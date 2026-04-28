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IFAB：口を覆って差別的暴言を隠す選手はレッドカード
FIFAが措置を講じる
差別的発言を隠すために口元を覆う選手にはレッドカードが提示される。また、抗議のためにピッチを離れる選手も退場となる。この新ルールは、アフリカネイションズカップ決勝で物議を醸したPK後にセネガルがピッチを離れた件を受けて導入された。
- AFP
ジャンニ・インファンティーノが改革を訴える
このルール変更は、差別的行為を隠そうとする選手に罰則を科すべきだとFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が提言したことを受けて行われた。2月、ヴィニシウス・ジュニアはプレスティアーニから人種差別的な暴言を受けたと主張。一方、プレスティアーニは同性愛者を差別する言葉を使っただけだと反論している。このアルゼンチン人選手には6試合の出場停止処分が科された。
インファンティーノは「口元を隠して発言し、それが人種差別的であれば即退場。隠す行為自体が証拠だ」と語った。
変更は早急に実施される
IFABは新ルールを即座に導入すると発表した。このルールはワールドカップでも適用される見込みで、FIFAは罰則よりも抑止力として機能することを期待している。これは、通常下部リーグで試験導入された後に世界標準となるという従来の流れからの転換だ。
- AFP
アフリカネイションズカップの開催は依然として議論の的となっている
アフリカネイションズカップの行方はまだ議論されている。セネガルが試合を放棄したため、アフリカサッカー連盟はモロッコに優勝トロフィーを授与した。セネガルがPK戦で勝っても、である。