『ESPN』の取材に対し、マック・アリスターはチームが大黒柱に抱く計り知れない感謝を語った。「メッシに対する言葉はいつも同じだ。感謝、そして彼のような存在は二度と現れないという実感だ」と話した。「彼と過ごした時間を心から楽しんできた。僕たちが勝ち取ったすべてのものについて、彼が助けてくれたことにも感謝している。きっととても感情的な機会になるはずだ」

このMFは、主将が去った後は代表チームが戦術的に適応しなければならないと強調した。「新しい選手たちが入ってくる中で、異なるプロセスになるだろう」と説明した。「世界最高の選手、あらゆる違いを生み出してきた選手がもうそこにはいないということを、僕たちは理解し始める必要がある。そしてチームとしてもっと強くならなければならない」

メッシのバロンドール受賞の可能性について問われると、マック・アリスターは自信を持って同胞を支持した。「アルゼンチン人として、メッシに受賞してほしい。彼は信じられないようなワールドカップを過ごしたし、なぜ受賞すべきでないのか分からない」と付け加えた。「レオが個人の成果より常にチームを優先してきたことは、みんなが知っている。だから彼にとってそれは大きなことではないだろう」



