『AP通信』の報道によると、FIFAの裁判官は、重大な財務上の不正行為により、キャッセルとジャリールに永久追放処分を科した。モントセラトで長年サッカー界を率いてきたキャッセルは、「地位の乱用、組織的な利益相反」、そしてFIFA資金の不正使用で明確に告発された。

一方、モルディブ連盟の前会長であるジャリールは、「FIFAのCovid-19救済計画の資金を私的利益のために不正使用した」として追放された。パンデミックの期間中、FIFAは最大150万ドルを利用可能としていた。しかし、モルディブのメディアは、ジャリールが120万ドルを横領したとして禁錮23年の判決を受け、その資金でアパートを購入したと報じた。