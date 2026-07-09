FIFA審判部長は、アルゼンチン戦でエジプトのゴールが取り消された判定を擁護し、ジャンニ・インファンティーノ氏がワールドカップの審判に影響を与えているという主張を否定した。

コリーナ氏は、エジプトがアルゼンチンに2－3で敗れた試合後に「根拠のない疑惑」が浮上したことを受け、「ワールドカップ審判団の誠実さを疑う者はいない」と述べた。エジプトサッカー協会（EFA）は試合後、強い口調の声明で「二重基準」やVARシステムの技術的不具合を調査するよう求めていた。

「判定をめぐる建設的な議論はサッカーの一部だが、根拠のない非難はスポーツにふさわしくない」とコリーナ氏は述べた。「FIFAワールドカップ審判団の誠実さを疑う者はいないはずだ。このような言動は、審判やその家族への脅迫につながる恐れがあり、それは間違っている。」