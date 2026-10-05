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ライブ
Malagò Grafica
Emanuele Tramacere
翻訳者：

FIGCのマラゴー後任としてのコミッサリオ人事にセリエAが反発「不適切だ。サッカーの自治を尊重すべきだ」

セリエ A
イタリア
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明日10月6日火曜日は、イタリア・サッカー界の将来にとって極めて重要な一日となる。CONI（イタリア・オリンピック委員会）の国内評議会は、すでに連盟会長に選出されているジョヴァンニ・マラゴの立候補資格がないとされる問題を受け、FIGC（イタリア・サッカー連盟）のコミッサリオ就任案について判断を示さなければならない。

元CONI会長の側に立つ動きを見せたのがセリエAで、同リーグはこの日、マラゴを擁護する公式声明を発表した。

  • セリエAが距離を置く

    セリエAリーグは一見したところ法的な争いとみられる件について、法的根拠も政治的理由も理解できないとして、これと一線を画す

  • マラゴへの全面的な支持

    「セリエAが何よりもまず候補者として推したジョヴァンニ・マラゴは、大差で選出され、セリエAも引き続き彼に全面的な支持を示している」

  • まったく不適切な監督代理

    「連盟およびCONIの原則と規則を尊重しつつも、セリエAは、コミッサリオ任命はまったく不適切だと考えている。非常にデリケートな局面にあるサッカー界を混乱に導く可能性があるからだ」

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  • サッカーは自主性を保つべきだ

    「UEFAが示した明確な立場も踏まえ、イタリアサッカーの自治が尊重されることを勧告し、また期待する」