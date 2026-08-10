怒りの根源は、書簡がFFEプロジェクトをめぐる「重大な判断ミス」と表現した問題にある。特に批判の対象となったのは、モロッコ・ラバトでの会議におけるインファンティーノの振る舞いで、FIFA評議会メンバーや加盟協会を排除し、FIFAに直接雇用される幹部職員だけを招集したとされている。

またこの書簡は、FFEプロセスをめぐるFIFAの最近の手続き上の誤りの認定では、生じた損害を修復するには到底不十分であることも明確にしている。書簡はさらにこう付け加えている。「それは、提案そのものが本質的に誤っていたことを認めていない。FIFAワールドカップの権益売却を試みたことが、重大な判断ミスだったという認識も依然として存在しない。

「それは単なる手続き上の失策ではなく、FIFAが奉仕するために存在するまさにその機関との信頼関係を根本から損なうものだ」

FIFAは10月の次回評議会会議に向けて報告書を提出すると約束しているものの、この3つの連盟は、はるかに厳格で透明性の高い調査を求めている。現行の内部検証は、信頼性を持つために必要な独立性を欠いているというのが彼らの主張だ。書簡にはさらに、「説明責任があるべきところに沈黙があり、開放性があるべきところに距離がある」とある。緊張は法的警告が出される段階にまで達しており、UEFAはFIFAに対し、この民間投資取引の断念された計画に関連するいかなる文書も削除または破棄してはならないと明確に警告した。