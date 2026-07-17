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FIFA、ワールドカップ優勝チームにNFL式優勝リングを授与へ
ワールドカップ賞金制度の歴史的転換
2026年ワールドカップの優勝チームには、史上初めて優勝リングが授与される。FIFAはNFLやNBAなどで知られるこの慣習を採用した。
象徴的なワールドカップトロフィーや金メダルは表彰式の中心的存在であり続けるが、リングは選手の名が刻まれた永久の記念品となる。この取り組みは、1994年以来初めて北米で開催されることを祝う意味もある。
- getty
北米のスポーツの伝統を受け継ぐ
チャンピオンリングは長年にわたり米国のスポーツ界で成功の象徴として親しまれてきました。この伝統を2026年大会で取り入れることで、サッカーの世界統括団体は開催国が誇る地元のスポーツ文化を尊重しています。リングは宝石で彩られ、選手一人ひとりの名前が刻印されます。
FIFAの公式ウェブサイトは「FIFA大会でチャンピオンリングを授与するのは今回が初めて。米国で親しまれてきたスポーツの伝統を世界サッカー界に導入する」と発表している。
各リングは大会へのオマージュとして2,026個限定で、うち30個が優勝チームに贈られ、残る1,996個は公式ライセンス商品として世界中のファンに販売されます。
リングの片面にはFIFAワールドカップトロフィーが刻まれ、もう片面は優勝チームのアイデンティティを反映したデザインになる。各リングにはシリアルナンバーが刻印され、着用者の指に合うようオーダーメイドで製作。真正性証明書とともに届けられる。
世界のサッカーの近代化
リング授与は、2026年大会を史上最も革新的なワールドカップにするFIFA戦略の一環です。これまで優勝メダルは個人コレクションとして保管されることが多かったです。チャンピオンリングは、選手たちが日常的に身につけられる歴史的偉業の象徴となります。
声明ではさらに、決勝直後にキャプテンと監督に仮のリングを授与し、その後30個をカスタマイズして正式に贈呈すると説明している。
- GOAL
ニュージャージー州でのヘビー級対決
日曜、アルゼンチン対スペイン戦がニュージャージーで開催され、世界が注目する。ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムはチケット完売の見込みで、ファンはリオネル・メッシの2大会連続制覇か、「ラ・ロハ」新世代の2010年以来となる頂点復帰かに注目している。
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