AFP
翻訳者：
GOATに敬意！ アルゼンチンが感動的なリオネル・メッシ引退への敬意を表し、全試合を一時中断へ
この国を代表するアイコンへの追悼
伝説的FWの比類なき地位を際立たせる動きとして、AFAは水曜日、国内リーグの全試合で前半10分にプレーを1分間止め、拍手を送ることを確認した。このトリビュートは男女の全ディビジョンと全競技にわたり実施され、アルゼンチン・サッカーのあらゆる場で39歳の歴史的な貢献が称えられることになる。
AFAの公式声明は週末の祝賀に向けた運営計画について詳述し、次のように述べた。「今後の男子および女子の全ディビジョン、全競技の試合日において、アルゼンチン代表でのリオネル・メッシのキャリアを称え、前半10分に試合を1分間中断して拍手を送る」
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ビジュアルによる追悼とソーシャルメディアのモンタージュ
足並みをそろえた拍手にとどまらず、AFAはスタジアムの雰囲気がこの機会の大きさを反映するものとなるよう求めている。統括団体は各クラブに対し、近代的な設備を活用し、元バルセロナおよびPSGのスターの妙技を最後にもう一度映し出すよう指示した。
この映像コンテンツでは、2005年のトップチームデビューで始まったキャリアのハイライトが紹介される見込みだ。21年にわたって、メッシは通算125ゴールという驚異的な数字を記録し、アルゼンチン代表の歴代最多得点者へと変貌を遂げた。その息の長さも同様に際立っており、史上最多となる6度のワールドカップ出場を果たし、最終的には2022年にトロフィーを掲げ、母国の36年ぶりの優勝を実現した。
メッシの感情あふれる最後の言葉
この追悼の知らせは、メッシがインスタグラムで心のこもった手書きのスペイン語メッセージを公開し、2026年ワールドカップ決勝でのスペイン戦敗戦が代表での最後の出場だったと認めた直後にもたらされた。輝かしい代表キャリアの終わりとしては物悲しい幕引きとなったが、年齢と身体的なパフォーマンスを踏まえれば、選手本人は必要なことだったと感じている。
率直で飾らないそのメッセージの中で、メッシは長年率いてきたチームを去ることの難しさを認めた。「私はすべてを捧げた。もうこれ以上与えられるものは何も残っていない」と、メッシは月曜日にインスタグラムへ記した。「つらい決断だったし、今でも心の奥底では痛みがある。それでも、その時が来たのだと理解している」
- Getty Images Sport
史上最高選手の遺産
メッシの退場は、アルゼンチン代表に真に埋めがたい空白を残すことになるかもしれない。2026年の決勝は失意に終わったが、彼のレガシーは4年前の時点ですでに確固たるものとなっていた。メッシはついに2022年、アルゼンチンとともにワールドカップ優勝を果たした。これは母国にとって36年ぶり、通算3度目の世界制覇だった。
国全体が感謝と回顧の週末に向けて準備を進める中、10分の一時停止は、彼の魔法と同義となった背番号を痛切に思い起こさせるものとなる。早熟なティーンエージャーだった頃から、チームの長老として過ごした最後の年月まで、メッシがアルゼンチン代表に与えた影響は絶大だった。
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