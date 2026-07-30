FIFPROにとって、この問題は引き続きガバナンス、そしてスポーツの収益を生み出しているアスリートたちが排除されていることに関わるものだ。FIFPROはさらに次のように付け加えた。「この提案は、世界サッカーの将来的な統治体制と競技の完全性をめぐる根本的な懸念も生じさせる。FIFAの意思決定におけるステークホルダーの参加は、これまでも常に限定的だった。

「それが今、商業的な影響力に取って代わられてはならない。金銭的利益が、この競技をプレーし、支え、成り立たせている人々の声を上回ることを許してはならない。FIFPROヨーロッパは、そのようなモデルを支持することはできないし、今後も決して支持しない」

同組合は、こうした商業面での変化の結果を、最終的に現在の指導部が去った後も背負い続けるのは選手たちだと強調した。声明は次のように締めくくられた。「FIFA内部では、FIFPROにも選手にも投票権がない。だが、現在のFIFA指導部が去った後も、こうした決定の結果を引き受けて生きていくのは彼らだ。

「FIFPROヨーロッパは、選手の利益と競技の長期的な完全性の双方を守ることに尽力する、あらゆる機関およびステークホルダーと協力する用意がある。サッカーの未来は、それに値する。そして、その未来を形作る選手たちもまた同様だ」