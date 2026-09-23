FIFA
翻訳者：
FIFA、ヨルダン川西岸の若者に安全な場を提供するため、パレスチナで新たなサッカー場を開設
- FIFA
FIFAアリーナの取り組みを通じて地域社会を変革する
中東における草の根サッカー強化に向けた重要な動きとして、FIFAはパレスチナ地域に最新鋭のミニピッチ2面を設置した。新施設は、ベツレヘム南部に位置するマラ・ラバと、ヨルダン川西岸北部のクシンに置かれている。このプロジェクトは、世界サッカー統括団体とパレスチナサッカー協会の協力による取り組みであり、スイス連邦外務省が重要な資金支援を提供した。
今回の開設のタイミングは特に重要だ。現在、ヨルダン川西岸の多くの地域社会は、教育や社会サービス、組織的なスポーツへのアクセスにおいて大きな障壁に直面しているからである。こうした専用スペースを提供することで、FIFAは「美しいゲーム」が次世代のパレスチナ人タレントにも引き続き開かれたものであり続けることを目指している。1つの施設はマラ・ラバ女子高校の真正面にあるタヘル・アル・トゥール地区に戦略的に配置され、もう1つはクシン北西部に設置された。
「ユナイト・フォー・ピース・キッズ・カップ」が新時代の幕を開ける
これらの施設の開設を記念して、FIFAはユース大会「ユナイト・フォー・ピース：キッズ・カップ」を開催した。この大会は、すでにこれらのピッチを活気あふれる活動の拠点へと変え始めている。今大会には地元パレスチナの14チームが参加し、約160人の子どもたちが競い合いながら技術を磨いている。大会形式は従来型のグループステージに続き、準々決勝と準決勝を含むノックアウトラウンドを実施し、最後に決勝へと至る。また、競技としての試合にとどまらず、周辺の村や町の住民がスポーツの精神のもとで参加できるよう設計された、地域重視のさまざまなフットボール活動も組み込まれている。
この取り組みは、より広範な「FIFAユナイト・フォー・ピース」キャンペーンの一環であり、フットボールの世界的な人気を活用して、チームワーク、相互尊重、フェアプレーといった重要な人生の価値を伝えるものだ。これらのピッチは、単なる記念碑的な施設にとどまるのではなく、直ちに実用的に活用されている。この大会は、施設が年間を通じてどのように活用されるかを示す試験的な取り組みでもあり、遊休化を防ぐ役割を果たしている。公式の開所式は9月25日に予定されており、この競技の最初の週に参加した若い参加者たちへのトロフィー授与も同日に行われる。
- FIFA
インファンティーノが困難な時期におけるサッカーの力を強調
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、これらの発展の重要性について見解を示し、政治的または環境的要因によって日常生活が妨げられる場合に、サッカーがもたらし得る社会的影響を強調した。FIFA会長は、これらのプロジェクトの真の成功は建設そのものではなく、若者にとって日々どれだけ活用されるかにあると指摘した。
「これらのFIFAアリーナ施設の価値は、ピッチで日々何が起きるかによって測られる」と、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は語った。「制約や不確実性によって生活がしばしば妨げられる地域社会で暮らす子どもたちにとって、サッカーができ、友人と会い、組織されたスポーツに参加できる場所があることの意義は、これまで以上に大きい。特に国際平和デーを迎えるにあたり、これらのFIFAアリーナが今後何年にもわたって地域社会に貢献することを願っている」。この発言は、FIFAの『フットボール・ユナイツ・ザ・ワールド』という使命へのコミットメントを反映したものであり、インフラ整備が最大の社会的リターンをもたらし得る地域で、サッカー統括団体が引き続き積極的に活動していくことを示している。
パレスチナサッカーに永続的な遺産を築く
これらのミニピッチの導入は、多様なコミュニティーに耐久性があり安全なサッカー環境を整備することに取り組む国際的なイニシアチブ、「FIFAアリーナ・プログラム」の重要な構成要素である。このプログラムの一環として、地元のパレスチナ人コミュニティーには、初回のトーナメント終了後も継続的なトレーニングや組織的なプレーを可能にするため、必要不可欠なサッカー用具も提供されている。目的は、パレスチナサッカー協会の長期的な発展目標を支える恒久的な足跡を残すことであり、地域全体で若い男女選手を発掘し育成するための持続可能な基盤を提供することにある。
マラー・ラバハとクシンにおけるこれらの施設の افتتاحは、FIFAアリーナ・プロジェクトにとって大きな節目となる。このプロジェクトでは最近、南米と北米でも同様の立ち上げが行われている。高品質で耐候性のある表面と利用しやすい場所に重点を置くことで、FIFAはこれらのピッチが頻繁な使用に耐えられるようにしている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。