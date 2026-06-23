FIFAワールドカップ史上最多得点者

FIFAワールドカップは国際サッカーの頂点であり、伝説と記録が生まれる舞台です。大会でゴールを決めることは、最も称賛される偉業の一つです。長年にわたり、複数の大会で得点を量産し、歴史に名を残した選手もいます。

ここでは、GOALがFIFAワールドカップの歴代得点王と、彼らが伝説となった理由を紹介します。