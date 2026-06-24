「FIFA、お前たちはサッカーを殺した」：ワールドカップの実況アナウンサーが暴言で追放

決勝トーナメントでは、選手や審判と話す際に手で口を覆う行為が禁止された。差別や侮辱発言を見逃さないのが目的だ。

アルミロンが退場すると、解説のヴェラは怒りを爆発させ、エルサルバドル人審判イヴァン・バートンを「泥棒」と非難した。

さらにベラは生中継で「お前たちはサッカーを殺した。FIFA、お前たちが殺したんだ」と怒りをぶつけた。

さらにルール解釈を理由にFIFA会長ジャンニ・インファンティーノを名指しし、「お前が責任者だ。恥を知れ！」と怒りをぶつけた。