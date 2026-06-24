きっかけは、ワールドカップグループリーグのパラグアイ対トルコ戦。パラグアイの攻撃的MFミゲル・アルミロンが「口に手を当てる」行為で、大会史上初のレッドカードをを受けた。
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「FIFA、お前たちはサッカーを殺した」：ワールドカップの実況アナウンサーが暴言で追放
決勝トーナメントでは、選手や審判と話す際に手で口を覆う行為が禁止された。差別や侮辱発言を見逃さないのが目的だ。
アルミロンが退場すると、解説のヴェラは怒りを爆発させ、エルサルバドル人審判イヴァン・バートンを「泥棒」と非難した。
さらにベラは生中継で「お前たちはサッカーを殺した。FIFA、お前たちが殺したんだ」と怒りをぶつけた。
さらにルール解釈を理由にFIFA会長ジャンニ・インファンティーノを名指しし、「お前が責任者だ。恥を知れ！」と怒りをぶつけた。
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コメンテーターが大統領を痛烈に批判：「もっと度胸をつけろ」
南米サッカー連盟（CONMEBOL）のアレハンドロ・ドミンゲス会長も、激昂したコメンテーターの標的となった。ベラはマイクに向かって叫んだ。「アレハンドロ・ドミンゲス、インファンティーノとの写真はやめろ。度胸をつけろ、このクソ泥棒どもめ！」
この発言を受け、FIFAはベラ氏に残りの大会期間中、スタジアムでの取材許可を取り消した。彼は母国パラグアイがトルコに1-0で勝ち、ベスト16進出のチャンスを掴んだ歴史的瞬間を会場で目撃できなかった。
コメンテーターの所属局は被害の最小化に努めている
処分を受けたジャーナリストは、その後、反省を表明した。彼はInstagramの動画で「私の発言は間違っていた。責任は私にある。良い手本とはなれなかった」と謝罪した。
所属するパラグアイの放送局ABCは被害拡大防止に努め、FIFAに再考とベラ氏の復帰を要請した。
同局は「大会期間全体にわたる取材資格の恒久的な剥奪は、即座に認められた初めての不適切な行為に対する過酷かつ不釣り合いな制裁だ」と主張し、謝罪が直ちにされたことも強調した。