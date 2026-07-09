⒞Getty Images
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FIFA審判部長は、アルゼンチン戦でエジプトのゴールが取り消された判定を擁護し、ジャンニ・インファンティーノ氏がワールドカップの審判に影響を与えているという主張を否定した。
コリーナ氏、エジプトの汚職疑惑に反論
コリーナ氏は、エジプトがアルゼンチンに2－3で敗れた試合後に「根拠のない疑惑」が浮上したことを受け、「ワールドカップ審判団の誠実さを疑う者はいない」と述べた。エジプトサッカー協会（EFA）は試合後、強い口調の声明で「二重基準」やVARシステムの技術的不具合を調査するよう求めていた。
「判定をめぐる建設的な議論はサッカーの一部だが、根拠のない非難はスポーツにふさわしくない」とコリーナ氏は述べた。「FIFAワールドカップ審判団の誠実さを疑う者はいないはずだ。このような言動は、審判やその家族への脅迫につながる恐れがあり、それは間違っている。」
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ジャンニ・インファンティーノ氏との関係を断ったことが確認された
この試合を巡り、ドナルド・トランプ米大統領がベルギー戦でフォラリン・バログンの出場停止一時停止に関与したと表明。大会のスター選手を残すよう外部から圧力がかかったとの指摘も出た。しかし、コリーナ氏はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が審判に影響力を行使したとの見方を即座に否定。審判部門はすべての試合で公平性を保つため完全な自律性で運営されていると説明した。
コリーナ氏はさらに「FIFAの審判業務が外部から影響を受けることはなく、インファンティーノ会長も『FIFAチーム・ワン』を信頼し、我々の独立性を尊重している。審判団は誠実に行動し、選手や監督と同様に常に最善を尽くしている」と語った。
VARをめぐる論争の解説
エジプトが怒りを爆発させたのは、リード中の試合でモスタファ・ジコのゴールが取り消されたからだ。コリーナ氏は、多くのファンがVARの攻撃的ポゼッションフェーズ（APP）に関する適用範囲を誤解していると説明。審判団が序盤のマルワン・アッティアによるリサンドロ・マルティネスへのファウルを遡って判定し、ペナルティを科した判断は正しかったと確認した。
コリーナ氏は「アルゼンチン対エジプト戦で、エジプト19番アッティアがアルゼンチン6番マルティネスの足を踏んだ」と指摘。「ファウルはファウルだ。主審が見逃した場合、VARは『明白な誤り』があれば介入できる。ゴールまでの距離や時間は制限されていない」と説明した。
- AFP
ホッサム・ハッサン氏の「メッシへの偏り」という主張は退けられた
エジプト代表のホッサム・ハッサン監督は、審判が前回王者を優遇していると主張。アルゼンチン決勝点直前、ペナルティエリア内でモハメド・サラーへのファウルが取り消されたことにも疑問を呈した。コリーナ氏は判定を擁護した。
彼はこう結んだ。「繰り返しになるが、この試合の終盤にも同じケースがあった。主審とVARは、エジプト10番サラーとアルゼンチン9番アルバレスの接触を、サッカーではよくある通常の接触と判断した。もちろん判定には常に主観的な要素があるが、大会を通じてこの原則が守られていることに満足している。」
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