裁判所への回答でFIFAは一切手加減せず、機密文書の確保を狙うUEFAの試みを非難した。申立書には「FIFAおよびインファンティーノに関する多数の虚偽または誤解を招く記述」が含まれていると強く批判している。

ロイターReutersが確認した提出書面の中で、FIFAは「何の根拠もなく、UEFAはインファンティーノ氏がFFEの提案から個人的利益を得ようとしたと示唆している」と主張。「インファンティーノ氏が何らかの法律または倫理原則に違反したとのUEFAの示唆には、断じて根拠がない」とした。

財務上の争点にも直接言及し、世界統括団体であるFIFAは欧州側の相手に意図的な無理解があると非難した。提出書面では「UEFAは、意図的であれ無知によるものであれ、株式価値と事業価値を混同している」と付け加え、この提案は211の全加盟協会による包括的な批准を必要としていたはずだと強調している。

また、FIFAはこの訴訟の政治的タイミングを米裁判所が認識すべきだとも訴えた。文書には「FIFAの選挙の直前に、UEFAはインファンティーノ氏に関する誤情報を広めるこの1782申請（および他の3件）を提出した」と記されている。

「裁判所は、これらの根拠に基づいてFIFA会長選挙に影響を及ぼそうとするいかなる試みも退けるべきだ」



