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翻訳者：
FIFPRO、「大会を『取り返しのつかない形で作り変える』」としてジャンニ・インファンティーノ会長の物議を醸す計画を選手会が批判、ワールドカップ売却案を「決して支持しない」構え
選手たちが商業革命に対して結束する
FIFPROヨーロッパは、FIFAワールドカップやその他のトップ大会を民間資本の投資対象資産へと変える提案について、痛烈な評価を示した。労組は、この動きが「選手たちが働き、競い合い、キャリアを築く大会を支えるインセンティブを、根本的かつ不可逆的に作り変える」と警告した。
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FIFPRO、インファンティーノの提案を痛烈批判
詳細な声明の中で、同組合はこのプロジェクトを巡る透明性の欠如について深い懸念を表明した。
FIFPROは次のように述べた。「FIFPROヨーロッパは、FIFAワールドカップおよびその他のFIFA大会を民間資本の投資対象資産へと変えるという提案について、深い懸念をもって受け止めている。これは、選手たちが働き、競い合い、キャリアを築く大会を支えるインセンティブを、根本的かつ不可逆的に変えてしまう動きである。
「この提案は、選手の福祉、国際試合日程、そしてサッカー界の将来のガバナンスに広範な影響を及ぼす可能性がある。そのため、これほど大規模なプロジェクトがほぼ非公開のまま進められ、最も大きな影響を受ける当事者との意味ある関与がないまま合意寸前まで持ち込まれたことは、特に憂慮すべきことだ。
「FIFAとFIFPROの間で最近設けられた対話のメカニズムを迂回するという判断は、こうした懸念をさらに強めるだけである。」
試合の公正性を守る戦い
FIFPROにとって、この問題は引き続きガバナンス、そしてスポーツの収益を生み出しているアスリートたちが排除されていることに関わるものだ。FIFPROはさらに次のように付け加えた。「この提案は、世界サッカーの将来的な統治体制と競技の完全性をめぐる根本的な懸念も生じさせる。FIFAの意思決定におけるステークホルダーの参加は、これまでも常に限定的だった。
「それが今、商業的な影響力に取って代わられてはならない。金銭的利益が、この競技をプレーし、支え、成り立たせている人々の声を上回ることを許してはならない。FIFPROヨーロッパは、そのようなモデルを支持することはできないし、今後も決して支持しない」
同組合は、こうした商業面での変化の結果を、最終的に現在の指導部が去った後も背負い続けるのは選手たちだと強調した。声明は次のように締めくくられた。「FIFA内部では、FIFPROにも選手にも投票権がない。だが、現在のFIFA指導部が去った後も、こうした決定の結果を引き受けて生きていくのは彼らだ。
「FIFPROヨーロッパは、選手の利益と競技の長期的な完全性の双方を守ることに尽力する、あらゆる機関およびステークホルダーと協力する用意がある。サッカーの未来は、それに値する。そして、その未来を形作る選手たちもまた同様だ」
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欧州陣営内の内部対立
組合と複数の主要連盟が圧倒的に反対しているにもかかわらず、欧州内部には分裂の兆候がある。チェコサッカー協会のダビド・トルンダ会長は、公の場でFIFA会長への支持を表明した。トルンダ会長は『Sky News』に対し、次のように語った。「ジャンニ・インファンティーノとそのチームと緊密に協力することには、チェコサッカーにとって現実的な利益があると考えている。もちろん、より詳細な情報は必要だが、個人的な見解としては、FIFAの意向がもたらす前向きな影響を見込んでいる」
この異論は、計画に対する統一的な封じ込めを組織しようとしている側が直面する難しさを浮き彫りにしている。FIFAの戦略には、資金分配の大幅な増額を約束することが含まれており、次のサイクルでは各加盟協会に対して最大4000万ドルまで増える可能性がある。
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