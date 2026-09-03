FIFA、ジャンニ・インファンティーノ会長に対する中傷キャンペーンをUEFAが画策したと आरोपする法的文書を提出

対立の激化は、2つの統括団体の間にある深い政治的分断を浮き彫りにしている。FIFAは、UEFAがこの投資を阻止した真の経済的動機は、自らの世界市場における支配力を維持することにあると主張している。提出書類には次のように記されていた。「サッカーが発展途上地域で強化されれば、世界的な競争は激化し、それは最終的にUEFAの市場支配力を低下させ、同連盟の主要大会により大きな競争をもたらす」 FIFAはまた、UEFAにはスイスで示唆していた刑事手続きを開始する権限がないとも指摘した。一方、この投資に関与していたジョシュア・クシュナーは、自身の投資ファンドを通じて月曜日に声明を発表し、「世界のフットボールを巡る政治的力学を十分に理解できていなかった」と主張した。