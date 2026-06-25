レアル・マドリードはマルク・ククレラ、ベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテの獲得、インテルからのデンゼル・ダムフリーズの加入、コモからニコ・パスの復帰で戦力を強化した。今後数か月でさらに新戦力が加わる可能性もある。そこでモウリーニョ監督は選手に何求めるかと問われ、「クオリティだ。 「信じられない才能があっても、フィジカルが伴わなければレベルに達していない。才能があっても安定感がなければ、偉大な選手とは言えない。」









「偉大な選手とは、技術・身体・精神のすべてを兼ね備え、チームプレーができる選手だ。そんな選手が多いときは楽だが、少ないときは難しい。監督の役目は選手の能力を引き出すことだ」