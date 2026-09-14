FAMはまた、JDTの主力2選手であるアルゼンチン人FWマヌエル・イダルゴとオーストラリア人CBシェーン・ロウリーの代表資格に関する書類についても、現在FIFA本部で審査が続いていると確認した。統括団体は、この2選手についても代表チームでプレーする承認が下りるかどうか、最終的な判断をなお待っていると明らかにした。現在も続く審査プロセスについて、FAMは「JDTの他の2選手、マヌエル・イダルゴとシェーン・ロウリーの状況は、現在もFIFAによる審査および確認の過程にあり、FAMは世界統括団体からの正式な決定を待っている」と説明した。