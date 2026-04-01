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FIFAランキング：モロッコはトップ10を維持、エジプトとの引き分けを受けフランスがスペインを抜く

モロッコ 対 パラグアイ
モロッコ
パラグアイ
親善試合
スペイン 対 エジプト
スペイン
エジプト
セルビア 対 サウジアラビア
セルビア
サウジアラビア
アルジェリア 対 ウルグアイ
アルジェリア
ウルグアイ
カナダ 対 チュニジア
カナダ
チュニジア
イラク 対 ボリビア
イラク
ボリビア
ワールドカップ予選のコンフェデレーション間プレーオフ
モロッコ
パラグアイ
スペイン
エジプト
セルビア
サウジアラビア
アルジェリア
ウルグアイ
カナダ
チュニジア
イラク
ボリビア

モロッコは世界的な地位を維持している……そしてチュニジアは大きく躍進した

FIFAは水曜日、世界ランキングの公式更新版を発表し、昨年3月の国際試合期間の結果を受けて、トップの順位に大きな変動が見られた。

フランスは直近の2試合の親善試合でブラジルとコロンビアの両方を破る好成績を収め、世界ランキングの首位に躍り出た。

一方、スペインは火曜日の夜、ホームでエジプトと0-0で引き分けたが、ファラオズ（エジプト代表）に対する人種差別的な罵声が飛び交う残念な試合となり、2位に後退した。

アルゼンチンは1つ順位を落として3位となり、イングランドは4位を維持した。その後に1つ順位を上げたポルトガルが続き、ブラジルは6位に後退した。

オランダは7位となり、モロッコは8位の座を維持した（FIFAランキングのトップ10に入る唯一のアラブ・アフリカ勢）。その後にベルギー、そしてドイツが続いた。

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2030年ワールドカップを前にしたスキャンダル：エジプト戦の大惨事を受け、スペインを恥が覆い、世界的な非難が殺到

そして、3大会連続でのワールドカップ本大会出場を逃すという大きな衝撃にもかかわらず、イタリア代表は順位を1つ上げて12位となった。

  • モロッコは相変わらず首位をキープ……エジプトとチュニジアも着実に順位を上げてきている

    「アトラス・ライオンズ」は、エクアドルとの引き分けに続き、新監督モハメド・ワヒビ体制下で初の勝利をパラグアイ戦で挙げ、アフリカおよびアラブ諸国のチームの中でランキング首位に立った。

    ランキングでモロッコに次ぐアフリカ勢はセネガルだが、同国は2つ順位を落とし14位となった。

    アルジェリアはモロッコに次ぐ2位につけており、「レ・ヴェール」は28位のまま。続いてエジプトが2つ順位を上げて29位、そしてチュニジアが3つ順位を上げて44位となった。

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    カタールは1つ順位を上げて55位となり、ワールドカップ出場権を獲得したイラクが1つ順位を上げて57位となった。

    サウジアラビア代表は61位のままだった一方、ヨルダンは1つ順位を上げて63位、UAEは68位、オマーンは1つ順位を下げて79位、シリアは84位、バーレーンは1つ順位を下げて91位、パレスチナは95位となった。

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  • 古代の呪いがフランスを脅かしている

    一方、スペイン紙『マルカ』は本日のランキングについて、「スペイン代表はRCDエスパニョール・スタジアムでのエジプト戦が0-0の引き分けに終わり、FIFAランキングの首位から陥落した」と報じた。

    さらに同紙は、「この引き分けに加え、2026年3月の国際試合期間中にフランスが記録した圧巻の連勝により、世界のサッカー界の勢力図が一変した」と続けた。

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    彼女は続けた。「ワールドカップの最終メンバー発表前、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは親善試合でエジプトの堅固な守備を打ち破ることができず、その試合ではゴールキーパーのフアン・ガルシアがラ・ロハの正GKとしてデビューを果たした。」

    フランスがランキング首位に浮上したことについて、彼女は未だ破られていない古くからの「呪い」に言及し、次のように述べた。「この不本意な結果は、ある驚くべき事実を浮き彫りにしている。ワールドカップ前に世界ランキング1位だったチームが、優勝したことは一度もないのだ。」

    彼女は次のように締めくくった。「2位に後退したことで、6月に開催予定のワールドカップを控えたスペイン代表のプレッシャーは和らぐかもしれない。一方、モロッコは依然としてトップ10に入る唯一のアフリカ勢である。」