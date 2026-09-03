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FIFA、ジャンニ・インファンティーノ会長に対する中傷キャンペーンをUEFAが画策したと आरोपする法的文書を提出
投資計画を巡る法廷闘争が激化
FIFAは、ジャンニ・インファンティーノ会長に対する刑事手続きの可能性を示唆する動きを受け、UEFAがFIFAおよびインファンティーノ会長に対して中傷キャンペーンを展開していると非難した。『The Athletic』の報道によると、この対立はUEFAが8月28日に米国で法的文書を提出したことに端を発している。
欧州サッカー統括機関であるUEFAは、FIFAの商業事業の20％株式を42億ドル（31億ポンド）で売却する件をめぐり、インファンティーノ会長が「自身の利益のために不正に市場実勢を外れた価格を推進していた」と主張した。FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）提案として知られるこの計画では、米投資ファンドのスライブ・エターナルが世界的な大会における大きな持ち分を取得することになっていた。
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FIFA、疑惑に反論
UEFAの申し立てを受け、FIFAは火曜日にニューヨークで介入の申し立てを行い、この申請に反対するよう求めた。法的な回答の中で、FIFAはアレクサンデル・チェフェリンと同氏の組織を厳しく批判した。提出書類には「これらの申請は、見出しや事件番号が付いた法的申立書の体裁を取っているものの、実態はUEFAによるFIFAとその指導部に対する中傷キャンペーンをさらに後押しするためのプレスリリースにすぎない」と記されている。さらにFIFAは、UEFAがFFEを阻止したのは、小国が財政的な力をつけて欧州のエリート勢に挑戦するのを防ぐためにすぎないと主張した。
世界的覇権を巡るパワーゲーム
対立の激化は、2つの統括団体の間にある深い政治的分断を浮き彫りにしている。FIFAは、UEFAがこの投資を阻止した真の経済的動機は、自らの世界市場における支配力を維持することにあると主張している。提出書類には次のように記されていた。「サッカーが発展途上地域で強化されれば、世界的な競争は激化し、それは最終的にUEFAの市場支配力を低下させ、同連盟の主要大会により大きな競争をもたらす」 FIFAはまた、UEFAにはスイスで示唆していた刑事手続きを開始する権限がないとも指摘した。一方、この投資に関与していたジョシュア・クシュナーは、自身の投資ファンドを通じて月曜日に声明を発表し、「世界のフットボールを巡る政治的力学を十分に理解できていなかった」と主張した。
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統括団体の次の一手は。
FIFAとUEFAは現在、米国の裁判所で長期化する法廷闘争に備えている。FFEの提案が正式に撤回されたことで、焦点はインファンティーノと米国の投資家に関する情報開示請求を裁判官がどう扱うかへ移る見通しだ。インファンティーノとチェフェリンの激しい対立は、両組織が今後の国際大会に向けて準備を進める中で、政治的な構図を左右する可能性が高い。
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