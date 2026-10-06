イタリアサッカー連盟の将来と、選出された会長ジョヴァンニ・マラゴの立候補資格がないとされていた問題をめぐる論争は、当事者間の簡単な会談だけで決着した。
今朝、FIGCのトップがCONI会長ルチアーノ・ブオンフィーリョと直接会談し、両者はイタリアサッカー連盟をコミッサリオ管理下に置くことで合意した。選挙に形式上の瑕疵があったことを確認した一方で、選挙で連盟の各構成団体が示した意思を尊重するため、同じマラゴ本人をコミッサリオに選ぶことでも一致した。
イタリアサッカー連盟の将来と、選出された会長ジョヴァンニ・マラゴの立候補資格がないとされていた問題をめぐる論争は、当事者間の簡単な会談だけで決着した。
今朝、FIGCのトップがCONI会長ルチアーノ・ブオンフィーリョと直接会談し、両者はイタリアサッカー連盟をコミッサリオ管理下に置くことで合意した。選挙に形式上の瑕疵があったことを確認した一方で、選挙で連盟の各構成団体が示した意思を尊重するため、同じマラゴ本人をコミッサリオに選ぶことでも一致した。
12時、マラゴ会長はパラッツォHに到着し、CONI会長と会談。CONI理事会で行う投票を前に、今後の進め方を見極めるためだった。
その後まもなく行われた会談では、イタリア・サッカー界の政治的、スポーツ的、そして何より自律性のバランスを維持するうえで、最もシンプルな解決策が示された。
ブオンフィッリョはマラゴに対し、新たな、そして何より正規の選挙へとつなげる必要があるこの移行期間において、自らがコミッサリオを務める案を提案した。
その後、この提案は理事会に移され、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の報道によれば、新たなFIGCコミッサリオとしてのマラゴーの提案がわずか数分で全会一致により承認された。正式決定には14時に開かれるCONI評議会の承認を残すのみだが、これは単なる形式的な手続きとなる見通しだ。
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