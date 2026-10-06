イタリアサッカー連盟の将来と、選出された会長ジョヴァンニ・マラゴの立候補資格がないとされていた問題をめぐる論争は、当事者間の簡単な会談だけで決着した。

今朝、FIGCのトップがCONI会長ルチアーノ・ブオンフィーリョと直接会談し、両者はイタリアサッカー連盟をコミッサリオ管理下に置くことで合意した。選挙に形式上の瑕疵があったことを確認した一方で、選挙で連盟の各構成団体が示した意思を尊重するため、同じマラゴ本人をコミッサリオに選ぶことでも一致した。



