ICONS：2014年ワールドカップ、ドイツがブラジルを7-1で圧倒した試合で赤と黒のユニフォームを着用した理由

トーマス・ミュラー、ミロスラフ・クローゼ、トニ・クロース、再びトニ・クロース、サミ・ケディラ――試合開始から29分も経たないうちに、2014年ワールドカップ準決勝でドイツは開催国ブラジルに対し5-0とリードしていた。これは歴史に残る大勝であり、ロッカールームで、そしてピッチの上で、少しサンバを踊るには絶好の機会だった。 何一つ問題はないはずだった。ブラジルは完全に打ちのめされ、ドイツはすでに決勝進出を確実なものにしていた。

それなのに、ヨアヒム・レーヴ監督はハーフタイムの談話で何と言ったか？「『もし我々の誰か一人でもふざけ始めたり、相手を嘲笑したり、真剣さを欠いたプレーをしたりしたら――その者は、たとえ決勝に進んだとしても、絶対に決勝には出せない』と伝えた」

レーヴ監督はまた、2006年の自国開催ワールドカップでイタリアに敗れ、準決勝で味わった苦い敗北とそれに伴う痛みを選手たちに思い出させると同時に、ドイツ代表がブラジルで過ごした特別な4週間についても言及した。

「ブラジル全土で、ブラジル人は私たちを大いに敬意を持って接してくれていた」と、代表監督は後に説明した。「そして私にとって、彼らを辱めたり、傲慢に振る舞ったりすることは、絶対にあり得ないことだった。」

一見すれば、これは一方的な大勝だった。しかし、よく見れば、それはおそらくサッカーにしか成し得ない国際的な相互理解の集大成だった。その夜、フラメンゴを思わせる赤と黒の横縞が入ったドイツのユニフォームは、その象徴となっている。



