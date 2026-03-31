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FIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏は、ワールドカップ不参加の脅威に言及し、イランに対する代替案はないことを認めた
影に覆われた大会
イランで続く紛争は、2026年ワールドカップに向けた準備に多大な影響を与えており、同国がグループGで戦えるかどうかについて深刻な懸念が生じている。イランは1年前にピッチ上で予選を突破したものの、軍事行動や最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイ師の死去をきっかけに、政治情勢は悪化している。 大会開催地である米国、メキシコ、カナダは地政学的混乱の渦中にあるため、FIFAは現在、複雑な外交的状況に対応を迫られている。こうした緊張にもかかわらず、インファンティーノ会長は揺るぎない姿勢を貫き、イランの参加を「プランA」と位置づけ、当面は他の選択肢を排除している。
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FIFAの断固たる姿勢
インファンティーノ氏は、「現実世界」の複雑な状況にもかかわらず、サッカーは団結の力として機能しなければならないと主張し、イラン代表団の出場が許可されるという確約をホワイトハウスから個人的に受けたことを明らかにした。
N+とのインタビューで、FIFA会長は次のように述べた。「イランは、イラン国内に住む人々だけでなく、海外に住む人々をも代表している。彼らはピッチ上でこのワールドカップへの出場権を獲得した。非常に早い段階で予選を突破したチームだ。イランはサッカーに熱狂する国だ。 我々は彼らがプレーすることを望んでいる。彼らはワールドカップに出場する。プランBもCもDもない。プランAだ。我々は現実の世界に生きており、状況が極めて複雑であることは承知している。しかし我々は取り組んでおり、イランが最良の条件でこのワールドカップを戦えるよう確実にするつもりだ。」
テヘランからの脅威
FIFAの楽観的な見方とは対照的に、テヘランからの発言は、完全なボイコットが目前に迫っていることを示唆している。イランのアフマド・ドニャマリスポーツ・青少年相は、現在進行中の戦争や最近のストライキを参加の乗り越えられない障壁として挙げ、米国における選手たちの安全について深刻な懸念を表明した。
ドニャマリ氏は国営テレビに対し、「彼らがイランに対して行った悪辣な行為――わずか8、9ヶ月の間に2度の戦争を強要し、数千人の国民を殺害し殉教させた――を鑑みれば、我々がワールドカップに参加することは絶対に不可能だ」と語った。
この見解に同調したのは、イランサッカー連盟のメフディ・タジ会長だ。同会長は、大会への参加が目標であることは認めつつも、最近の攻撃によるトラウマのため、大会を楽しみにすることはほぼ不可能だと認めた。同会長は次のように述べた。「確かなことは、今回の攻撃の後、我々が希望を持ってワールドカップを楽しみにすることは期待できないということだ。」
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時間との戦い
大会開幕まであと72日となった今、FIFAはイラン代表チームのセキュリティ対策や渡航手配を正式に決定するため、時間との戦いを強いられている。イランは現在、6月15日にイングルウッドでニュージーランドとの初戦を控えている。