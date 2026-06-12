『The Athletic』によると、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、19歳DF所属のトッテナム・ホットスパーに正式オファーを提示した。
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HSV復帰は完全に頓挫した模様！ルカ・ヴスコヴィッチは新クラブを見つけたようだ
移籍金は3500万ユーロ（3000万ポンド）弱で、合意すればヴスコヴィッチはワールドカップ後にシーガルズへ加入する。ただし、スパーズがこの低額を了承するかは不透明で、以前の最低ラインは6000万ユーロと報じられていた。
本人は移籍に前向きで、Skyによると口頭合意済みという。
さらに、トッテナムが興味を示すヤン・ポール・ファン・ヘッケの加入と引き換えにヴスコヴィッチを放出する交換トレード案も報じられている。
19歳の彼がプレミア内で移籍すれば、レンタル先だったハンブルガーSVには大きな打撃だ。HSVは今季もレンタル延長を期待していた。
ヴスコヴィッチ本人も、もう1年HSVでプレーすることに前向きだった。HSVと正式契約を結ぶ兄マリオとようやく一緒にプレーできるからだ。マリオはドーピング違反で出場停止中だが、2026年11月15日以降に資格を回復する。
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多くのトップクラブがルカ・ヴスコヴィッチの移籍に関心を示している
昨季、弟ルカはドイツ1部で注目の新人センターバックに急成長。ハンブルクのポルツィン監督の下、公式戦30試合で6ゴール1アシストを記録した。
その結果、多くの強豪クラブが注目。とりわけバイエルン・ミュンヘンが獲得を検討しているとされる。
さらにバルセロナも興味を示し、すでに初回の交渉を行ったとされる。
トッテナムとの契約は2030年6月30日まで残っている。