FIFAランキング：スペインがアメリカを上回り、イタリアは14位に後退

トップ10には、6位のフランスに続き、ブラジル、スウェーデン、カナダ、そして2つ順位を上げたデンマークが入った。デンマークは、それぞれ11位と12位のオランダ、北朝鮮を上回った。1つ順位を下げて14位となったイタリアの一つ上には、13位のノルウェーがいる。イタリアの後ろには、引き続き15位のオーストラリアがつけ、その後に順位を上げたアイスランドと韓国が続く。一方、中国は2つ順位を落として18位となった。