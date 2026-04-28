このルール変更は、差別的行為を隠そうとする選手に罰則を科すべきだとFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が提言したことを受けて行われた。2月、ヴィニシウス・ジュニアはプレスティアーニから人種差別的な暴言を受けたと主張。一方、プレスティアーニは同性愛者を差別する言葉を使っただけだと反論している。このアルゼンチン人選手には6試合の出場停止処分が科された。

インファンティーノは「口元を隠して発言し、それが人種差別的であれば即退場。隠す行為自体が証拠だ」と語った。