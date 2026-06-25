レアル・マドリードは主力選手を手放さない。新監督ホセ・モウリーニョ氏が当ポッドキャスト「Beast Mode ON」のインタビューで強調した。夏の移籍市場で複数選手が退団するという噂を明確に否定した。
GOAL
翻訳者：
『Goal』誌で「ビースト・モード・オン」のモウリーニョが警告。「レアル・マドリードは主力選手を放出しない。移籍市場で質の高い選手を探している」
帰還
モウリーニョは3年契約にサインし、7月初めにレアル・マドリードの指揮を正式に始める。2010～2013年に同クラブを率い、リーガ記録的優勝など3冠を獲得したベルナベウへの劇的復帰となる。 「スペシャル・ワン」の復帰は、シャビ・アロンソ監督の解任、アルバロ・アルベロアの退団、そして不振のシーズンを受けたもの。
「最高の選手たちを残したい」
ポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワと対談したモウリーニョは、こう語った。「レアル・マドリードのことは話すべきではないが、一点だけ。あちこちで『モウリーニョが来て、今シーズン問題があったとされるトップ選手を切り捨てるだろう』と書かれていた。そんなことはない。私はそんな選手たちを欲している。最高の選手を欲しているのだ。 私が今すべきは、団結したチームを作り、過去の監督が抱えた問題を繰り返さないことだ。弱い選手に悩まされるなら、それは問題だ。偉大な選手は、いつまで経っても偉大だ。」
「品質を求めて」
レアル・マドリードはマルク・ククレラ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテの獲得、インテルからのデンゼル・ダムフリーズの加入、コモからニコ・パスの復帰で戦力を強化した。今後数か月でさらに新戦力が加わる可能性もある。そこでモウリーニョ監督は選手に何求めるかと問われ、「クオリティだ。 「信じられない才能があっても、フィジカルが伴わなければレベルに達していない。才能があっても安定感がなければ、偉大な選手とは言えない。」
「偉大な選手とは、技術・身体・精神のすべてを兼ね備え、チームプレーができる選手だ。そんな選手が多いときは楽だが、少ないときは難しい。監督の役目は選手の能力を引き出すことだ」