【5月31日】サッカー日本代表 アイスランド戦のキックオフ時間・日程・メンバー

サッカー日本代表は2026年5月31日(日)に「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」でアイスランド代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsアイスランド代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
サッカー日本代表は2026年5月31日(日)に「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」でアイスランド代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsアイスランド代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。
「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」の日本代表vsアイスランド代表は、5月31日(日)に開催。キックオフは午後7時25分に予定されている。
5月31日(日)に行われる「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」の日本代表vsアイスランド代表は、東京都新宿区にある「国立競技場」で開催される。
2020年東京オリンピックのメイン会場として新設された国立競技場は、約6万8000人の収容人員を誇る大型競技場だ。2020年元日の天皇杯決勝がこけら落としとなり、以降国内カップ戦決勝の会場などとして使用されている。日本代表戦もこれまでに5試合が行われており、通算成績は3勝1分け1敗だ。直近では昨年11月にボリビア代表と対戦し、3-0で勝利した。
「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」の日本代表vsアイスランド代表は、テレビ放送は地上波『日本テレビ系列』、ネット配信はネット『DAZN』と『TVer』で生中継される。なお、『DAZN』でも無料ライブ配信が予定されている。
なお、『日本テレビ系列』の実況・解説は未発表。『DAZN』も現時点で未発表だ。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|実況・解説
|DAZN
|ネット
|19:25
|未発表
|日本テレビ系列
|地上波
|19:00
|未発表
|TVer
|ネット
|19:00
|未発表
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は日本テレビおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。
■基本情報
W杯出場：1回
最高成績：グループステージ(2018)
FIFAランキング：75位
日本戦戦績：3試合0勝0分3敗(3得点8失点)
▼GK
ハーコン・ラフン・ヴァルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）
オグムンドゥル・クリスティンソン（ヴァルル）
アダム・インギ・ベネディクトソン（ABコペンハーゲン／デンマーク）
▼DF
アルフォンス・サンプステッド（ゴーアヘッド・イーグルス／オランダ）
ダグル・ダン・ソルハルソン（モントリオール／カナダ）
ヴァルゲイル・ルンダル・フリドリクソン（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
ヒョルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）
スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス／ギリシャ）
ダニエル・レオ・グレタルソン（スナユスケ／デンマーク）
ホルズル・ビョルグヴィン・マグヌッソン（レヴァディアコス／ギリシャ）
ロギ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）
▼MF
ウィルム・トール・ウィムッソン（NECナイメヘン／オランダ）
アンドリ・ファナル・バルドゥルソン（カスムパシャ／トルコ）
ギスリ・ソルダルソン（レフ・ポズナン／ポーランド）
アーロン・グンナルソン（アル・ガラファ／カタール）
ステファン・テイトゥル・ソールザルソン（ハノーファー／ドイツ）
ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）
クリスティアン・ノクヴィ・フリンソン（トゥウェンテ／オランダ）
▼FW
ブリュニョールヴル・ウィルムソン（フローニンゲン／オランダ）
ステファン・インギ・シグルザルソン（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
ヴィクトル・ダザソン（コペンハーゲン／デンマーク）
ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート・カウンティ／スウェーデン）
イサク・ソルバルドソン（リンビーBK／デンマーク）
▼監督
アルナル・グンラウグソン
▽GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
▽DF
長友佑都（FC東京）
吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF/FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー)
小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
▽監督
森保一