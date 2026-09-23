これらの施設の開設を記念して、FIFAはユース大会「ユナイト・フォー・ピース：キッズ・カップ」を開催した。この大会は、すでにこれらのピッチを活気あふれる活動の拠点へと変え始めている。今大会には地元パレスチナの14チームが参加し、約160人の子どもたちが競い合いながら技術を磨いている。大会形式は従来型のグループステージに続き、準々決勝と準決勝を含むノックアウトラウンドを実施し、最後に決勝へと至る。また、競技としての試合にとどまらず、周辺の村や町の住民がスポーツの精神のもとで参加できるよう設計された、地域重視のさまざまなフットボール活動も組み込まれている。

この取り組みは、より広範な「FIFAユナイト・フォー・ピース」キャンペーンの一環であり、フットボールの世界的な人気を活用して、チームワーク、相互尊重、フェアプレーといった重要な人生の価値を伝えるものだ。これらのピッチは、単なる記念碑的な施設にとどまるのではなく、直ちに実用的に活用されている。この大会は、施設が年間を通じてどのように活用されるかを示す試験的な取り組みでもあり、遊休化を防ぐ役割を果たしている。公式の開所式は9月25日に予定されており、この競技の最初の週に参加した若い参加者たちへのトロフィー授与も同日に行われる。