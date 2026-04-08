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GKが正ゴールキーパーの座奪還を目指すと表明、マンチェスター・ユナイテッドのアンドレ・オナナに対する構想が明らかになる
ユナイテッド、オナナの残留要請を拒否へ
『デイリー・メール』によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏、オナナを復帰させる予定はない。現在30歳のオナナはトラブゾンスポルへレンタル移籍中で、週給12万ポンドの契約はあと2年残っている。彼は6月に戻り、昨年1800万ポンドで加入して正GKの座を確固たるものにしたラメンスと競争したいと考えている。 しかしクラブは、高給の控えGKをベンチに置くのは非現実的だと判断。給与負担を減らすため、このカメルーン人選手の放出を模索している。
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ユナイテッドが上位を狙う中、ラメンスが活躍
ラメンスはクラブの期待に見事に応えている。シーズン序盤6試合に出場したバイインディルから正GKの座を受け継ぎ、プレミアリーグ25試合で32失点、5クリーンシートを記録。安定したパフォーマンスでチームを勝ち点55、3位に導いた。 この堅守を受け、首脳陣は彼が長期解決策であると確信。オナナが先発に返り咲く余地はほとんどない。
元インテルのスター選手への移籍関心が高まっている
オナナの代理人は今月、マンチェスター・ユナイテッドと正式交渉に入り、完全移籍かレンタル移籍が有力視されている。 クラブは2023年にインテルに支払った4700万ポンドの回収を目指す。トルコのトラブゾンスポルが残留を強く希望し、ベシクタシュも関心を示している。昨夏3000万ポンドのオファーがあったモナコが再アプローチする可能性があり、ネオムとのつながりが報じられたサウジアラビアも選択肢だ。バイインドゥルも1月の移籍拒否を受け退団の見込み。
- AFP
ゴールキーパー陣の将来はどうなるのか
ユナイテッドはGK陣を再編するため、オナナとバイインディルの移籍先を早急に探す必要がある。トム・ヒートンはラメンスの指導役として1年契約を延長すると見込まれ、クラブは方針を明確にしている。その実行力は今夏の移籍市場で試される。