FIFAは水曜日、世界ランキングの公式更新版を発表し、昨年3月の国際試合期間の結果を受けて、トップの順位に大きな変動が見られた。

フランスは直近の2試合の親善試合でブラジルとコロンビアの両方を破る好成績を収め、世界ランキングの首位に躍り出た。

一方、スペインは火曜日の夜、ホームでエジプトと0-0で引き分けたが、ファラオズ（エジプト代表）に対する人種差別的な罵声が飛び交う残念な試合となり、2位に後退した。

アルゼンチンは1つ順位を落として3位となり、イングランドは4位を維持した。その後に1つ順位を上げたポルトガルが続き、ブラジルは6位に後退した。

オランダは7位となり、モロッコは8位の座を維持した（FIFAランキングのトップ10に入る唯一のアラブ・アフリカ勢）。その後にベルギー、そしてドイツが続いた。

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2030年ワールドカップを前にしたスキャンダル：エジプト戦の大惨事を受け、スペインを恥が覆い、世界的な非難が殺到

そして、3大会連続でのワールドカップ本大会出場を逃すという大きな衝撃にもかかわらず、イタリア代表は順位を1つ上げて12位となった。