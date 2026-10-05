FIGCのマラゴー後任としてのコミッサリオ人事にセリエAが反発「不適切だ。サッカーの自治を尊重すべきだ」

明日10月6日火曜日は、イタリア・サッカー界の将来にとって極めて重要な一日となる。CONI（イタリア・オリンピック委員会）の国内評議会は、すでに連盟会長に選出されているジョヴァンニ・マラゴの立候補資格がないとされる問題を受け、FIGC（イタリア・サッカー連盟）のコミッサリオ就任案について判断を示さなければならない。

元CONI会長の側に立つ動きを見せたのがセリエAで、同リーグはこの日、マラゴを擁護する公式声明を発表した。