AFP
翻訳者：
GKが6失点の大敗前に標的に。ボリビアサッカー界を揺るがす殺害予告疑惑
物議を醸した末に交代したGK
GKフェレルは、エスタディオ・ムニシパル・デ・ビジャ・インヘニオで行われた第19節の一戦に先発したが、3失点を喫した後、前半終了前に交代となった。オールウェイズ・レディはその後、圧倒的な攻撃を見せつけ、最終的に6-0の大勝を収めた。しかし、キックオフ前にアウェー側へ向けられた深刻な威圧行為に関する衝撃的な事実が明らかになり、最終結果には直ちに厳しい疑いの目が向けられた。
- Getty Images Sport
監督が脅迫による金銭要求を受けていたことを明かす
試合後に取材に応じたグアビラのエグエス監督は、GKとその近親者を標的にした恐喝要求を公にした。脅迫を非難したエグエス監督は、AP通信が伝えたところによると、次のように語った。「殺害の脅迫が絡んでいる状況で、真剣な分析などできない。何か不審なことが起きており、調査される必要がある。スポーツは汚された。私のGKは、自身の命、妻、そして母親に対する脅迫を受けた。特定の金額を支払わなければ、あるいは3失点しなければ、彼女たちは殺されると告げられた」
当局者が法的介入を求める
ボリビア・プロサッカー選手組合（Fabol）とオールウェイズ・レディの法務チームはともに、当局に介入し、試合結果の有効性を判断するよう求めた。法執行機関に断固たる対応を要求し、Fabolの事務総長ダビド・パニアグアは「グアビラの選手たちに起きたことは、調査されないままにしてはならない。ボリビアサッカー界で明確な前例を示さなければならない」と述べた。
競技の健全性を守る必要性を強調し、オールウェイズ・レディの法務顧問マルセロ・オルティスは「サッカーが汚されてはならない。競技の健全性が保たれるよう、検察庁に捜査を要請する」と付け加えた。
- LaPresse
当局が不正行為に関する調査を開始
検察当局と連盟のインテグリティー担当者は、この恐喝計画の背後にいる人物を特定するため、正式な調査を開始すると見込まれている。ピッチ上では、オールウェイズ・レディが熾烈な国内タイトル争いの中で、リーグ首位のボリバルと勝ち点で並んでいる。一方、9位のグアビラは、より広範な法的調査が始まる中、迅速に立て直しを図り、ピッチ上で再び集中しなければならない。
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