FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏は、ワールドカップ不参加の脅威に言及し、イランに対する代替案はないことを認めた

FIFAの楽観的な見方とは対照的に、テヘランからの発言は、完全なボイコットが目前に迫っていることを示唆している。イランのアフマド・ドニャマリスポーツ・青少年相は、現在進行中の戦争や最近のストライキを参加の乗り越えられない障壁として挙げ、米国における選手たちの安全について深刻な懸念を表明した。

ドニャマリ氏は国営テレビに対し、「彼らがイランに対して行った悪辣な行為――わずか8、9ヶ月の間に2度の戦争を強要し、数千人の国民を殺害し殉教させた――を鑑みれば、我々がワールドカップに参加することは絶対に不可能だ」と語った。

この見解に同調したのは、イランサッカー連盟のメフディ・タジ会長だ。同会長は、大会への参加が目標であることは認めつつも、最近の攻撃によるトラウマのため、大会を楽しみにすることはほぼ不可能だと認めた。同会長は次のように述べた。「確かなことは、今回の攻撃の後、我々が希望を持ってワールドカップを楽しみにすることは期待できないということだ。」