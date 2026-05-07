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GOATファミリーの皆さん！アル・ナスルのスター、クリスティアーノ・ロナウドが息子ジュニアとチームメイトになるのは、レブロン・ジェームズより「簡単」だと言われている。
ロナウドは今もタイトルと記録を狙っている。
41歳のロナウドは、スーパースターを目指していた頃とは異なる目標を掲げている。当時はトロフィーを獲得し、歴史を塗り替えることがすべてだった。
アル・ナセルがサウジ・プロリーグ制覇と2026年W杯での新記録を目指す今も、その思いは変わらない。それでも、不滅のストライカーは少し自分本位になる権利を勝ち得た。
ロナウドは息子とプレーし、レブロンの二の舞になるか？
マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスでプレーしたストライカーは、引退前に公式戦1,000得点を達成したいと公言している。その大記録は目前だ。
6月に16歳になる息子のジュニアとプレーする機会も歓迎する。ジュニアは父と共にヨーロッパから中東へ渡り、各地のアカデミーで腕を磨いてきた。
アル・ナセルは、ポルトガルU代表で頭角を現したジュニアをトップチームへ昇格させる準備を進めているという。
父親と子どもが同じ舞台に立つ例は過去にもあるが、これほど注目されたケースは少ない。バスケットボールのレブロン・ジェームズはLAレイカーズで息子ブロニーとすでに実現しており、CR7もまたそこから刺激を受けている。
クリスティアーノ・ジュニアはアル・ナスルで主力になれるか？
ジュニアと並んでプレーすることの意義について問われたサハは、かつてオールド・トラッフォードでロナウドと同じロッカールームを共にした経験を持つ人物として、Wiz Slotsとの独占インタビューの中でGOALに対し次のように語った。「NBAに比べて、サッカーの方がその実現は容易かもしれない。なぜなら、サッカーのリーグにはより多くの選手が在籍できるからだ。
クリスティアーノほどの名声があれば、多少の権限は持てるだろう。実現すれば私は大いに喜ぶ。息子がプロになるのは、どの親にとっても夢だ。それ自体が偉業だが、実現すればまさに『花を添える』ことになる。
その日が来れば誰もが祝福するだろう。クリスティアノの献身は息子の良き手本であり、裕福な環境が必ずしも成功を約束しない中で、ジュニアへの敬意は大きい。」
移籍の噂：不朽のロナウドに、さらなる移籍の可能性はあるのか？
世界最高年俸のロナウドはアル・ナセルとの契約をあと1年残している。この12か月はジュニアをプロへ導く好機だ。
両者の進路は不明だが、CR7は40代半ばまでプレーするため移籍すると噂される。別の大会に出場し、ライバルのリオネル・メッシを上回る可能性もある。メッシは2028年、41歳でMLSのインテル・マイアミとの契約が切れる。