Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Akinfenwa Mourinho Beast Mode On HIC 2-1GOAL

翻訳者：

『Goal』誌で「ビースト・モード・オン」のモウリーニョが警告。「レアル・マドリードは主力選手を放出しない。移籍市場で質の高い選手を探している」

レアル・マドリー
移籍情報

『Goal』のポッドキャストで、「スペシャル・ワン」がカサ・ブランカでの2度目の挑戦を初コメント。話題は移籍市場に集中した。

レアル・マドリードは主力選手を手放さない新監督ホセ・モウリーニョ氏が当ポッドキャスト「Beast Mode ON」のインタビューで強調した夏の移籍市場で複数選手が退団するという噂を明確に否定した。



  • 帰還

    モウリーニョは3年契約にサインし、7月初めにレアル・マドリードの指揮を正式に始める。2010～2013年に同クラブを率いリーガ記録的優勝など3冠を獲得したベルナベウへの劇的復帰となる。 「スペシャル・ワン」の復帰は、シャビ・アロンソ監督の解任、アルバロ・アルベロアの退団、そして不振のシーズンを受けたもの。



    • 広告

  • 「最高の選手たちを残したい」

    ポッドキャスト『Beast Mode On』でアデバヨ・アキンフェンワと対談したモウリーニョはこう語った。「レアル・マドリードのことは話すべきではないが、一点だけ。あちこちで『モウリーニョが来て、今シーズン問題があったとされるトップ選手を切り捨てるだろう』と書かれていた。そんなことはない。私はそんな選手たちを欲している。最高の選手を欲しているのだ。 私が今すべきは、団結したチームを作り、過去の監督が抱えた問題を繰り返さないことだ。弱い選手に悩まされるなら、それは問題だ。偉大な選手は、いつまで経っても偉大だ。」




  • 「品質を求めて」

    レアル・マドリードはマルク・ククレラベルナルド・シルバ、イブラヒマ・コナテの獲得、インテルからのデンゼル・ダムフリーズの加入、コモからニコ・パスの復帰で戦力を強化した。今後数か月でさらに新戦力が加わる可能性もある。そこでモウリーニョ監督は選手に何求めるかと問われ、「クオリティ。 「信じられない才能があっても、フィジカルが伴わなければレベルに達していない。才能があっても安定感がなければ、偉大な選手とは言えない。」



    「偉大な選手とは、技術・身体・精神のすべてを兼ね備え、チームプレーができる選手だ。そんな選手が多いときは楽だが、少ないときは難しい。監督の役目は選手の能力を引き出すことだ」