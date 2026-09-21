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ライブ
Lineker All Of FameGetty Images
Paolo Camedda
翻訳者：

Hall of Fame XVII - オフ・ザ・ボールの動きを芸術へと高めた「ゴールの紳士」ゲーリー・リネカー

G. Lineker
特集＆コラム
Hall of Fame
イングランド
エヴァートン
レスター・シティ
トッテナム
バルセロナ

どこでプレーしても大量のゴールを決め、メキシコ86のゴールデンブーツを獲得し、キャリアを通じてカード提示なし。ギャリー・リネカーが殿堂入りへ

時に一流の極意とは、自らの才能を隠すことにある。自然ではないものを自然に見せ、他の者にとってはひどく難しいことを簡単に見せることだ。 ギャリー・リネカーは、そうしたカテゴリーに属する名選手だった。無駄な動きはなく、見せるためだけの美しさに流れることもなく、決して出過ぎることもなかった。卓越するのに必要だったのは、わずかな数メートル、しばしばほんの数秒、ときにはただ1タッチだけだった。


彼の才能は何よりも、ボールが自分のもとに届く前に起きることの中に宿っていた。リネカーは見て、感じ取り、動いた。他の者たちがプレーに反応していた時、彼はすでにその展開を読み切っているかのようだった。偉大なペナルティーエリア内のストライカーだけが持つ秘密、つまり他の者より数秒先を進む内なる時計のようなものを備えていた。その資質は測るのが難しく、教えるのはなおさら難しい。


古代であれば、それは「ars celare artem」、すなわち「芸術を隠す芸術」と呼ばれていただろう。クインティリアヌスが重んじた概念だ。リネカーはそれを、ほとんど自らのサッカー哲学にした。偉大なセンターフォワードたちのような圧倒的なパワーも、技巧派のようなアクロバティックなレパートリーも持っておらず、相手を何人もドリブルでかわすことを好まず、不可能に見えるゴールを狙うこともめったになかった。彼がしていたのは、見かけの上ではもっと単純なことだった。ボールが来る場所に入ることだ。DFより先に。GKより先に。時には、味方がパスを出すと決める前にさえ。


そのフェアさと、センターフォワードという役割の体現の仕方によって、彼は「ゴールの紳士」という異名を得ることになる。 DFと渡り合うのではなく、常にその先を取ろうとしていた。


そして、彼は多くのゴールを決めた。母国で、スペインで、そして日本で迎えたキャリア最後の異国情緒あふれる章でも。 イングランド代表のユニフォームでもそれを成し遂げた。とりわけ、舞台が大きくなり、他の選手たちの脚が重くなり始める時に。メキシコ'86で6ゴール、イタリア'90で4ゴール。ワールドカップ通算10ゴールは、彼以前にイングランド人の誰一人として到達したことのない記録だった。


  • 青果店主の息子

    世界があの永遠の好青年のような顔立ちと、ほとんどいつも控えめなゴールセレブレーションを知るようになる前、ギャリー・ウィンストン・リネカーは、レスターの青果商の息子にすぎなかった。1960年11月30日生まれの彼は、父バリーの市場の仕事を手伝いながら育ち、2つのいかにもイングランドらしいスポーツ、サッカーとクリケットへの情熱を分かち合っていた。


    そのため、しばらくの間は、そのどちらの競技が自分の将来になるのかまったく自明ではなかった。「幸せで穏やかな子ども時代を過ごした」と、彼は何年も後に『The Observer』へ語っている。 「11歳から16歳までの間は、サッカーよりクリケットの方が自分には可能性があると思っていた」と、『The Independent』のインタビューでは付け加えている。


    父は朝4時に起きて卸売市場へ向かう。そこで果物を仕入れ、日中にレスター・マーケットで売り、夜になると家に戻って帳簿の面倒を見る。だが、リネカーの幼少期で最も鮮明に残っている記憶は別にある。自宅の庭でボールを蹴っている自分の姿だ。 「私の人生はずっとスポーツに支配されてきた」と、彼はさらに『The Observer』で説明している。


    もっとも、学校ではギャリーに本当にそんな将来があるのか疑う者もいた。 恵まれた才能を約束された者のような体格ではなく、サッカーに懸けると決めたとき、より安定した職業を考えるよう勧める教師もいた。


    幸いにも、レスターは他の人たちには見えないものを見ていた。1976年、クラブは彼を下部組織に迎え入れる。 当時のリネカーはまだ15歳で、細く、軽く、後に世界の多くの守備陣を恐れさせるストライカー像にはほど遠かった。だが、すでにどんなジムでも与えられないものを備えていた。スペースと時間の感覚だ。


    1977年に取得した卒業証書の成績表には、何人かの教師が 「この少年はサッカーに集中しすぎている」 と記し、そのため「それで生計を立てることは決してできない」とも書いた。スポーツの歴史にはよくある見誤りのひとつだ。一見もっともらしく見える評価が、見事に間違っていたことになるのである。


    彼のサッカーの資質にとりわけ気づいたのはジョック・ウォレスで、数年後に彼をトップチームでデビューさせることになる。 「あの少年の中に何があるのか、誰も想像していなかった」と、このスコットランド人指揮官は1986年に『El País』へ語っている。「際立ってはいなかった。どれだけ見ても、まったく目立たなかった。だが私は、彼が何かを持っていると分かっていた。あの中にはゴールゲッターがいたんだ」。


    トップチームでのデビューは1979年の元日、オールダム・アスレティc戦だった。華々しい出だしではまったくなかった。リネカーは待ち、成長し、たくましくなり、ポジションを勝ち取らなければならなかった。しかし、それを成し遂げると、やがて彼の代名詞になる規則正しさで得点を重ね始める。レスターのトップリーグ復帰に貢献し、シーズンを重ねるごとに、市場育ちの少年はフィルバート・ストリートのアイドルになっていった。


    1983-84シーズンにはリーグ戦22ゴールを記録。翌年は24ゴールに伸ばし、ケリー・ディクソンと並んでファーストディビジョン得点王に輝いた。ひとりのスターが誕生した。レスターは彼にとって手狭になり始めていた。その才能は、より大きな舞台を求めていた。


    1985年夏にフォクシーズを離れた時点で、7シーズン通算216試合103ゴール、うち4シーズンをセカンドディビジョン、3シーズンをファーストディビジョンで戦っていた。彼の保有権を勝ち取ったのはエバートンだった。トフィーズはイングランド王者としてその座にあり、アンディ・グレイの得点面での遺産を引き継ぐ役目を彼に託すため、約80万ポンド、ユーロ換算で100万ユーロ弱に相当する額を投じた。リネカーは、自分が知るただひとつのやり方で応えた。ゴールを決めることで。


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  • 一人前になるための1年

    リバプールでは、わずか1シーズンで、多くの選手がキャリア全体でも残せないほどの足跡を刻んだ。公式戦57試合で40ゴール、そのうちリーグ戦で30ゴールを記録し、2年連続でイングランドリーグの得点王に輝いた。 エヴァートンはファースト・ディビジョンで2位に入り、FAカップ決勝でもリバプールに敗れたが、リネカーはすでに完全に地方の枠を超える存在となっていた。


    皮肉なことに、イングランド時代のキャリアで最も得点を量産したそのシーズンにも、彼にトロフィーはもたらされなかった。だが、その代わりに、おそらくそれ以上に重要なものを手にした。ヨーロッパを代表するストライカーの一人としての地位である。

    その一方で、リネカーはイングランド代表でも地位を築き始めていた。代表デビューは1984年5月26日、ボビー・ロブソンがハムデン・パークでのスコットランド戦で彼を起用した。23歳だった彼は、生まれながらの逸材のような国際舞台での歩みを背負っていたわけではない。スリーライオンズのユニフォームさえ、一歩ずつ勝ち取っていかなければならなかった。


    初ゴールはその翌年に生まれ、レスターとエヴァートンでの飛躍とともに、ロブソンのチーム内での存在感も増していった。こうしてリネカーは1986年夏を、もはや控えではなく、イングランドがその野望を託せるセンターフォワードとして迎える。25歳で、サッカー選手として成熟の真っただ中にいた。彼に欠けていたのは、イングランドがすでに気づき始めていたものを世界に示すのに十分な大舞台だけだった。その舞台こそが、1986年ワールドカップであり、彼の国際的な立ち位置を永遠に変える大会となる。


    とはいえ、メキシコでのスリーライオンズの戦いは最高の形で始まったわけではない。リネカーは前腕を骨折した状態で大会に臨み、ロブソンのチームも出だしでつまずいた。ポルトガルに敗れ、モロッコとはスコアレスドロー。2試合を終えた時点でイングランドは勝ち点1、無得点で、早期敗退の現実的な危険にさらされていた。


    突破するにはポーランドに勝たなければならなかった。リネカーに必要だったのは34分だけだった。まず、ギャリー・スティーブンスのボールを受けてGKより先に触ってゴール。次に、スティーブ・ホッジの低いクロスを得点につなげる。最後はユゼフ・ムウィナルチクの不完全な飛び出しを突き、ハットトリックを完成させてイングランドを決勝トーナメント進出へ導いた。すべて前半に決めた3ゴールによって、彼はこの大会の主役の一人へと押し上げられた。


    何年も後になって、リネカーはまさにこのハットトリックを、自身の2度のワールドカップで最高の瞬間に挙げている。「素晴らしいゴールだったからではない」と、彼は『Fifa.com』に説明している。「自分のゴールでそんなものは一つもなかったと思う」


    謙虚さは、そもそもリネカーの大きな美徳の一つだった。自らの技を振り返る時でさえ、彼自身はそれを隠し続けていた。その大会で彼はさらに得点を重ねる。決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦で2ゴールを挙げ、2試合で合計5得点とした。だが準々決勝でイングランドを待っていたのはアルゼンチン。そしてリネカーを待っていたのは、歴史だった。


  • ギャリーがマラドーナにひれ伏す

    1986年6月22日、メキシコシティのエスタディオ・アステカ。日程の中に刻まれる試合もあれば、ある時点から日付を超越する試合もある。アルゼンチン対イングランドは、その一つだ。


    マラドーナは、わずか4分間で、永遠に語り継がれる2つの、しかもほとんど相いれないイメージをサッカーに刻みつけた。 まずは、自ら「神の手」と名付けることになるプレーでピーター・シルトンを欺く。そして自身の最高傑作、「世紀のゴール」を決める。ディエゴは自陣から走り出し、11秒間を芸術作品へと変えた。50メートル以上を駆け、5人の相手をかわし、シルトンも抜き去って、最後は無人のゴールへボールを流し込んだ。


    欺きから崇高な美へ。世界を魅了し、そのワールドカップをつかみ取ることになる「10番」のすべてが凝縮された瞬間だった。では、リネカーは？ そのすべてをピッチの反対側から見つめるしかなかった。何年か後、彼はFifa.comにこう告白している。「キャリアで初めて、相手のゴールに拍手を送りたいと思った」


    だが、その午後はアルゼンチンの10番の2ゴールだけでは終わらない。終了5分前、ゲーリーと素晴らしい連係を築いていたジョン・バーンズが左サイドを突破し、ファーへボールを送る。リネカーは、いつもしてきたことをやるだけだった。そこに入る。ヘディングで2-1。 その後まもなく、バーンズはほとんど同じ形のプレーを作り出し、一瞬、歴史がイングランドに最後のチャンスを与えるかのようにも見えた。エバートンの点取り屋は再びそのクロスに襲いかかるが、今度は届かなかった。


    アルゼンチンが勝ち上がる。マラドーナはワールドカップを手にする。だが、リネカーにも栄光はあった。アルビセレステ相手に決めたそのゴールによって、ゲーリーはワールドカップ得点王に輝き、この快挙を成し遂げた最初のイングランド人となり、ゴールデンブーツも獲得した。 それは、数年前に華奢な体つきのあの少年のサッカー選手としての将来を疑っていた人々に対する、決定的な答えでもあった。いつものように、静かに、大きな騒ぎもなく。


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  • リネカー、バルセロナへ

    メキシコW杯が終わると、バルセロナはすでに彼を待ち受けていた。 同じくイングランド人のテリー・ヴェナブルズが彼をカンプ・ノウに望み、カタルーニャのクラブは彼をスペインへ連れてくるために約280万ポンド、現在の価値で300万ユーロ超を投じた。


    言語も、気候も、サッカーも変わった。それでもリネカーの習慣は変わらなかった。カタルーニャでの1年目、彼は公式戦通算21ゴールを記録し、とりわけバルセロナで他のどの試合よりも重みを持つ一戦で3得点を挙げた。1987年1月31日、カンプ・ノウでレアル・マドリーとの「クラシコ」が行われる。リネカーは3度ゴールを決め、バルセロナは3-2で勝利。このパフォーマンスによって、彼はブラウグラナの歴史に永遠の居場所を得た。


    バルセロナとの結婚は3シーズン続く。リーガ優勝には届かなかったが、リネカーは1988年にコパ・デル・レイ、1989年にカップウィナーズカップを掲げることになる。 通算成績は公式戦138試合52ゴールだった。


    その後、風向きが変わる。 ヨハン・クライフがバルセロナを託され、自らのサッカー哲学に沿ってチームを作り替えていく。リネカーはサイドでも起用されるようになり、ゴールから遠ざかり、彼の鋭い飛び出しが違いを生んでいたスペースからも離れていった。


    得点を重ね続けながらも、彼は自分の居場所がもはや別の場所にあると理解する。こうして1989年夏、リネカーにとってはただ故郷へ帰る時が来たのだった。


  • イタリア’90とウェンブリーの聖地でのFAカップ

    彼を待っていたのは、今度はトッテナムを率いるテリー・ベナブルズだった。そしてリネカーは、自分が中断したところから再び数字を積み上げる。リーグ初年度で24ゴール、さらにもう一度得点王のタイトルも手にした。


    だが、そのイングランドでの第二の人生の真ん中には、2度目のワールドカップがある。イタリア90はメキシコとは違った。リネカーはもはや、突如として舞台に現れた驚きの存在ではない。本気で頂点まで行けると信じ始めたイングランドを支える、経験豊富なセンターフォワードだった。


    グループステージでは、カリアリのサンテーリアでアイルランド相手に得点を決める。そしてまさにその試合は、彼のキャリアでもっとも気まずい出来事ももたらした。腸のトラブルの犠牲となり、後半にはピッチ上で排便せざるを得なくなったのだ。彼は何年も後に、いつもの自虐的なユーモアを交えてこう振り返っている。「相手にチャージしようとしたんだ。力みすぎて、力が抜けて……うーん！ あの後は、試合中とは思えないくらい自由に動けたよ。あんなに遠くからDFにマークされたのは初めてだった！」


    その予期せぬ出来事を乗り越えると、86年ワールドカップの点取り屋は準々決勝のカメルーン戦で2本のPKを決める。準決勝、トリノでの相手は西ドイツ。ドイツはアンドレアス・ブレーメのゴールで先制する。リネカーは終了10分前に同点弾を奪う。試合は延長戦へ、そしてPK戦へともつれ込んだ。


    スチュアート・ピアースとクリス・ワドルが失敗。イングランドは決勝まで11メートルのところで止まった。エースの得点数も4で止まる。再び大会得点王となる夢は消えたが、その10ゴールによって彼はワールドカップで2桁得点を記録した初のイングランド人となった。


    その敗戦から生まれたのが、サッカーについて語られた言葉の中でもっとも有名なものの一つだ。「サッカーはシンプルなゲームだ。22人の男が90分間ボールを追いかけ、最後にはドイツが勝つ」


    ことわざのようになった一言だ。そもそも最良のアフォリズムというものは、普遍的になるために傷を必要とすることが少なくない。


    その1年後、ついに母国でタイトルがやって来る。トッテナムはノッティンガム・フォレストとのFAカップ決勝に進み、聖地ウェンブリーで延長戦の末に2-1で勝利した。決勝では得点できず、PKも止められたリネカーにとって、それは呪縛の終わりだった。一度だけ、最後の一行を自分で書く必要はなかった。勝つためには、ただそこにいるだけでいいこともある。


    翌年には、イングランドとの物語にも終わりが訪れる。リネカーは、最多記録保持者ボビー・チャールトンにあと1ゴールと迫った状態でユーロ92を迎えた。グループ最終戦のスウェーデン戦、まだスリーライオンズに突破の可能性が残されていた中、グラハム・テイラーは後半に彼を交代させる。


    ゲイリーは、もう二度とそのユニフォームを着ることがないと知らぬままピッチを後にした。チャールトンへの追走はそこで終わる。80試合48ゴール。その数字は、今なおイングランド代表の歴代得点ランキングで彼を4位に位置づけている。


  • 最後の旅

    1992年、31歳だったリネカーは、当時の欧州を代表する偉大なサッカー選手にとって未知の響きを持つ行き先、日本を選んだ。レスター出身のストライカーは名古屋グランパスエイトと契約し、Jリーグ創設を後押しするために招かれた国際的な顔ぶれの一人となった。


    しかし、肉体は次第に代償を求め始める。負傷によって最後の章は制限され、1994年、33歳で、23試合出場9ゴールの成績を残して、立ち止まる時が訪れた。 リネカーはクラブとイングランド代表で通算約650試合以上、300ゴール超を記録した末に現役を退いた。


    ゴール数や得点王のタイトル、そして最も華々しい成功の数々を超えて、今日の彼は、もしかすると彼を何よりもよく物語るある数字でしばしば記憶されている。


    その数字とはゼロだ。レッドカードゼロ、イエローカードゼロ。プロとしてのキャリア全体を通じて。 相手DFの間で15年間を過ごしたストライカーとしては、ほとんど現実離れした記録だが、それはゲーリー・リネカーのサッカーをよく物語っている。


    レスターの点取り屋は、そのキャリアのすべてを小さな優位の上に築いた。数メートル、数秒。それだけで相手を出し抜き、ときには味方さえ出し抜いて、ゴールを奪うには十分だった。それこそが彼の芸術だった。