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FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ氏、「欺瞞」と非難される UEFA、CONCACAF、AFCが衝撃の共同攻撃開始
インファンティーノ、責務放棄の疑いで非難受ける
世界サッカー界の中枢で続く内戦は沸点に達した。UEFA、CONCACAF、AFCがインファンティーノ氏に向けた痛烈な公開書簡を発表したためだ。この文書には3つの大陸連盟の会長および事務総長が署名しており、現在のFIFA執行部に対する評価は一切手加減のないものとなっている。
インファンティーノ氏の個人的な振る舞いに直接矛先を向ける形で、3つの連盟は、同氏が加盟協会全体の利益よりも個人的な権力を優先してきたと示唆し、こう述べた。「欺瞞によって信頼が壊されるとき、権限を託した集団の上に自らを置くとき、その義務は放棄されたことになる」
さらにこう続けた。「サッカーにおけるリーダーシップは所有物ではない。権力を握ること、あるいは握ることを要求することが目的ではない。それは、それを託すフットボールファミリーに奉仕する義務である」
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FFEを巡る論争
怒りの根源は、書簡がFFEプロジェクトをめぐる「重大な判断ミス」と表現した問題にある。特に批判の対象となったのは、モロッコ・ラバトでの会議におけるインファンティーノの振る舞いで、FIFA評議会メンバーや加盟協会を排除し、FIFAに直接雇用される幹部職員だけを招集したとされている。
またこの書簡は、FFEプロセスをめぐるFIFAの最近の手続き上の誤りの認定では、生じた損害を修復するには到底不十分であることも明確にしている。書簡はさらにこう付け加えている。「それは、提案そのものが本質的に誤っていたことを認めていない。FIFAワールドカップの権益売却を試みたことが、重大な判断ミスだったという認識も依然として存在しない。
「それは単なる手続き上の失策ではなく、FIFAが奉仕するために存在するまさにその機関との信頼関係を根本から損なうものだ」
FIFAは10月の次回評議会会議に向けて報告書を提出すると約束しているものの、この3つの連盟は、はるかに厳格で透明性の高い調査を求めている。現行の内部検証は、信頼性を持つために必要な独立性を欠いているというのが彼らの主張だ。書簡にはさらに、「説明責任があるべきところに沈黙があり、開放性があるべきところに距離がある」とある。緊張は法的警告が出される段階にまで達しており、UEFAはFIFAに対し、この民間投資取引の断念された計画に関連するいかなる文書も削除または破棄してはならないと明確に警告した。
分離独立型大会の脅威
おそらく最も重大な進展は、世界のフットボール界が全面的に分裂する差し迫った脅威である。『Telegraph』によれば、インファンティーノがその職にとどまる場合、分離独立型の大会創設に向けて、UEFA、CONCACAF、AFCの間ですでに予備的な協議が行われている。各当事者は、こうした大会がどのような形になるのか、あるいはいつ始まる可能性があるのかについて、まだ具体的な詳細を示していない。しかし、このような動きに言及したこと自体が、FIFAとの対立における最終手段であることを示している。
反対の声を最も強く上げているのはUEFAで、以前にはFIFA主催大会の全面ボイコットを示唆していた。FIFAがインファンティーノの実績を擁護しようとしているにもかかわらず、欧州の統括団体は、こうした弁明は将来的なワールドカップやその他のFIFA公認大会への参加拒否の可能性に関しては「何も変えない」と主張している。
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分裂する内部と、迫る試練
しかし、この共同書簡の強い文言にもかかわらず、インファンティーノへの反対は各連盟内で完全に一致しているわけではない。CONCACAFとAFCの執行部は書簡に署名した一方で、加盟国の一部はすでに現FIFA会長への支持を公に表明している。北中米ではメキシコがインファンティーノ支持を打ち出しており、アジアではアラブ首長国連邦、カタール、スリランカ、レバノン、クウェート、モンゴル、フィリピン、ブータンを含む8カ国が正式に支持を表明している。
この広がりつつある反乱の最初の本格的な試金石は、1カ月足らず後に迫っている。FIFA U-20女子ワールドカップはポーランドで開幕する予定で、イングランドを含む欧州5カ国が出場する。UEFAはボイコット案を示唆しているものの、その実行は物流面でも政治面でも地雷原のような状況にある。フランスはすでに大会に出場する意向を維持していることを『BBC』が報じており、一枚岩の構図に亀裂が入り得ることを浮き彫りにしている。
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