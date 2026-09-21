時に一流の極意とは、自らの才能を隠すことにある。自然ではないものを自然に見せ、他の者にとってはひどく難しいことを簡単に見せることだ。 ギャリー・リネカーは、そうしたカテゴリーに属する名選手だった。無駄な動きはなく、見せるためだけの美しさに流れることもなく、決して出過ぎることもなかった。卓越するのに必要だったのは、わずかな数メートル、しばしばほんの数秒、ときにはただ1タッチだけだった。
彼の才能は何よりも、ボールが自分のもとに届く前に起きることの中に宿っていた。リネカーは見て、感じ取り、動いた。他の者たちがプレーに反応していた時、彼はすでにその展開を読み切っているかのようだった。偉大なペナルティーエリア内のストライカーだけが持つ秘密、つまり他の者より数秒先を進む内なる時計のようなものを備えていた。その資質は測るのが難しく、教えるのはなおさら難しい。
古代であれば、それは「ars celare artem」、すなわち「芸術を隠す芸術」と呼ばれていただろう。クインティリアヌスが重んじた概念だ。リネカーはそれを、ほとんど自らのサッカー哲学にした。偉大なセンターフォワードたちのような圧倒的なパワーも、技巧派のようなアクロバティックなレパートリーも持っておらず、相手を何人もドリブルでかわすことを好まず、不可能に見えるゴールを狙うこともめったになかった。彼がしていたのは、見かけの上ではもっと単純なことだった。ボールが来る場所に入ることだ。DFより先に。GKより先に。時には、味方がパスを出すと決める前にさえ。
そのフェアさと、センターフォワードという役割の体現の仕方によって、彼は「ゴールの紳士」という異名を得ることになる。 DFと渡り合うのではなく、常にその先を取ろうとしていた。
そして、彼は多くのゴールを決めた。母国で、スペインで、そして日本で迎えたキャリア最後の異国情緒あふれる章でも。 イングランド代表のユニフォームでもそれを成し遂げた。とりわけ、舞台が大きくなり、他の選手たちの脚が重くなり始める時に。メキシコ'86で6ゴール、イタリア'90で4ゴール。ワールドカップ通算10ゴールは、彼以前にイングランド人の誰一人として到達したことのない記録だった。