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GOATにまたバロンドールを！ アレクシス・マク・アリスターが、象徴的な主将抜きの時代への備えを進めるアルゼンチンにあって、リオネル・メッシのさらなる個人栄誉獲得を支持
レオ後の時代に備える
メッシは輝かしい代表キャリアの終わりに近づいており、アルゼンチンには史上最高の選手の後継者を見つけるという困難な課題が残される。39歳のFWは、2022年ワールドカップ優勝国の一員として、207試合出場で125得点を記録し、同国代表の歴代最多出場選手であり歴代最多得点者としてその場を去ることになる。
マック・アリスターは、主将が残していく空白の大きさを認識しており、伝説的なFWが正式に退く時に備え、代表チームは困難な新時代への準備をしなければならないと強調した。
- AFP
バロンドールへの支持とチーム事情
『ESPN』の取材に対し、マック・アリスターはチームが大黒柱に抱く計り知れない感謝を語った。「メッシに対する言葉はいつも同じだ。感謝、そして彼のような存在は二度と現れないという実感だ」と話した。「彼と過ごした時間を心から楽しんできた。僕たちが勝ち取ったすべてのものについて、彼が助けてくれたことにも感謝している。きっととても感情的な機会になるはずだ」
このMFは、主将が去った後は代表チームが戦術的に適応しなければならないと強調した。「新しい選手たちが入ってくる中で、異なるプロセスになるだろう」と説明した。「世界最高の選手、あらゆる違いを生み出してきた選手がもうそこにはいないということを、僕たちは理解し始める必要がある。そしてチームとしてもっと強くならなければならない」
メッシのバロンドール受賞の可能性について問われると、マック・アリスターは自信を持って同胞を支持した。「アルゼンチン人として、メッシに受賞してほしい。彼は信じられないようなワールドカップを過ごしたし、なぜ受賞すべきでないのか分からない」と付け加えた。「レオが個人の成果より常にチームを優先してきたことは、みんなが知っている。だから彼にとってそれは大きなことではないだろう」
アンフィールドで契約の先行き不透明
代表活動を離れたところで、マック・アリスターはクラブでのキャリアを巡って不透明な状況に直面している。MFは以前、リヴァプールから契約延長のオファーがなかったことに失望していると認めており、とりわけ中盤の同僚であるライアン・フラーフェンベルフとドミニク・ソボスライに新契約が提示された後だけに、その思いは強かった。
夏にアンフィールドを離れるチャンスを見送ったにもかかわらず、今後のステップについてはなお定まっていないという。「まだ確固たる決断はしていない。契約はまだ2年残っている」とマック・アリスターは説明した。「前にも言ったように、全力を尽くすつもりだ。その間に多くのことが起こり得るし、選択肢もたくさんある」
また、マージーサイドでの日々については前向きな見方を示し、こう付け加えた。「できればもっと長くいたい。でも、もし2年だけだとしても、家族とともにその時間を楽しみたい。自分が世界最高のクラブの一つにいることは疑いようがないからだ」
- IPS
国内での戦いに戻る
現在のインターナショナルブレイク終了後、マック・アリスターは再びクラブでの戦いに意識を向けることになる。リヴァプールは10月11日、アンフィールドで行われる重要な一戦でマンチェスター・シティを迎える予定だ。契約を巡る不安を脇に置き、国内での任務に戻った際に力強いパフォーマンスを見せることを、このMFは強く望んでいる。
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