FIGCのマラゴー後任としてのコミッサリオ人事にセリエAが反発「不適切だ。サッカーの自治を尊重すべきだ」

明日10月6日火曜日は、イタリア・サッカー界の将来にとって極めて重要な一日となる。CONI（イタリア・オリンピック委員会）の国内評議会は、すでに連盟会長に選出されているジョヴァンニ・マラゴの立候補資格がないとされる問題を受け、FIGC（イタリア・サッカー連盟）のコミッサリオ就任案について判断を示さなければならない。
元CONI会長の側に立つ動きを見せたのがセリエAで、同リーグはこの日、マラゴを擁護する公式声明を発表した。
明日10月6日火曜日は、イタリア・サッカー界の将来にとって極めて重要な一日となる。CONI（イタリア・オリンピック委員会）の国内評議会は、すでに連盟会長に選出されているジョヴァンニ・マラゴの立候補資格がないとされる問題を受け、FIGC（イタリア・サッカー連盟）のコミッサリオ就任案について判断を示さなければならない。
元CONI会長の側に立つ動きを見せたのがセリエAで、同リーグはこの日、マラゴを擁護する公式声明を発表した。
「セリエAリーグは一見したところ法的な争いとみられる件について、法的根拠も政治的理由も理解できないとして、これと一線を画す」
「セリエAが何よりもまず候補者として推したジョヴァンニ・マラゴは、大差で選出され、セリエAも引き続き彼に全面的な支持を示している」
「連盟およびCONIの原則と規則を尊重しつつも、セリエAは、コミッサリオ任命はまったく不適切だと考えている。非常にデリケートな局面にあるサッカー界を混乱に導く可能性があるからだ」
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「UEFAが示した明確な立場も踏まえ、イタリアサッカーの自治が尊重されることを勧告し、また期待する」