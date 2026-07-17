FIFA、ワールドカップ優勝チームにNFL式優勝リングを授与へ

チャンピオンリングは長年にわたり米国のスポーツ界で成功の象徴として親しまれてきました。この伝統を2026年大会で取り入れることで、サッカーの世界統括団体は開催国が誇る地元のスポーツ文化を尊重しています。リングは宝石で彩られ、選手一人ひとりの名前が刻印されます。

FIFAの公式ウェブサイトは「FIFA大会でチャンピオンリングを授与するのは今回が初めて。米国で親しまれてきたスポーツの伝統を世界サッカー界に導入する」と発表している。

各リングは大会へのオマージュとして2,026個限定で、うち30個が優勝チームに贈られ、残る1,996個は公式ライセンス商品として世界中のファンに販売されます。

リングの片面にはFIFAワールドカップトロフィーが刻まれ、もう片面は優勝チームのアイデンティティを反映したデザインになる。各リングにはシリアルナンバーが刻印され、着用者の指に合うようオーダーメイドで製作。真正性証明書とともに届けられる。