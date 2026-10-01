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57th SUMITOMO LIFE Vitality Ladies TOKAI CLASSIC - Final RoundGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

日本女子オープン2026 結果速報・リーダーボード｜小祝さくら、佐久間朱莉らの成績は？

日本女子オープン2026の結果速報、リーダーボード。小祝さくら、佐久間朱莉らのラウンド成績まとめ。

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本記事では、日本女子オープン2026の結果速報をはじめ、最新リーダーボード、各選手の順位・スコア、最終結果を随時更新する。

  • 日本女子オープン│結果速報・リーダーボード

    順位

    選手名

    スコア

    R1

    合計

    1

    阿部 未悠

    -6

    64

    64

    1

    荒木 七海 @

    -6

    64

    64

    3

    吉本 ここね

    -4

    66

    66

    3

    藤本 愛菜

    -4

    66

    66

    5

    青木 香奈子

    -3

    67

    67

    5

    ウー チャイェン

    -3

    67

    67

    7

    仲村 果乃

    -2

    68

    68

    7

    鈴木 愛

    -2

    68

    68

    7

    古江 彩佳

    -2

    68

    68

    7

    徳永 歩

    -2

    68

    68

    7

    福田 侑子

    -2

    68

    68

    7

    永井 花奈

    -2

    68

    68

    7

    申 ジエ

    -2

    68

    68

    7

    髙野 愛姫

    -2

    68

    68

    7

    入谷 響

    -2

    68

    68

    7

    河本 結

    -2

    68

    68

    7

    桑木 志帆

    -2

    68

    68

    7

    髙木 優奈

    -2

    68

    68

    7

    髙橋 彩華

    -2

    68

    68

    7

    堀 琴音

    -2

    68

    68

    7

    金澤 志奈

    -2

    68

    68

    7

    山路 晶

    -2

    68

    68

    23

    佐久間 朱莉

    -1

    69

    69

    23

    青木 瀬令奈

    -1

    69

    69

    23

    神谷 そら

    -1

    69

    69

    23

    尾関 彩美悠

    -1

    69

    69

    23

    蛭田 みな美

    -1

    69

    69

    23

    倉林 紅

    -1

    69

    69

    23

    池ヶ谷 瑠菜

    -1

    69

    69

    23

    安田 祐香

    -1

    69

    69

    23

    吉澤 柚月

    -1

    69

    69

    23

    天本 ハルカ

    -1

    69

    69

    33

    小祝 さくら

    E

    70

    70

    33

    永峰 咲希

    E

    70

    70

    33

    山下 萌寧 @

    E

    70

    70

    33

    岩永 杏奈 @

    E

    70

    70

    33

    佐藤 心結

    E

    70

    70

    33

    李 知姫

    E

    70

    70

    33

    畠山 葵 @

    E

    70

    70

    33

    前多 愛

    E

    70

    70

    33

    鳴川 愛里

    E

    70

    70

    33

    吉田 鈴

    E

    70

    70

    33

    イ ミニョン

    E

    70

    70

    33

    薮田 梨花

    E

    70

    70

    33

    工藤 優海

    E

    70

    70

    33

    政田 夢乃

    E

    70

    70

    33

    ささき しょうこ

    E

    70

    70

    33

    林 亜莉奈

    E

    70

    70

    49

    四村 彩也香

    +1

    71

    71

    49

    P.サイパン

    +1

    71

    71

    49

    菅沼 菜々

    +1

    71

    71

    49

    渡邉 彩香

    +1

    71

    71

    49

    都 玲華

    +1

    71

    71

    49

    稲垣 那奈子

    +1

    71

    71

    49

    下川 めぐみ

    +1

    71

    71

    49

    藤田 さいき

    +1

    71

    71

    49

    山城 奈々

    +1

    71

    71

    49

    廣吉 優梨菜 @

    +1

    71

    71

    49

    神谷 桃歌

    +1

    60

    商崎 鈴菜

    +2

    72

    72

    60

    大出 瑞月

    +2

    72

    72

    60

    田中 こころ

    +2

    72

    72

    60

    荒木 優奈

    +2

    72

    72

    60

    木戸 愛

    +2

    72

    72

    60

    笠 りつ子

    +2

    72

    72

    60

    リ ハナ

    +2

    72

    72

    60

    佐々木 史奈

    +2

    72

    72

    60

    宮﨑 乙実

    +2

    72

    72

    60

    福田 萌維

    +2

    72

    72

    60

    中村 心

    +2

    72

    72

    60

    脇元 華

    +2

    72

    72

    72

    佐沢 愛々 @

    +3

    73

    73

    72

    森田 彩音

    +3

    73

    73

    72

    橋本 美月 @

    +3

    73

    73

    72

    新谷 芽々 @

    +3

    73

    73

    72

    ジャジー ロバーツ @

    +3

    73

    73

    72

    宮澤 美咲

    +3

    73

    73

    72

    赤穂 未来 @

    +3

    73

    73

    72

    大久保 柚季

    +3

    73

    73

    72

    浜崎 未来

    +3

    73

    73

    72

    奥山 純菜

    +3

    73

    73

    72

    伊藤 せあら @

    +3

    73

    73

    72

    村田 可朋

    +3

    73

    73

    72

    中嶋 月葉 @

    +3

    73

    73

    72

    森田 遥

    +3

    73

    73

    72

    稲葉 千乃 @

    +3

    73

    73

    72

    野澤 真央

    +3

    73

    73

    88

    林 愛輝美 @

    +4

    74

    74

    88

    大林 奈央

    +4

    74

    74

    88

    稲見 萌寧

    +4

    74

    74

    88

    塩路 千尋 @

    +4

    74

    74

    88

    菅 楓華

    +4

    74

    74

    88

    穴井 詩

    +4

    74

    74

    88

    仲宗根 澄香

    +4

    74

    74

    88

    石田 可南子

    +4

    74

    74

    88

    服部 真夕

    +4

    74

    74

    88

    辻 梨恵

    +4

    74

    74

    88

    安福 千乃

    +4

    74

    74

    88

    ペ ソンウ

    +4

    74

    74

    88

    山本 智亜紗 @

    +4

    74

    74

    101

    千田 萌花

    +5

    75

    75

    101

    松原 柊亜

    +5

    75

    75

    101

    佐藤 小洛 @

    +5

    75

    75

    101

    全 美貞

    +5

    75

    75

    101

    細峪 七々 @

    +5

    75

    75

    101

    福田 美来 @

    +5

    75

    75

    101

    平山 心暖 @

    +5

    75

    75

    108

    菊田 ひな @

    +6

    76

    76

    108

    スタイヤーノ 梨々菜

    +6

    76

    76

    108

    草薙さくら @

    +6

    76

    76

    108

    髙久 みなみ

    +6

    76

    76

    108

    岡山 絵里

    +6

    76

    76

    108

    斉藤 愛璃

    +6

    76

    76

    114

    新藤 励

    +7

    77

    77

    114

    水木 春花

    +7

    77

    77

    114

    小林 光希

    +7

    77

    77

    114

    川﨑 春花

    +7

    77

    77

    118

    奥山 友梨

    +8

    78

    78

    119

    中谷 玲 @

    +9

    79

    79

    欠場

    加藤 麗奈

    No.9終了後、首痛のため棄権

  • 日本女子オープン│テレビ放送・ネット配信予定

    日本女子オープン2026は、NHK総合テレビ、NHK BS、ゴルフネットワークで中継される。

    また、ネットではNHK ONEで一部ラウンドの同時配信が予定されている。

    テレビ放送・ネット配信スケジュールは以下の通り。

    日程

    ラウンド

    放送・配信サービス

    放送・配信時間

    中継内容

    10月1日(木)

    第1ラウンド

    NHK BS

    13:00～15:10

    生中継

    10月1日(木)

    第1ラウンド

    NHK総合テレビ

    15:10～17:00

    生中継

    10月1日(木)

    第1ラウンド

    NHK ONE

    15:10～17:00

    地上波同時配信

    10月2日(金)

    第2ラウンド

    NHK BS

    13:00～15:10

    生中継

    10月2日(金)

    第2ラウンド

    NHK総合テレビ

    15:10～17:00

    生中継

    10月2日(金)

    第2ラウンド

    NHK ONE

    15:10～17:00

    地上波同時配信

    10月3日(土)

    第3ラウンド

    ゴルフネットワーク

    07:00～12:30

    1番ホール生中継

    10月3日(土)

    第3ラウンド

    NHK総合テレビ

    13:50～16:00

    生中継

    10月4日(日)

    最終ラウンド

    ゴルフネットワーク

    07:00～12:15

    1番ホール生中継

    10月4日(日)

    最終ラウンド

    NHK総合テレビ

    13:05～16:00

    生中継

    NHK総合テレビでは4日間すべてのラウンドを生中継。第1ラウンドと第2ラウンドはNHK BSでも13:00から中継される。

    NHK ONEでは、10月1日(木)と2日(金)にNHK総合テレビの放送時間帯に合わせて同時配信が行われる予定だ。

    さらに、ゴルフネットワークでは第3ラウンドと最終ラウンドの朝から1番ホールを生中継する。

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