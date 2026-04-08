GKが正ゴールキーパーの座奪還を目指すと表明、マンチェスター・ユナイテッドのアンドレ・オナナに対する構想が明らかになる

オナナの代理人は今月、マンチェスター・ユナイテッドと正式交渉に入り、完全移籍かレンタル移籍が有力視されている。 クラブは2023年にインテルに支払った4700万ポンドの回収を目指す。トルコのトラブゾンスポルが残留を強く希望し、ベシクタシュも関心を示している。昨夏3000万ポンドのオファーがあったモナコが再アプローチする可能性があり、ネオムとのつながりが報じられたサウジアラビアも選択肢だ。バイインドゥルも1月の移籍拒否を受け退団の見込み。