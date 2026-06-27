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BrazilGetty Images
Yuta Tokuma

ブラジル代表のW杯歴代成績一覧｜優勝は何回？

ブラジル 対 日本
ブラジル
日本
ワールドカップ

FIFAワールドカップで最多5度の優勝を誇るブラジル代表の歴代成績を紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場している日本代表・SAMURAI BLUE。決勝トーナメント1回戦・ラウンド32では"王国"ブラジル代表と対戦する。

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ここではW杯におけるブラジル代表の歴代成績、優勝回数などを紹介する。