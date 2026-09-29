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FIFA、ジャンニ・インファンティーノ会長の再選活動を妨害するため、ワールドカップ投資計画をめぐってUEFAが「誤情報キャンペーン」を行っていると非難
ワールドカップ投資計画をめぐり法廷闘争が勃発
FIFAは、米国でのUEFAの法的な動きに強く反発し、フロリダ州の連邦地裁に反論書面を提出した。先月、UEFAはすでに撤回されたFIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）構想に関する証拠の開示を求め、ジャンニ・インファンティーノFIFA会長に対してスイスで刑事告発を行う可能性を示唆していた。UEFAは、インファンティーノ会長が私的利益のために著しく過小評価された提案を推進し、「犯罪的な経営不全」に関与したと主張した。
これに対し世界サッカー統括団体は、こうした主張を一蹴。UEFAが標的を定めた嫌がらせ戦略の一環として「誤情報キャンペーン」を展開していると非難した。FIFAの法務チームは、この民間投資プロジェクトを検討したことは秘密裏の企てではなく、組織として厳格な責務だったと強調している。
さらに、欧州統括団体はFFE提案の財務構造を意図的に誤解したとも主張した。UEFAはこの事業が200億ドルで不正に過小評価されていたと訴えたが、FIFAは、批判側が株式価値と企業価値総額を誤って混同しており、後者は300億ドル超だったと反論した。
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FIFAが評価額と倫理を巡る主張に反論
裁判所への回答でFIFAは一切手加減せず、機密文書の確保を狙うUEFAの試みを非難した。申立書には「FIFAおよびインファンティーノに関する多数の虚偽または誤解を招く記述」が含まれていると強く批判している。
ロイターReutersが確認した提出書面の中で、FIFAは「何の根拠もなく、UEFAはインファンティーノ氏がFFEの提案から個人的利益を得ようとしたと示唆している」と主張。「インファンティーノ氏が何らかの法律または倫理原則に違反したとのUEFAの示唆には、断じて根拠がない」とした。
財務上の争点にも直接言及し、世界統括団体であるFIFAは欧州側の相手に意図的な無理解があると非難した。提出書面では「UEFAは、意図的であれ無知によるものであれ、株式価値と事業価値を混同している」と付け加え、この提案は211の全加盟協会による包括的な批准を必要としていたはずだと強調している。
また、FIFAはこの訴訟の政治的タイミングを米裁判所が認識すべきだとも訴えた。文書には「FIFAの選挙の直前に、UEFAはインファンティーノ氏に関する誤情報を広めるこの1782申請（および他の3件）を提出した」と記されている。
「裁判所は、これらの根拠に基づいてFIFA会長選挙に影響を及ぼそうとするいかなる試みも退けるべきだ」
頓挫した投資プロジェクトをめぐる政治的余波
FFEの構想は当初、ワールドカップやその他の主要大会の高収益な持ち分を民間投資家に売却することを提案していた。しかし、この大規模プロジェクトは7月、UEFA、CONCACAF、アジアサッカー連盟からの激しい反発を受けて撤回された。いずれも、協議が著しく欠如していることを理由に挙げていた。
この頓挫は、大規模な指導部危機を引き起こした。UEFAはインファンティーノへの信頼を公然と失っており、声高な反乱を主導し、それが最終的に即時辞任を求める声につながった。
FIFAは、現在続く法的圧力を、真の司法追求ではなく計算された政治的攻撃とみなしている。インファンティーノ陣営は、法的な証拠開示請求を「ばかげたほど広範」で「悪意に基づくもの」と位置づけることで、UEFAが差し迫る選挙サイクルを前に、彼の指導体制を不安定化させようと必死にもがいていると考えている。
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インファンティーノ体制に異議を唱えるための期限が迫る
インファンティーノ会長は、2027年3月に行われる会長選で4期目の続投を確保する決意を崩していない。厳しい精査にさらされてきた同氏の統治に対抗する信頼できる候補者を擁立するため、批判者や政治的な対立勢力には11月18日という迫る期限が突きつけられている。
高まる不満を鎮めるため、このスイス人行政官は最近、FIFAの内部意思決定プロセスについて独立した見直しを提案した。この歩み寄りがUEFAとの緊張緩和につながるのか、それともさらなる法廷闘争への道を開くだけなのかは、まだ分からない。
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