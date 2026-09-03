この追悼の知らせは、メッシがインスタグラムで心のこもった手書きのスペイン語メッセージを公開し、2026年ワールドカップ決勝でのスペイン戦敗戦が代表での最後の出場だったと認めた直後にもたらされた。輝かしい代表キャリアの終わりとしては物悲しい幕引きとなったが、年齢と身体的なパフォーマンスを踏まえれば、選手本人は必要なことだったと感じている。

率直で飾らないそのメッセージの中で、メッシは長年率いてきたチームを去ることの難しさを認めた。「私はすべてを捧げた。もうこれ以上与えられるものは何も残っていない」と、メッシは月曜日にインスタグラムへ記した。「つらい決断だったし、今でも心の奥底では痛みがある。それでも、その時が来たのだと理解している」



