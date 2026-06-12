移籍金は3500万ユーロ（3000万ポンド）弱で、合意すればヴスコヴィッチはワールドカップ後にシーガルズへ加入する。ただし、スパーズがこの低額を了承するかは不透明で、以前の最低ラインは6000万ユーロと報じられていた。

本人は移籍に前向きで、Skyによると口頭合意済みという。

さらに、トッテナムが興味を示すヤン・ポール・ファン・ヘッケの加入と引き換えにヴスコヴィッチを放出する交換トレード案も報じられている。

19歳の彼がプレミア内で移籍すれば、レンタル先だったハンブルガーSVには大きな打撃だ。HSVは今季もレンタル延長を期待していた。

ヴスコヴィッチ本人も、もう1年HSVでプレーすることに前向きだった。HSVと正式契約を結ぶ兄マリオとようやく一緒にプレーできるからだ。マリオはドーピング違反で出場停止中だが、2026年11月15日以降に資格を回復する。