ブラジル代表のW杯歴代成績一覧｜優勝は何回？

2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場している日本代表・SAMURAI BLUE。決勝トーナメント1回戦・ラウンド32では"王国"ブラジル代表と対戦する。
ここではW杯におけるブラジル代表の歴代成績、優勝回数などを紹介する。
2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場している日本代表・SAMURAI BLUE。決勝トーナメント1回戦・ラウンド32では"王国"ブラジル代表と対戦する。
ここではW杯におけるブラジル代表の歴代成績、優勝回数などを紹介する。
「セレソン」の愛称で親しまれるブラジル代表は、世界屈指の強豪国と知られる。
FIFAワールドカップにおいて唯一、2026年大会までの23大会全てにおいて本大会出場。最多となる5度の優勝を誇る。
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(6/27時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|南米(CONMEBOL)
|南米予選：5位(8勝4分け6敗)
|5位
|23大会連続23回目
|優勝 (1958、1962、1970、1994、2002)
ブラジル代表は過去最多5度のFIFAワールドカップ優勝を誇る。
しかし近年は好成績を収めることができておらず、直近の優勝は2002年の日韓大会。前回のカタール大会では、準々決勝でクロアチアにPK戦の末ベスト8で姿を消した。
|年 開催国
|成績
|試合
|勝利
|引分
|敗戦
|得点
|失点
|1930 ウルグアイ
|グループリーグ敗退
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|1934 イタリア
|1回戦敗退
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|1938 フランス
|3位
|5
|3
|1
|1
|14
|11
|1950 ブラジル
|準優勝
|6
|4
|1
|1
|22
|6
|1954 スイス
|ベスト8
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|1958 スウェーデン
|優勝
|6
|5
|1
|0
|16
|4
|1962 チリ
|優勝
|6
|5
|1
|0
|14
|5
|1966 イングランド
|グループリーグ敗退
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|1970 メキシコ
|優勝
|6
|6
|0
|0
|19
|7
|1974 西ドイツ
|4位
|7
|3
|2
|2
|6
|4
|1978 アルゼンチン
|3位
|7
|4
|3
|0
|10
|3
|1982 スペイン
|2次リーグ敗退
|5
|4
|0
|1
|15
|6
|1986 メキシコ
|ベスト8
|5
|4
|1
|0
|10
|1
|1990 イタリア
|ベスト16
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|1994 アメリカ
|優勝
|7
|5
|2
|0
|11
|3
|1998 フランス
|準優勝
|7
|4
|1
|2
|14
|10
|2002 日本 / 韓国
|優勝
|7
|7
|0
|0
|18
|4
|2006 ドイツ
|ベスト8
|5
|4
|0
|1
|10
|2
|2010 南アフリカ
|ベスト8
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|2014 ブラジル
|4位
|7
|3
|2
|2
|11
|14
|2018 ロシア
|ベスト8
|5
|3
|1
|1
|8
|3
|2022 カタール
|ベスト8
|5
|3
|1
|1
|8
|3
|日程
|開始時刻(日本時間)
|対戦カード
|6/30(火)
|2:00
|ブラジル代表vs日本代表
|チャンネル
|形態
|中継有無
|DAZN
|ネット
|〇
|NHK BS
|衛星放送
|〇
|フジテレビ
|地上波
|〇
|NHK総合
|地上波
|×
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|×
|NHK ONE
|ネット
|×
|日本テレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|アリソン
|リヴァプール
|12
|GK
|ウェヴェルトン
|グレミオ
|23
|GK
|エデルソン
|フェネルバフチェ
|3
|DF
|ガブリエウ・マガリャンイス
|アーセナル
|4
|DF
|マルキーニョス
|パリ・サンジェルマン
|6
|DF
|アレックス・サンドロ
|フラメンゴ
|13
|DF
|ダニーロ
|フラメンゴ
|14
|DF
|ブレーメル
|ユヴェントス
|15
|DF
|レオ・ペレイラ
|フラメンゴ
|16
|DF
|ドウグラス・サントス
|ゼニト
|24
|DF
|イバニェス
|アル・アハリ
|2
|MF
|エデルソン
|アタランタ
|5
|MF
|カゼミーロ
|マンチェスター・ユナイテッド
|8
|MF
|ブルーノ・ギマランイス
|ニューカッスル
|17
|MF
|ファビーニョ
|アル・イテハド
|18
|MF
|ダニーロ
|ボタフォゴ
|20
|MF
|ルーカス・パケタ
|フラメンゴ
|7
|FW
|ヴィニシウス・ジュニオール
|レアル・マドリー
|9
|FW
|マテウス・クーニャ
|マンチェスター・ユナイテッド
|10
|FW
|ネイマール
|サントス
|11
|FW
|ハフィーニャ
|バルセロナ
|19
|FW
|エンドリッキ
|リヨン
|21
|FW
|ルイス・エンヒキ
|ゼニト
|22
|FW
|ガブリエウ・マルティネッリ
|アーセナル
|25
|FW
|イゴール・チアゴ
|ブレントフォード
|26
|FW
|ハイアン
|ボーンマス
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。