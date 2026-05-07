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Cristiano Ronaldo LeBron James 2026Getty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

GOATファミリーの皆さん！アル・ナスルのスター、クリスティアーノ・ロナウドが息子ジュニアとチームメイトになるのは、レブロン・ジェームズより「簡単」だと言われている。

クリスティアーノ・ロナウド
プレミアリーグ
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ポルトガル

クリスティアーノ・ロナウドは、長男クリスティアーノ・ジュニアとチームメイトになることを今も望んでいる。元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、ルイ・サハはGOALに「CR7がその夢を叶えるのは、NBAのレブロン・ジェームズより簡単だ」と語った。すでに1人の「史上最高の選手（GOAT）」がプロスポーツを家族事業にしたように、もう1人も同じ道を進むかもしれない。

  • ロナウドは今もタイトルと記録を狙っている。

    41歳のロナウドは、スーパースターを目指していた頃とは異なる目標を掲げている。当時はトロフィーを獲得し、歴史を塗り替えることがすべてだった。

    アル・ナセルがサウジ・プロリーグ制覇と2026年W杯での新記録を目指す今も、その思いは変わらない。それでも、不滅のストライカーは少し自分本位になる権利を勝ち得た。

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  • ロナウドは息子とプレーし、レブロンの二の舞になるか？

    マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスでプレーしたストライカーは、引退前に公式戦1,000得点を達成したいと公言している。その大記録は目前だ。

    6月に16歳になる息子のジュニアとプレーする機会も歓迎する。ジュニアは父と共にヨーロッパから中東へ渡り、各地のアカデミーで腕を磨いてきた。

    アル・ナセルは、ポルトガルU代表で頭角を現したジュニアをトップチームへ昇格させる準備を進めているという。

    父親と子どもが同じ舞台に立つ例は過去にもあるが、これほど注目されたケースは少ない。バスケットボールのレブロン・ジェームズはLAレイカーズで息子ブロニーとすでに実現しており、CR7もまたそこから刺激を受けている。

  • クリスティアーノ・ジュニアはアル・ナスルで主力になれるか？

    ジュニアと並んでプレーすることの意義について問われたサハは、かつてオールド・トラッフォードでロナウドと同じロッカールームを共にした経験を持つ人物として、Wiz Slotsとの独占インタビューの中でGOALに対し次のように語った。「NBAに比べて、サッカーの方がその実現は容易かもしれない。なぜなら、サッカーのリーグにはより多くの選手が在籍できるからだ。

    クリスティアーノほどの名声があれば、多少の権限は持てるだろう。実現すれば私は大いに喜ぶ。息子がプロになるのは、どの親にとっても夢だ。それ自体が偉業だが、実現すればまさに『花を添える』ことになる。

    その日が来れば誰もが祝福するだろう。クリスティアノの献身は息子の良き手本であり、裕福な環境が必ずしも成功を約束しない中で、ジュニアへの敬意は大きい。」

  • 移籍の噂：不朽のロナウドに、さらなる移籍の可能性はあるのか？

    世界最高年俸のロナウドはアル・ナセルとの契約をあと1年残している。この12か月はジュニアをプロへ導く好機だ。

    両者の進路は不明だが、CR7は40代半ばまでプレーするため移籍すると噂される。別の大会に出場し、ライバルのリオネル・メッシを上回る可能性もある。メッシは2028年、41歳でMLSのインテル・マイアミとの契約が切れる。

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