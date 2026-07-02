FIFAワールドカップ歴代得点王

FIFAワールドカップは国際サッカーの頂点であり、伝説と記録が生まれる舞台です。この大会でゴールを決めることは、最も称賛される偉業の一つです。長年にわたり、数人の選手は複数の大会で得点を量産し、歴史に名を刻みました。

ここでは、GOALがFIFAワールドカップの歴代得点王と、彼らが伝説と呼ばれる理由を掘り下げる。