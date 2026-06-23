FIFAワールドカップ史上最多得点者

FIFAワールドカップは国際サッカーの頂点であり、伝説と記録が生まれる舞台です。大会でゴールを決めることは、最も称賛される偉業の一つです。長年にわたり、複数の大会で得点を量産し、歴史に名を残した選手もいます。
ここでは、GOALがFIFAワールドカップの歴代得点王と、彼らが伝説となった理由を紹介します。
FIFAワールドカップは国際サッカーの頂点であり、伝説と記録が生まれる舞台です。大会でゴールを決めることは、最も称賛される偉業の一つです。長年にわたり、複数の大会で得点を量産し、歴史に名を残した選手もいます。
ここでは、GOALがFIFAワールドカップの歴代得点王と、彼らが伝説となった理由を紹介します。
最年少で得点したアルゼンチン選手として歴史に名を残した。2010年は得点が伸び悩んだが、2014年にはチームを決勝へ導き、準優勝ながらゴールデンボール賞を獲得。2018年は1得点。2022年には優勝し、ノックアウトステージ全試合で得点をマーク。決勝のフランス戦では2得点を挙げた。 同賞2度目の受賞は、彼のキャリア最高の功績と称えられている。2026年大会の初戦ではアルジェリア相手にハットトリックを達成し、オーストリア戦で2得点を挙げてミロスラフ・クローゼの記録を更新した。
キリアン・ムバッペは現役トップスコアラー中最年少として、現代サッカー界での存在感を強めている。2018年に4得点、2022年には決勝でハットトリックを含む8得点を記録。2026年も初戦2試合で4得点を挙げ、勢いを維持している。
ミロスラフ・クローゼは2014年ブラジル大会でロナウドの記録を抜き、FIFAワールドカップ通算最多得点をマークした。卓越したポジショニングを生かすポアチャーとして4大会連続得点を挙げ、2014年にはドイツの優勝に貢献。特に印象的なのは、ドイツがブラジルに7－1で大勝した試合で記録を更新した場面だ。
「オ・フェノメノ」の愛称で知られ、爆発的なスピードと高い決定力を武器に8得点をマーク。ブラジルの5度目の優勝に大きく貢献し、大会中の怪我から復帰した姿はサッカー史に残るカムバックとして記憶されている。2002年大会では得点王（ゴールデンブーツ）も獲得した。
「ザ・ボンバー」の愛称で親しまれたゲルト・ミュラーは、驚異的な1試合あたりの得点率を誇る、極めて決定力のあるストライカーだった。
1970年大会では6試合で10得点を挙げ得点王に輝き、1974年大会では西ドイツの優勝に貢献した。
1958年大会で13得点を挙げ、フォンテーヌはサッカー史にその名を刻んだ。この記録は今も破られていない。
「キング・オブ・サッカー」ペレは、17歳だった1958年大会を含む3度の優勝でサッカー史にその名を刻んだ。
1958、1962、1970年の大会で優勝した。
|ランク
|選手
|国
|得点
|試合数
|大会
|1試合平均得点
|1
|リオネル・メッシ
|アルゼンチン
|18
|28
|6 (2006-2026)
|0.64
|=2
|キリアン・ムバッペ
|フランス
|16
|16
|3 (2018-2026)
|1
|=2
|ミロスラフ・クローゼ
|ドイツ
|16
|24
|4 (2002–2014)
|0.67
|4
|ロナウド・ナザリオ
|ブラジル
|15
|19
|3 (1998–2006)
|0.84
|5
|ゲルト・ミュラー
|西ドイツ
|14
|13
|2 (1970–1974)
|1.08
|6
|ジャスト・フォンテーヌ
|フランス
|13
|6
|1 (1958)
|2.17
|7
|ペレ
|ブラジル
|12
|14
|4 (1958-1970)
|0.86
|8
|サンドール・コチシュ
|ハンガリー
|11
|5
|1 (1954)
|2.20
|9
|ユルゲン・クリンスマン
|ドイツ
|11
|17
|3 (1990-1998)
|0.65
|10
|ヘルムート・ラーン
|西ドイツ
|10
|10
|2 (1954-1958)
|1.00
|11
|ゲイリー・リネカー
|イングランド
|10
|12
|2 (1986-1990)
|0.83
|ガブリエル・バティストゥータ
|アルゼンチン
|10
|12
|3 (1994-2002)
|0.83
|13
|テオフィロ・クビージャス
|ペルー
|10
|13
|3 (1970-1982)
|0.77
|14
|トーマス・ミュラー
|ドイツ
|10
|19
|2 (2010-2022)
|0.53
|15
|グジェゴシュ・ラト
|ポーランド
|10
|20
|3 (1974-1982)
|0.50
* 太字の選手は現在も現役です。