世界があの永遠の好青年のような顔立ちと、ほとんどいつも控えめなゴールセレブレーションを知るようになる前、ギャリー・ウィンストン・リネカーは、レスターの青果商の息子にすぎなかった。1960年11月30日生まれの彼は、父バリーの市場の仕事を手伝いながら育ち、2つのいかにもイングランドらしいスポーツ、サッカーとクリケットへの情熱を分かち合っていた。





そのため、しばらくの間は、そのどちらの競技が自分の将来になるのかまったく自明ではなかった。「幸せで穏やかな子ども時代を過ごした」と、彼は何年も後に『The Observer』へ語っている。 「11歳から16歳までの間は、サッカーよりクリケットの方が自分には可能性があると思っていた」と、『The Independent』のインタビューでは付け加えている。





父は朝4時に起きて卸売市場へ向かう。そこで果物を仕入れ、日中にレスター・マーケットで売り、夜になると家に戻って帳簿の面倒を見る。だが、リネカーの幼少期で最も鮮明に残っている記憶は別にある。自宅の庭でボールを蹴っている自分の姿だ。 「私の人生はずっとスポーツに支配されてきた」と、彼はさらに『The Observer』で説明している。





もっとも、学校ではギャリーに本当にそんな将来があるのか疑う者もいた。 恵まれた才能を約束された者のような体格ではなく、サッカーに懸けると決めたとき、より安定した職業を考えるよう勧める教師もいた。





幸いにも、レスターは他の人たちには見えないものを見ていた。1976年、クラブは彼を下部組織に迎え入れる。 当時のリネカーはまだ15歳で、細く、軽く、後に世界の多くの守備陣を恐れさせるストライカー像にはほど遠かった。だが、すでにどんなジムでも与えられないものを備えていた。スペースと時間の感覚だ。





1977年に取得した卒業証書の成績表には、何人かの教師が 「この少年はサッカーに集中しすぎている」 と記し、そのため「それで生計を立てることは決してできない」とも書いた。スポーツの歴史にはよくある見誤りのひとつだ。一見もっともらしく見える評価が、見事に間違っていたことになるのである。





彼のサッカーの資質にとりわけ気づいたのはジョック・ウォレスで、数年後に彼をトップチームでデビューさせることになる。 「あの少年の中に何があるのか、誰も想像していなかった」と、このスコットランド人指揮官は1986年に『El País』へ語っている。「際立ってはいなかった。どれだけ見ても、まったく目立たなかった。だが私は、彼が何かを持っていると分かっていた。あの中にはゴールゲッターがいたんだ」。





トップチームでのデビューは1979年の元日、オールダム・アスレティc戦だった。華々しい出だしではまったくなかった。リネカーは待ち、成長し、たくましくなり、ポジションを勝ち取らなければならなかった。しかし、それを成し遂げると、やがて彼の代名詞になる規則正しさで得点を重ね始める。レスターのトップリーグ復帰に貢献し、シーズンを重ねるごとに、市場育ちの少年はフィルバート・ストリートのアイドルになっていった。





1983-84シーズンにはリーグ戦22ゴールを記録。翌年は24ゴールに伸ばし、ケリー・ディクソンと並んでファーストディビジョン得点王に輝いた。ひとりのスターが誕生した。レスターは彼にとって手狭になり始めていた。その才能は、より大きな舞台を求めていた。





1985年夏にフォクシーズを離れた時点で、7シーズン通算216試合103ゴール、うち4シーズンをセカンドディビジョン、3シーズンをファーストディビジョンで戦っていた。彼の保有権を勝ち取ったのはエバートンだった。トフィーズはイングランド王者としてその座にあり、アンディ・グレイの得点面での遺産を引き継ぐ役目を彼に託すため、約80万ポンド、ユーロ換算で100万ユーロ弱に相当する額を投じた。リネカーは、自分が知るただひとつのやり方で応えた。ゴールを決めることで。



