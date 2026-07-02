FIFAワールドカップ歴代得点王

FIFAワールドカップは国際サッカーの頂点であり、伝説と記録が生まれる舞台です。この大会でゴールを決めることは、最も称賛される偉業の一つです。長年にわたり、数人の選手は複数の大会で得点を量産し、歴史に名を刻みました。
ここでは、GOALがFIFAワールドカップの歴代得点王と、彼らが伝説と呼ばれる理由を掘り下げる。
FIFAワールドカップは国際サッカーの頂点であり、伝説と記録が生まれる舞台です。この大会でゴールを決めることは、最も称賛される偉業の一つです。長年にわたり、数人の選手は複数の大会で得点を量産し、歴史に名を刻みました。
ここでは、GOALがFIFAワールドカップの歴代得点王と、彼らが伝説と呼ばれる理由を掘り下げる。
彼はワールドカップで得点を挙げたアルゼンチン人最年少記録保持者だ。2010年は好パフォーマンスながら得点が伸びず、2014年にはチームを決勝へ導き、0－1でドイツに敗れたがゴールデンボールを獲得した。2018年は1得点、2022年にはアルゼンチンを優勝に導き、ノックアウトステージ全試合で得点を記録。決勝のフランス戦では2得点をマークした。 同賞を2度受賞した初の選手となり、キャリア最高の功績と称えられた。2026年大会初戦ではアルジェリア相手にハットトリックを達成し、オーストリア戦で2得点を挙げてミロスラフ・クローゼの記録を更新した。
キリアン・ムバッペは、得点ランキング上位の現役選手中最年少ながら、現代サッカー界の偉大な選手としての地位を確固たるものにした。2018年に4ゴール、2022年には決勝でハットトリックを含む8ゴールを記録。2026年も最初の2試合で4ゴールと大会を沸かせ続けている。
ミロスラフ・クローゼは2014年ブラジル大会でロナウドの記録を抜き、FIFAワールドカップ通算最多得点をマークした。卓越したポジショニングを生かす典型的な「ポアチャー」で、4大会連続得点を挙げ、2014年にはドイツ代表として優勝。特に印象的だったのは、ドイツがブラジルに7－1で大勝した一戦でロナウドの記録を更新した場面だ。
「オ・フェノメノ」の愛称で知られる彼は、爆発的なスピードと決定力で8得点をマークし、ブラジルの5度目の優勝に貢献した。大会中の負傷から復帰した姿は、サッカー史上で最も象徴的なカムバックの一つとされる。2002年FIFAワールドカップでは得点王（ゴールデンブーツ）にも輝いた。
「ザ・ボンバー」の愛称で親しまれたゲルト・ミュラーは、驚異的な1試合あたりの得点率を誇る、極めて決定力のあるストライカーだった。
1970年大会では得点王に輝き、1974年大会では自国開催の西ドイツ優勝に大きく貢献した。特に1970年は6試合で10得点を記録し、その破壊力は特筆に値する。
1958年のワールドカップで13得点を挙げたジュスト・フォンテーヌは、いまだ破られない大会最多得点記録でサッカー史に名を刻んだ。
|ランク
|選手
|国
|得点
|試合数
|大会
|1試合平均得点
|1
|リオネル・メッシ
|アルゼンチン
|19
|29
|6 (2006-2026)
|0.66
|2
|キリアン・ムバッペ
|フランス
|18
|18
|3 (2018-2026)
|1
|3
|ミロスラフ・クローゼ
|ドイツ
|16
|24
|4 (2002–2014)
|0.67
|4
|ロナウド・ナザリオ
|ブラジル
|15
|19
|3 (1998–2006)
|0.84
|5
|ゲルト・ミュラー
|西ドイツ
|14
|13
|2 (1970–1974)
|1.08
|=6
|ジャスト・フォンテーヌ
|フランス
|13
|6
|1 (1958)
|2.17
|＝6
|ハリー・ケイン
|イングランド
|13
|15
|3（2018年、2022年、2026年）
|0.87
|8
|ペレ
|ブラジル
|12
|14
|4 (1958-1970)
|0.86
|9
|サンドール・コチシュ
|ハンガリー
|11
|5
|1 (1954)
|2.20
|10
|ユルゲン・クリンスマン
|ドイツ
|11
|17
|3 (1990-1998)
|0.65
* 太字の選手は現役です。