首痛のため棄権
－
－
日本女子オープン│テレビ放送・ネット配信予定
日本女子オープン2026は、NHK総合テレビ、NHK BS、ゴルフネットワークで中継される。
また、ネットではNHK ONEで一部ラウンドの同時配信が予定されている。
テレビ放送・ネット配信スケジュールは以下の通り。
日程
ラウンド
放送・配信サービス
放送・配信時間
中継内容
10月1日(木)
第1ラウンド
NHK BS
13:00～15:10
生中継
10月1日(木)
第1ラウンド
NHK総合テレビ
15:10～17:00
生中継
10月1日(木)
第1ラウンド
NHK ONE
15:10～17:00
地上波同時配信
10月2日(金)
第2ラウンド
NHK BS
13:00～15:10
生中継
10月2日(金)
第2ラウンド
NHK総合テレビ
15:10～17:00
生中継
10月2日(金)
第2ラウンド
NHK ONE
15:10～17:00
地上波同時配信
10月3日(土)
第3ラウンド
ゴルフネットワーク
07:00～12:30
1番ホール生中継
10月3日(土)
第3ラウンド
NHK総合テレビ
13:50～16:00
生中継
10月4日(日)
最終ラウンド
ゴルフネットワーク
07:00～12:15
1番ホール生中継
10月4日(日)
最終ラウンド
NHK総合テレビ
13:05～16:00
生中継
NHK総合テレビでは4日間すべてのラウンドを生中継。第1ラウンドと第2ラウンドはNHK BSでも13:00から中継される。
NHK ONEでは、10月1日(木)と2日(金)にNHK総合テレビの放送時間帯に合わせて同時配信が行われる予定だ。
さらに、ゴルフネットワークでは第3ラウンドと最終ラウンドの朝から1番ホールを生中継する。
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本記事では、『日本女子オープンゴルフ選手権』はどこで見ることができるのか。無料視聴方法を紹介する。
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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