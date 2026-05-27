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Yuta Tokuma

【5月31日】サッカー日本代表 アイスランド戦のキックオフ時間・日程・メンバー

親善試合
日本 対 アイスランド
日本
アイスランド

【サッカー日本代表 最新情報】国際親善試合の日本代表vsアイスランド代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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サッカー日本代表は2026年5月31日(日)に「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」でアイスランド代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsアイスランド代表のキックオフ時間や中継予定、メンバーなどを紹介する。

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    アイスランド戦の開催日・開始時刻は？

    「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」の日本代表vsアイスランド代表は、5月31日(日)に開催。キックオフは午後7時25分に予定されている。

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    アイスランド戦の試合会場は？

    5月31日(日)に行われる「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」の日本代表vsアイスランド代表は、東京都新宿区にある「国立競技場」で開催される。

    2020年東京オリンピックのメイン会場として新設された国立競技場は、約6万8000人の収容人員を誇る大型競技場だ。2020年元日の天皇杯決勝がこけら落としとなり、以降国内カップ戦決勝の会場などとして使用されている。日本代表戦もこれまでに5試合が行われており、通算成績は3勝1分け1敗だ。直近では昨年11月にボリビア代表と対戦し、3-0で勝利した。

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    アイスランド戦のテレビ放送/ネット配信予定

    「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」の日本代表vsアイスランド代表は、テレビ放送は地上波『日本テレビ系列』、ネット配信はネット『DAZN』と『TVer』で生中継される。なお、『DAZN』でも無料ライブ配信が予定されている。

    なお、『日本テレビ系列』の実況・解説は未発表。『DAZN』も現時点で未発表だ。

    チャンネル形態中継開始実況・解説
    DAZNネット19:25未発表
    日本テレビ系列地上波19:00未発表
    TVerネット19:00未発表

    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は日本テレビおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。

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    アイスランド代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：1回
    最高成績：グループステージ(2018)
    FIFAランキング：75位
    日本戦戦績：3試合0勝0分3敗(3得点8失点)

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    【一覧】アイスランド代表招集メンバー

    ▼GK
    ハーコン・ラフン・ヴァルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）
    オグムンドゥル・クリスティンソン（ヴァルル）
    アダム・インギ・ベネディクトソン（ABコペンハーゲン／デンマーク）

    ▼DF
    アルフォンス・サンプステッド（ゴーアヘッド・イーグルス／オランダ）
    ダグル・ダン・ソルハルソン（モントリオール／カナダ）
    ヴァルゲイル・ルンダル・フリドリクソン（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
    ヒョルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）
    スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス／ギリシャ）
    ダニエル・レオ・グレタルソン（スナユスケ／デンマーク）
    ホルズル・ビョルグヴィン・マグヌッソン（レヴァディアコス／ギリシャ）
    ロギ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）

    ▼MF
    ウィルム・トール・ウィムッソン（NECナイメヘン／オランダ）
    アンドリ・ファナル・バルドゥルソン（カスムパシャ／トルコ）
    ギスリ・ソルダルソン（レフ・ポズナン／ポーランド）
    アーロン・グンナルソン（アル・ガラファ／カタール）
    ステファン・テイトゥル・ソールザルソン（ハノーファー／ドイツ）
    ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）
    クリスティアン・ノクヴィ・フリンソン（トゥウェンテ／オランダ）

    FW
    ブリュニョールヴル・ウィルムソン（フローニンゲン／オランダ）
    ステファン・インギ・シグルザルソン（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
    ヴィクトル・ダザソン（コペンハーゲン／デンマーク）
    ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート・カウンティ／スウェーデン）
    イサク・ソルバルドソン（リンビーBK／デンマーク）

    監督
    アルナル・グンラウグソン

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    【一覧】日本代表招集メンバー

    ▽GK
    早川友基（鹿島アントラーズ）
    大迫敬介（サンフレッチェ広島）
    鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

    ▽DF
    長友佑都（FC東京）
    吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）
    谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
    板倉滉（アヤックス／オランダ）
    渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
    冨安健洋（アヤックス／オランダ）
    伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
    瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
    菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
    鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

    ▽MF/FW
    遠藤航（リヴァプール／イングランド）
    伊東純也（ヘンク／ベルギー)
    小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
    前田大然（セルティック／スコットランド）
    堂安律（フランクフルト／ドイツ）
    上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
    田中碧（リーズ・ユナイテッド／イングランド）
    中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
    佐野海舟（マインツ／ドイツ）
    久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
    鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
    塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
    後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

    ▽監督
    森保一

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