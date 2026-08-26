FIGC、ジャンニ・インファンティーノの立候補支持を撤回

イタリアサッカー連盟は、2027年3月に予定されているFIFA会長選挙に向けたジャンニ・インファンティーノの立候補への支持を撤回することを決めた。
この決定は、FIGCの立場を明確かつ透明性を持って示すことを意図したものであり、UEFAおよび同連盟会長アレクサンデル・チェフェリンと完全に認識を共有した上でのものだ。その対象は、FIFA会長がガバナンスと国際大会の発展に関して最近推進してきた取り組みにある。
イタリアサッカー連盟は、2027年3月に予定されているFIFA会長選挙に向けたジャンニ・インファンティーノの立候補への支持を撤回することを決めた。
この決定は、FIGCの立場を明確かつ透明性を持って示すことを意図したものであり、UEFAおよび同連盟会長アレクサンデル・チェフェリンと完全に認識を共有した上でのものだ。その対象は、FIFA会長がガバナンスと国際大会の発展に関して最近推進してきた取り組みにある。
「実力、連帯、持続可能性、そしてファンを中心に据えたサッカーという考え方を推進するため、UEFAおよび欧州の他連盟と引き続き連携して取り組んでいく」とFIGC会長ジョバンニ・マラゴーは述べた。「私たちは、これまでサッカーが成長し、革新を遂げると同時に、その根本原則を守ることを可能にしてきた、対話、傾聴、そして責任の共有というモデルに共感している」
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