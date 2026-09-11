AFP
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FIFA、地位と資金の広範な乱用を受けて元役員2人への永久追放処分を確認
永久追放処分が科される
『AP通信』の報道によると、FIFAの裁判官は、重大な財務上の不正行為により、キャッセルとジャリールに永久追放処分を科した。モントセラトで長年サッカー界を率いてきたキャッセルは、「地位の乱用、組織的な利益相反」、そしてFIFA資金の不正使用で明確に告発された。
一方、モルディブ連盟の前会長であるジャリールは、「FIFAのCovid-19救済計画の資金を私的利益のために不正使用した」として追放された。パンデミックの期間中、FIFAは最大150万ドルを利用可能としていた。しかし、モルディブのメディアは、ジャリールが120万ドルを横領したとして禁錮23年の判決を受け、その資金でアパートを購入したと報じた。
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歴史的な汚職容疑
カッセルと同協会の事務総長タンディカ・ヒューズは4月、モントセラトの裁判所で脱税容疑について有罪を認めた。両者は2011年にも、カリブ海地域のサッカー役員らが4万ドルの現金支払いを受け取った件に関連し、FIFAの倫理委員会によって訴追されていた。これらの支払いは、セップ・ブラッターの会長職に挑戦して失敗に終わったモハメド・ビン・ハマムと結び付けられていた。
こうした過去の問題がありながらも、カッセルとヒューズはモントセラトのサッカー統括団体の運営を続けていた。この組織は現在、ワールドカップの利益から毎年少なくとも200万ドルを受け取る権利を有している。その結果、FIFAは日常運営に関する「例外的な危機と組織の麻痺」を理由に、昨年2月に緊急管理チームを設置した。
高額の罰金と出場停止処分
FIFAは終身資格停止に加え、高額の金銭的制裁も科した。カッセルは「（連盟の）スタッフの身体的および精神的完全性に影響を及ぼす行為」の追加罪状にも問われ、100万スイスフランの罰金を科された。
ヒューズは「不適切な取引による利益の享受およびその助長」を理由に15年間の資格停止処分を受け、15万スイスフランの支払いを命じられた。さらに、ジャリールには100万スイスフランの支払いが命じられた。モハメド・アギールはモルディブの元財務部長で、10年間の資格停止処分と10万スイスフランの罰金が科された。FIFAは、アギールに対する罪状について、「FIFA資金の不正使用の助長および隠蔽、偽造文書の使用、そして倫理調査への非協力」に関連するものだと説明した。
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FIFAの次の一手は。
今後、FIFAはさらなる横領を防ぐため、加盟するすべての協会に対して厳格な財務監督を徹底するという継続的な課題に直面する。ジャンニ・インファンティーノ会長は以前、断固たる姿勢を示し、次のように述べていた。「この部屋の中にいる者であれ外にいる者であれ、なお自分を富ませることができる、サッカーを悪用できると考えている者がいるなら、私は彼に一つ、明確で強いメッセージを伝えたい。サッカーから去れ。そして今すぐサッカーから去れ」。統括団体は今後、分裂した連盟の再建に向けて引き続き緊急管理チームに頼ることになる。
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