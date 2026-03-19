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Icons 2014 GFXGetty/GOAL
Nino Duit

翻訳者：

ICONS：2014年ワールドカップ、ドイツがブラジルを7-1で圧倒した試合で赤と黒のユニフォームを着用した理由

2014年の夏、ドイツはブラジルの地でワールドカップを制しただけでなく、サッカー史上最も力強く、かつ予想外の「団結」の象徴の一つをそこに残していった。 開催国を相手に7対1という忘れがたいスコアで勝利し、世界を震撼させたあの準決勝を超えて、赤と黒のユニフォームは、単なる勝敗を超えた、より深い何かを象徴するようになった。それは、敬意、共感、そして二つのサッカー大国を結ぶ、思いがけない絆である。これは『Icons』だ。GOALが提供する特集およびポッドキャストシリーズであり、過去10回のワールドカップを、その大会を象徴する瞬間、人物、論争を通じて振り返り、各大会の精神を蘇らせるものである。

トーマス・ミュラー、ミロスラフ・クローゼ、トニ・クロース、再びトニ・クロース、サミ・ケディラ――試合開始から29分も経たないうちに、2014年ワールドカップ準決勝でドイツは開催国ブラジルに対し5-0とリードしていた。これは歴史に残る大勝であり、ロッカールームで、そしてピッチの上で、少しサンバを踊るには絶好の機会だった。 何一つ問題はないはずだった。ブラジルは完全に打ちのめされ、ドイツはすでに決勝進出を確実なものにしていた。

それなのに、ヨアヒム・レーヴ監督はハーフタイムの談話で何と言ったか？「『もし我々の誰か一人でもふざけ始めたり、相手を嘲笑したり、真剣さを欠いたプレーをしたりしたら――その者は、たとえ決勝に進んだとしても、絶対に決勝には出せない』と伝えた」

レーヴ監督はまた、2006年の自国開催ワールドカップでイタリアに敗れ、準決勝で味わった苦い敗北とそれに伴う痛みを選手たちに思い出させると同時に、ドイツ代表がブラジルで過ごした特別な4週間についても言及した。

「ブラジル全土で、ブラジル人は私たちを大いに敬意を持って接してくれていた」と、代表監督は後に説明した。「そして私にとって、彼らを辱めたり、傲慢に振る舞ったりすることは、絶対にあり得ないことだった。」

一見すれば、これは一方的な大勝だった。しかし、よく見れば、それはおそらくサッカーにしか成し得ない国際的な相互理解の集大成だった。その夜、フラメンゴを思わせる赤と黒の横縞が入ったドイツのユニフォームは、その象徴となっている。


  • 流れを変える

    控えめに言っても、ドイツ代表は伝統的に、世界で最も人気のない代表チームの一つである。1954年と1974年、ドイツは激戦の決勝戦で、20世紀で最も才能に恵まれた2つの欧州代表チーム――それぞれフェレンツ・プスカシュ率いるハンガリーとヨハン・クライフ率いるオランダ――が、多くの人が当然だと考えていたワールドカップ優勝を阻んだ。

    1980年代までに、世界サッカー界におけるドイツの評判は完全に地に落ちていた。1982年のスペイン・ワールドカップでは、まず「ヒホンの恥」と呼ばれる事件が起きた。ドイツとオーストリアが共謀し、アルジェリアを犠牲にして両チームが勝ち上がるというものであった。さらに準決勝では、ハラルド・「トニ」・シューマッハーがフランスのパトリック・バティストンに対して危険なタックルを仕掛けた。

    しかし、同情を受けるどころか、ドイツは着実にタイトルを積み重ね続け、1980年の欧州選手権、1990年のワールドカップ、そしてユーロ96で優勝を果たした。「サッカーは単純なゲームだ」と、イングランドの伝説的ストライカー、ゲイリー・リネカーは語ったと言われている。「22人の男が90分間ボールを追いかけ、結局、ドイツが勝つのだ。」

    新千年紀の幕開けとともに、流れは徐々に変わり始めた。2006年の自国開催ワールドカップでの夏の童話――ドイツは準決勝で優勝したイタリアに惜しくも敗れたものの、世界中が称賛する大会を成功させた。 一方、2010年南アフリカワールドカップでの若く才能あふれるドイツ代表の爽快なプレーは、優勝国スペインに同様に僅差で準決勝敗退を喫するまで、多くのファンを魅了した。そして今、彼らはブラジルで新たな支持者を獲得しようとしていた。

    「リオのためのユニフォーム」――ドイツサッカー連盟（DFB）は、2014年2月に開催されるワールドカップに向けて、フラメンゴの象徴的なホームユニフォームをほぼ模倣した赤と黒の新しいアウェイユニフォームを、このように宣伝した。それまでドイツのアウェイユニフォームは、主に緑色だった。時折、赤や黒のものもあったが、両色が均等に使われたことは一度もなかった。

    「新しいユニフォームはすごくかっこよくて、フラメンゴ・リオデジャネイロのユニフォームを思い出させるね」とメスト・エジルは語った。「ブラジルでのワールドカップで、きっと幸運をもたらしてくれるはずだ」。これは、ドイツがさらなるタイトル獲得と、開催国ブラジルの心をつかむことを目指して展開した、驚くべき親善攻勢の始まりだった。

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  • ブラジルでベストセラー

    DFBの計画はすぐに実を結んだ。ワールドカップが始まるずっと前から、ドイツ代表のアウェイユニフォームはブラジルで話題を呼んでいた。

    「フラメンゴのチームカラーを纏ったドイツ代表のユニフォームが発表された時、私はドイツを応援しようと決めた」と、地元紙『O Dia』はこの特別なユニフォームに関する記事の中で、あるブラジル人ファンの言葉を引用した。

    この熱狂に続き、購入ラッシュが巻き起こり、ごく短期間のうちにそのユニフォームはブラジルでベストセラーとなった。リオデジャネイロのスポーツショップではすぐに売り切れとなり、コパカバーナには偽物が溢れかえった。ドイツでは、バスティアン・シュヴァインシュタイガーがバイエルン・ミュンヘンの練習場で本物のフラメンゴのユニフォームを着てポーズをとり、深まりつつある両者の関係をさらにアピールした。

    一方、リオ在住のドイツ人移住者ベルンハルト・ウェーバー（別名MCグリンゴ）はこの好機を捉え、ドイツの特別ユニフォームにインスピレーションを得て、「Deutscher Fussball ist geil, beweg' dein Hinterteil」（「ドイツのサッカーは最高だ、お尻を振れ」）という曲を書き上げた。 そのミュージックビデオでは、ウェーバーは赤と黒のドイツ代表ユニフォームとフラメンゴのキャップを身につけ、肌を露出したブラジル人女性を伴い、リオデジャネイロの街中、ビーチ、市場、ファヴェラを踊りながら駆け抜け、ポルトガル語とドイツ語を交えて歌った。まもなく、この曲はブラジルのテレビやビーチバーで頻繁に流れるようになった。

  • ピッチ上で存在感を示す

    6月初旬、ドイツ代表チームはついにブラジルに到着し、ワールドカップのために特別に建設されたカンポ・バイーアに拠点を構えた。チームはすぐに地元コミュニティとの交流を重視し、シュヴァインシュタイガーやマヌエル・ノイアーがバイーア州の地元クラブの応援歌に合わせて地元ファンと踊る一方、チーム全員が地域の交流イベントに参加した。 ブラジルのスポーツジャーナリスト、レナート・コスタ氏はドイチェ・ヴェレのインタビューで、「ドイツ代表チームがブラジルに関心を持ち、多大な努力を払っていることが伝わってくる」と称賛した。 

    ピッチ上では、ドイツは息をのむようなサッカーを披露した。開幕戦でミュラーのハットトリックを軸にポルトガルに4-0で圧勝したのを皮切りに、ガーナとは引き分けた後、グループ首位を確定させるアメリカ戦では初めてアウェイユニフォームを着用して勝利を収めた。それにもかかわらず、決勝トーナメント1回戦のアルジェリア戦では敗退寸前まで追い込まれ、延長戦の末に辛うじて勝ち進んだ。

    一方、開催国ブラジルもファンをハラハラさせ続けた。グループリーグを首位通過したセレソンは、ベスト16でチリを劇的なPK戦の末に辛くも下した。ホームのファンが熱狂する中、シュヴァインシュタイガーとルーカス・ポドルスキも同様に喜びを爆発させ、ブラジル国旗を掲げて応援するこのドイツ人ペアの動画はネット上で大反響を呼んだ。


  • 「赤と黒の国」

    準々決勝でブラジルはコロンビアを下したが、絶対的スターであるネイマールが背中の怪我で離脱した。一方、ドイツはフランスとの対戦のため、フラメンゴの本拠地であるリオデジャネイロを初めて訪れることになった。

    クラブ・デ・レガタス・ド・フラメンゴはもともとボート競技クラブだったが、すぐにサッカーへと主軸を移した。1930年代、ブラジル初の本格的なサッカースターであり、1938年ワールドカップの得点王でもあったレオニダスが、チームの中心選手として活躍した。 それから約50年後の1981年、伝説のジコが率いるフラメンゴは、東京でのリヴァプール戦を圧倒し、クラブ史上初のコパ・リベルタドーレス優勝とクラブワールドカップ制覇を成し遂げた。それ以来、フラメンゴは国内で断トツの人気を誇るクラブとなっている。

    マリオ・ザガロからベベト、ロマーリオからロナウジーニョ、アドリアーノからヴィニシウス・ジュニアに至るまで、ブラジルを代表するスター選手のほぼ全員が、ある時期にフラメンゴでプレーしたことがある。長年の不振を経て、近年は再び祝うべき成果が相次いでいる。 フラメンゴは2019年と2020年にブラジルリーグ優勝、2019年と2022年にコパ・リベルタドーレス優勝、2022年と2024年にコパ・ド・ブラジル優勝を果たした。

    最新の調査によると、フラメンゴのファン数は約4700万人で、これはブラジル人口の5分の1以上に相当し、彼らは自らを「赤と黒の国家」と呼んでいる。


  • 親善攻勢

    マラカナンでの初出場を控え、シュヴァインシュタイガーとポドルスキは、リオデジャネイロのビーチを見下ろすバルコニーでフラメンゴのユニフォームを着た2人の写真を公開した。

    特にポドルスキは、クラブとドイツ代表チームの間に深まりつつある関係に、すっかり魅了されていた。ワールドカップ期間中、彼はポルトガル語でのツイートや、ロナウドやロナウジーニョとの写真を頻繁に投稿し、大会終了後もソーシャルメディアを通じてフラメンゴのファンと交流を続けていた。クラブはその後10年間にわたり、何度も彼を獲得しようと試みたほどだ。

    「ワールドカップ以来、私がブラジル、特にフラメンゴというクラブを愛していることは誰もが知っている」とポドルスキは『グローボ・エスポルテ』に語った。

    フラメンゴの本拠地での初戦、ポドルスキ率いるチームはフランスを1-0で下し、マッツ・フンメルスがヘディングで決勝ゴールを決めた。次は準決勝、そしてブラジルが待ち構えていた。

  • 謙虚な気持ちになる

    地元メディアによると、両チームが対戦するまでに、ブラジル国内で50万枚以上のドイツ代表ユニフォームが販売され、その大半が赤と黒のユニフォームだった。ブラジルのスポーツ紙『ランス』は、読者に赤と黒のドイツ代表ユニフォームを着た自身の写真を送るよう呼びかけたほどだ。ドイツ国内でもこのユニフォームは飛ぶように売れ、アディダスは販売数が「あらゆる予想を上回っている」と報告した。

    ミュラー、クローゼ、クロース、さらにクロース、ケディラ。試合開始から29分、ベロオリゾンテでのスコアは0対5となり、歴史的な大敗となった。ロー監督はハーフタイムにチームに自制を呼びかけ、選手たちはその指示に従った。途中出場のアンドレ・シュールレが終盤に2得点を挙げた後、ブラジルのオスカルが1対7とするゴールを決めた。

    「2006年以来、自国での準決勝敗退がいかに辛いものか、私たちは身をもって知っている」と、DFBは試合終了のホイッスルが鳴った後、ソーシャルメディア上でポルトガル語で綴った。「皆さんの今後の活躍を心から願っている」

    このメッセージには、シュヴァインシュタイガーが対戦相手のダビド・ルイスを慰める姿、ミュラーがダンテの背中を叩く姿、フィリップ・ラームがオスカルを気遣う姿、そしてメディアでこの悲劇の象徴となった口ひげを生やした年配のブラジル人男性の胸が張り裂けるような写真が添えられていた。 彼は泣きながら、エスタディオ・ミネイラオのスタンドでワールドカップのレプリカトロフィーにしがみついていた。その後、彼は忠実にそのトロフィーを若いドイツ人サポーターに手渡した。

    その男性は後に、クロヴィス・アコスタ・フェルナンデスと判明した。長年にわたり代表チームを応援してきた熱心なファンであり、サポーターとしておそらく最も苦い敗北を、世界中の人々の目の前で受け入れようとしていたのだ。 試合後、彼は1990年ワールドカップで当時のドイツ代表監督フランツ・ベッケンバウアーと撮った写真をFacebookに投稿し、ドイツ語でこう綴った。「日曜日に、サッカーの聖地マラカナンで、あなたがトロフィーを掲げることを願っています。」

  • ホームチーム

    その投稿は、準決勝での歴史的な大敗にもかかわらず、ブラジル国内で広く共有されていた見解、すなわち、宿敵アルゼンチンとの決勝戦において、開催国ブラジルがドイツを力強く支持するという姿勢を浮き彫りにした。

    インターネットポータルサイト「UOL」は、ドイツのプレースタイルや、赤と黒のユニフォームを理由に、ドイツ代表こそが「ブラジルよりもブラジルらしい」とまで主張した。一方、新聞『オ・エスタド・デ・サンパウロ』は、ドイツ代表の「並外れた振る舞い」を称賛し、「彼らはこの地域の精神を理解することを学んだ」と報じた。アルゼンチンとの決勝戦を前に、スポーツ紙『ランス』は簡潔にこう記した。「我々は皆、ドイツだ」。

    同行したドイツ人サポーターだけでなく、現地のブラジル人からも声援を受けたレーヴ監督率いるチームは、延長戦でマリオ・ゲッツェの至近距離からのシュートが決まり、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンを1-0で下した。ドイツはブラジルで4度目のワールドカップ優勝を果たしただけでなく、世界中および開催国ブラジル国内で多くの新たなファンを獲得した。 

    ポドルスキが、おそらく驚くことではないが、フラメンゴのユニフォームを着てワールドカップのトロフィーと共にポーズをとったことは、赤と黒の国（ブラジル）の少なくとも一部の人々が、ドイツの成功を喜ぶことができたことを意味していた。


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