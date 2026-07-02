Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Klose Messi Mbappe World Cup mixGetty/GOAL composite
Anselm Noronha

翻訳者：

FIFAワールドカップ歴代得点王

ワールドカップ
リオネル・メッシ
キリアン・エンバペ
ミロスラフ・クローゼ
ドイツ
アルゼンチン
フランス
Pele
ブラジル
G. Mueller
トーマス・ミュラー
R. Lima
J. Fontaine
S. Kocsis
ユルゲン・クリンスマン
H. Rahn
G. Batistuta
G. Lineker
T. Cubillas
G. Lato
ペルー
イングランド
西ドイツ
ポーランド
ハンガリー

男子ワールドカップの歴史を彩った得点王たちとその活躍を紹介します。

FIFAワールドカップは国際サッカーの頂点であり、伝説と記録が生まれる舞台です。この大会でゴールを決めることは、最も称賛される偉業の一つです。長年にわたり、数人の選手は複数の大会で得点を量産し、歴史に名を刻みました。   

ここでは、GOALがFIFAワールドカップの歴代得点王と、彼らが伝説と呼ばれる理由を掘り下げる。 

  • Messi-Argentina-2022-World-CupGetty

    リオネル・メッシ | アルゼンチン | 19ゴール

    • 大会出場：2006年、2010年、2014年、2018年、2022年、2026年
    • 出場試合数：29
    • 1試合平均得点：0.66

    彼はワールドカップで得点を挙げたアルゼンチン人最年少記録保持者だ。2010年は好パフォーマンスながら得点が伸びず、2014年にはチームを決勝へ導き、0－1でドイツに敗れたがゴールデンボールを獲得した。2018年は1得点、2022年にはアルゼンチンを優勝に導き、ノックアウトステージ全試合で得点を記録。決勝のフランス戦では2得点をマークした。 同賞を2度受賞した初の選手となり、キャリア最高の功績と称えられた。2026年大会初戦ではアルジェリア相手にハットトリックを達成し、オーストリア戦で2得点を挙げてミロスラフ・クローゼの記録を更新した。

    • 広告
  • Mbappe-France-2022-World-Cup-finalGetty

    キリアン・ムバッペ | フランス | 18ゴール

    • 大会出場：2018年、2022年、2026年
    • 出場試合数：18
    • 1試合平均得点：1

    キリアン・ムバッペは、得点ランキング上位の現役選手中最年少ながら、現代サッカー界の偉大な選手としての地位を確固たるものにした。2018年に4ゴール、2022年には決勝でハットトリックを含む8ゴールを記録。2026年も最初の2試合で4ゴールと大会を沸かせ続けている。

  • Miroslav Klose Germany 2014Getty

    ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 16ゴール

    • 大会出場：2002年、2006年、2010年、2014年
    • 出場試合数：24
    • 1試合平均得点：0.67

    ミロスラフ・クローゼは2014年ブラジル大会でロナウドの記録を抜き、FIFAワールドカップ通算最多得点をマークした。卓越したポジショニングを生かす典型的な「ポアチャー」で、4大会連続得点を挙げ、2014年にはドイツ代表として優勝。特に印象的だったのは、ドイツがブラジルに7－1で大勝した一戦でロナウドの記録を更新した場面だ。

  • Ronaldo Brazil 2002Getty

    ロナウド・ナザリオ | ブラジル | 15ゴール

    • 大会出場：1998年、2002年、2006年
    • 出場試合数：19
    • 1試合平均得点：0.79

    「オ・フェノメノ」の愛称で知られる彼は、爆発的なスピードと決定力で8得点をマークし、ブラジルの5度目の優勝に貢献した。大会中の負傷から復帰した姿は、サッカー史上で最も象徴的なカムバックの一つとされる。2002年FIFAワールドカップでは得点王（ゴールデンブーツ）にも輝いた。

  • Gerd Muller West Germany 1974 World CupGetty Images

    ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 14ゴール

    • 大会出場：1970年、1974年
    • 出場試合数：13
    • 1試合平均得点：1.08

    「ザ・ボンバー」の愛称で親しまれたゲルト・ミュラーは、驚異的な1試合あたりの得点率を誇る、極めて決定力のあるストライカーだった。

    1970年大会では得点王に輝き、1974年大会では自国開催の西ドイツ優勝に大きく貢献した。特に1970年は6試合で10得点を記録し、その破壊力は特筆に値する。

  • Just Fontaine France 1958 World Cup

    ジャスト・フォンテーヌ | フランス | 13ゴール

    • 大会：1958
    • 試合数：6
    • 1試合平均得点：2.17

    1958年のワールドカップで13得点を挙げたジュスト・フォンテーヌは、いまだ破られない大会最多得点記録でサッカー史に名を刻んだ。  

  • 数字で見る：FIFAワールドカップ歴代得点王

    ランク選手得点試合数大会1試合平均得点
    1リオネル・メッシアルゼンチン19296 (2006-2026)0.66
    2キリアン・ムバッペフランス18183 (2018-2026)1
    3ミロスラフ・クローゼドイツ16244 (2002–2014)0.67
    4ロナウド・ナザリオブラジル15193 (1998–2006)0.84
    5ゲルト・ミュラー西ドイツ14132 (1970–1974)1.08
    =6ジャスト・フォンテーヌフランス1361 (1958)2.17
    ＝6ハリー・ケインイングランド13153（2018年、2022年、2026年）0.87
    8ペレブラジル12144 (1958-1970)0.86
    9サンドール・コチシュハンガリー1151 (1954)2.20
    10ユルゲン・クリンスマンドイツ11173 (1990-1998)0.65

    * 太字の選手は現役です。