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Klose Messi Mbappe World Cup mixGetty/GOAL composite
Anselm Noronha

翻訳者：

FIFAワールドカップ史上最多得点者

ワールドカップ
リオネル・メッシ
キリアン・エンバペ
ミロスラフ・クローゼ
ドイツ
アルゼンチン
フランス
Pele
ブラジル
G. Mueller
トーマス・ミュラー
R. Lima
J. Fontaine
S. Kocsis
ユルゲン・クリンスマン
H. Rahn
G. Batistuta
G. Lineker
T. Cubillas
G. Lato
ペルー
イングランド
西ドイツ
ポーランド
ハンガリー

男子ワールドカップの歴史上で最も得点を挙げた選手たちと、彼らの活躍を紹介します。

FIFAワールドカップは国際サッカーの頂点であり、伝説と記録が生まれる舞台です。大会でゴールを決めることは、最も称賛される偉業の一つです。長年にわたり、複数の大会で得点を量産し、歴史に名を残した選手もいます。   

ここでは、GOALがFIFAワールドカップの歴代得点王と、彼らが伝説となった理由を紹介します。 

  • Messi-Argentina-2022-World-CupGetty

    リオネル・メッシ | アルゼンチン | 18ゴール

    • 大会出場歴：2006年、2010年、2014年、2018年、2022年、2026年
    • 試合数：28
    • 1試合平均得点：0.64

    最年少で得点したアルゼンチン選手として歴史に名を残した。2010年は得点が伸び悩んだが、2014年にはチームを決勝へ導き、準優勝ながらゴールデンボール賞を獲得。2018年は1得点。2022年には優勝し、ノックアウトステージ全試合で得点をマーク。決勝のフランス戦では2得点を挙げた。 同賞2度目の受賞は、彼のキャリア最高の功績と称えられている。2026年大会の初戦ではアルジェリア相手にハットトリックを達成し、オーストリア戦で2得点を挙げてミロスラフ・クローゼの記録を更新した。

    • 広告
  • Mbappe-France-2022-World-Cup-finalGetty

    キリアン・ムバッペ | フランス | 16ゴール

    • 大会出場：2018年、2022年、2026年
    • 出場試合数：16
    • 1試合平均得点：1

    キリアン・ムバッペは現役トップスコアラー中最年少として、現代サッカー界での存在感を強めている。2018年に4得点、2022年には決勝でハットトリックを含む8得点を記録。2026年も初戦2試合で4得点を挙げ、勢いを維持している。

  • Miroslav Klose Germany 2014Getty

    ミロスラフ・クローゼ | ドイツ | 16ゴール

    • 大会出場：2002年、2006年、2010年、2014年
    • 出場試合数：24
    • 1試合平均得点：0.67

    ミロスラフ・クローゼは2014年ブラジル大会でロナウドの記録を抜き、FIFAワールドカップ通算最多得点をマークした。卓越したポジショニングを生かすポアチャーとして4大会連続得点を挙げ、2014年にはドイツの優勝に貢献。特に印象的なのは、ドイツがブラジルに7－1で大勝した試合で記録を更新した場面だ。

  • Ronaldo Brazil 2002Getty

    ロナウド・ナザリオ | ブラジル | 15ゴール

    • 大会出場：1998年、2002年、2006年
    • 出場試合数：19
    • 1試合平均得点：0.79

    「オ・フェノメノ」の愛称で知られ、爆発的なスピードと高い決定力を武器に8得点をマーク。ブラジルの5度目の優勝に大きく貢献し、大会中の怪我から復帰した姿はサッカー史に残るカムバックとして記憶されている。2002年大会では得点王（ゴールデンブーツ）も獲得した。

  • Gerd Muller West Germany 1974 World CupGetty Images

    ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 14ゴール

    • 大会出場：1970年、1974年
    • 出場試合数：13
    • 1試合平均得点：1.08

    「ザ・ボンバー」の愛称で親しまれたゲルト・ミュラーは、驚異的な1試合あたりの得点率を誇る、極めて決定力のあるストライカーだった。

    1970年大会では6試合で10得点を挙げ得点王に輝き、1974年大会では西ドイツの優勝に貢献した。

  • Just Fontaine France 1958 World Cup

    ジャスト・フォンテーヌ | フランス | 13ゴール

    • トーナメント：1958
    • 試合数：6
    • 1試合平均得点：2.17

    1958年大会で13得点を挙げ、フォンテーヌはサッカー史にその名を刻んだ。この記録は今も破られていない。  

  • Pelé 1970 final Seleção 04 08 2017Acervo Pelé

    ペレ | ブラジル | 12ゴール

    • 大会出場：1958年、1962年、1966年、1970年
    • 出場試合数：14
    • 1試合平均得点：0.86

    「キング・オブ・サッカー」ペレは、17歳だった1958年大会を含む3度の優勝でサッカー史にその名を刻んだ。

    1958、1962、1970年の大会で優勝した。 

  • 数字で見る：FIFAワールドカップ史上最多得点者ランキング

    ランク選手得点試合数大会1試合平均得点
    1リオネル・メッシアルゼンチン18286 (2006-2026)0.64
    =2キリアン・ムバッペフランス16163 (2018-2026)1
    =2ミロスラフ・クローゼドイツ16244 (2002–2014)0.67
    4ロナウド・ナザリオブラジル15193 (1998–2006)0.84
    5ゲルト・ミュラー西ドイツ14132 (1970–1974)1.08
    6ジャスト・フォンテーヌフランス1361 (1958)2.17
    7ペレブラジル12144 (1958-1970)0.86
    8サンドール・コチシュハンガリー1151 (1954)2.20
    9ユルゲン・クリンスマンドイツ11173 (1990-1998)0.65
    10ヘルムート・ラーン西ドイツ10102 (1954-1958)1.00
    11ゲイリー・リネカーイングランド10122 (1986-1990)0.83
    ガブリエル・バティストゥータアルゼンチン10123 (1994-2002)0.83
    13テオフィロ・クビージャスペルー10133 (1970-1982)0.77
    14トーマス・ミュラードイツ10192 (2010-2022)0.53
    15グジェゴシュ・ラトポーランド10203 (1974-1982)0.50

    * 字の選手は現在も現役です。