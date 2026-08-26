FIGC、ジャンニ・インファンティーノの立候補支持を撤回

イタリアサッカー連盟は、2027年3月に予定されているFIFA会長選挙に向けたジャンニ・インファンティーノの立候補への支持を撤回することを決めた。





この決定は、FIGCの立場を明確かつ透明性を持って示すことを意図したものであり、UEFAおよび同連盟会長アレクサンデル・チェフェリンと完全に認識を共有した上でのものだ。その対象は、FIFA会長がガバナンスと国際大会の発展に関して最近推進してきた取り組みにある。