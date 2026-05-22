「『It's Coming Home』は呪いだ！」――パトリス・エヴラはイングランドのファンに、あのチャントを歌わなければワールドカップで優勝できると語った。

トーマス・トゥヘルは、60年に及ぶタイトル獲得への「苦悩」に終止符を打つ使命を負う。チェルシー、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンを率いた彼は、多くの人が「毒杯」と呼ぶ杯を飲む最新の監督となった。

イングランドには2026年W杯を狙える才能がある。だが、ベッカムやジェラード、ルーニー擁する「黄金世代」でもタイトルは取れなかった。

ガレス・サウスゲートは2018年W杯準決勝、2021年と2024年の欧州選手権決勝で敗れはしたものの、イングランドを久方ぶりの優勝へ最も近づけた。

トゥヘルは北米を転戦し、7月19日にニューヨーク郊外メットライフ・スタジアムで行われる決勝への進出を目指す。