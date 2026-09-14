AFLOSPORT
翻訳者：
FIFA、マレーシアのベルグソン・ダ・シウバとブラッド・タップについて、ASEANカップ初戦のインドネシア戦を前に出場を承認
マレーシアに向けた帰化強化策
ベルグソンは、2021年初頭からJDTで5年間の居住要件を満たしたことで、マレーシア代表としてプレーする資格を正式に認められた。35歳のブラジル生まれのストライカーはクラブの大黒柱として活躍し、全公式戦193試合で198ゴール35アシストという驚異的な成績を記録している。ベルグソンの招集が可能になったことで、ハリマウ・マラヤは今後の地域大会を前に攻撃面で大きな補強を得ることになった。
- AAP
タップが守備の選択肢を強化
守備面では、タップは確認の結果、オーストラリアのA代表で出場歴がないことが証明され、祖先による資格で承認された。25歳の183cmのセンターバックは、2026年夏の移籍市場でオーストラリアのセントラル・コースト・マリナーズからJDTに加入し、今季ここまでリーグ5試合中4試合に出場している。
FAMは、統括団体の関連委員会から正式な確認を受けた後、両選手の資格を確認した。日曜日に発表された公式声明で、マレーシアサッカー協会は次のように述べた。「FAMは、FIFAがJDTの2選手、ベルグソンとタップについて、マレーシア代表としてプレーする資格があることを確認したとお知らせする。FAMは、FIFAが定められた規則および規定に従って両選手の資格状況の審査を完了した後、この確認を受け取った」
残る出場資格に関する事案は係争中である
FAMはまた、JDTの主力2選手であるアルゼンチン人FWマヌエル・イダルゴとオーストラリア人CBシェーン・ロウリーの代表資格に関する書類についても、現在FIFA本部で審査が続いていると確認した。統括団体は、この2選手についても代表チームでプレーする承認が下りるかどうか、最終的な判断をなお待っていると明らかにした。現在も続く審査プロセスについて、FAMは「JDTの他の2選手、マヌエル・イダルゴとシェーン・ロウリーの状況は、現在もFIFAによる審査および確認の過程にあり、FAMは世界統括団体からの正式な決定を待っている」と説明した。
- Xinhua
ASEANカップの戦いが始まる
ピーター・クアモフスキがサルフォード・シティへ去ったことを受け、2026年6月にFAMから暫定ヘッドコーチに任命されたタン・チェン・ホーが、9月25日から10月5日にかけてジャカルタで開催される第1回FIFA ASEANカップでチームを率いる。マレーシアはグループAに入り、開催国インドネシア、シンガポール、バングラデシュとの厳しい日程に臨む。その重要な試合は、ベルグソンとタップの試合勘や準備状況を即座に試すものとなる。
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