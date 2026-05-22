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「『It's Coming Home』は呪いだ！」――パトリス・エヴラはイングランドのファンに、あのチャントを歌わなければワールドカップで優勝できると語った。
サウスゲートはあと一歩及ばなかった――トゥヘルは期待に応えられるか？
トーマス・トゥヘルは、60年に及ぶタイトル獲得への「苦悩」に終止符を打つ使命を負う。チェルシー、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンを率いた彼は、多くの人が「毒杯」と呼ぶ杯を飲む最新の監督となった。
イングランドには2026年W杯を狙える才能がある。だが、ベッカムやジェラード、ルーニー擁する「黄金世代」でもタイトルは取れなかった。
ガレス・サウスゲートは2018年W杯準決勝、2021年と2024年の欧州選手権決勝で敗れはしたものの、イングランドを久方ぶりの優勝へ最も近づけた。
トゥヘルは北米を転戦し、7月19日にニューヨーク郊外メットライフ・スタジアムで行われる決勝への進出を目指す。
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イングランドのサポーターは「It's Coming Home」の合唱を止めるよう求められている。
イングランドは優勝候補として期待されるが、その期待は少し抑えるべきだ。オールド・トラッフォードでプレーした経験からイングランドのファン心理を知るエヴラもそう語る。
フランス代表として81試合に出場した元選手である彼は、Stakeとの提携でGOALの取材に答えた。スリーライオンズのワールドカップでの勝算についてこう語る。「イングランドはいつも優勝候補だ。だが準決勝や決勝でつまずく。ユーロでも実績があり、選手層は厚い。
トーマス・トゥヘル監督の下でチームがまとまるか、注目したい。私はいつもイングランドのファンに『It’s Coming Home』を歌わないでほしいと言っている。 あの歌を歌い始めたら呪いだ。歌わなければ優勝できると思う。アーセナルが22年優勝できなかったのと同じだ」
ワールドカップ代表メンバー選定におけるトゥヘル監督の重大な決断
アーセナルは「呪い」を破り、2003-04シーズンの「インビンシブルズ」以来、19年ぶりにプレミアリーグを制した。
エミレーツ・スタジアムの主力数名は、トゥヘル監督が選んだ26人のW杯代表メンバーに選ばれると見込まれる。しかし、その過程で難しい判断も。その一つが、プレミアリーグで2度優勝したトレント・アレクサンダー＝アーノルドの選考だ。
リヴァプール育ちで現在はレアル・マドリードに所属する彼だが、代表では苦戦。右SBの座をリース・ジェームズ、ティノ・リヴラメント、ジェド・スペンスと争っている。
ベン・ホワイトの負傷は、彼にとって好材料だ。エブラは「現代のサイドバックがどうあるべきかを体現するこの27歳の攻撃的な選手こそ、まもなく米国へ向かう代表チームのメンバーにふさわしい」と語る。
左SBだったエブラはこう続けた。「トレントは大好きだ。彼は中央でもプレーできる。マドリードでのシーズンは簡単ではなかったが、適応が必要だ。彼は供給力のある選手だ。あのクロス、あの長い斜めのパスがある。なぜ彼を代表メンバーに選ばないのか？」
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イングランド、北米で世界制覇を狙う
トゥヘル監督は数時間以内にワールドカップ代表を発表する。選出・落選の知らせは選手に伝えられ、厳しい電話が交わされた。
招集メンバーが誰であれ、イングランド代表は大会で勝ち進み、ファンに再び熱狂をもたらすチャンスがあると確信している。エブラが提案したスタンドの応援歌リストが採用されるかどうかは、まだ不明だ。