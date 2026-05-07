マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスでプレーしたストライカーは、引退前に公式戦1,000得点を達成したいと公言している。その大記録は目前だ。

6月に16歳になる息子のジュニアとプレーする機会も歓迎する。ジュニアは父と共にヨーロッパから中東へ渡り、各地のアカデミーで腕を磨いてきた。

アル・ナセルは、ポルトガルU代表で頭角を現したジュニアをトップチームへ昇格させる準備を進めているという。

父親と子どもが同じ舞台に立つ例は過去にもあるが、これほど注目されたケースは少ない。バスケットボールのレブロン・ジェームズはLAレイカーズで息子ブロニーとすでに実現しており、CR7もまたそこから刺激を受けている。