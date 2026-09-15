ボリビア・プロサッカー選手組合（Fabol）とオールウェイズ・レディの法務チームはともに、当局に介入し、試合結果の有効性を判断するよう求めた。法執行機関に断固たる対応を要求し、Fabolの事務総長ダビド・パニアグアは「グアビラの選手たちに起きたことは、調査されないままにしてはならない。ボリビアサッカー界で明確な前例を示さなければならない」と述べた。

競技の健全性を守る必要性を強調し、オールウェイズ・レディの法務顧問マルセロ・オルティスは「サッカーが汚されてはならない。競技の健全性が保たれるよう、検察庁に捜査を要請する」と付け加えた。