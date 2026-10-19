FIFA女子ランキングの最新版が発表された。トップ10の変動は少なく、ここ数カ月の親善試合を経ても6月のランキングに大きな変化はなかった。首位は2121.50ポイントのスペインで、2042.38ポイントのアメリカが続く（両代表は先週対戦。プテジャスとサルマ・パラジュエロの得点で2点を先行されたアメリカが、サンチェスとスワンソンの得点で追いつき、2-2で引き分けた）。3位はドイツ（2034.62ポイント）で、イングランド（4位、2025.47ポイント）、日本（5位、1994.43ポイント）が続く。
Getty Images Sport
翻訳者：
FIFAランキング：スペインがアメリカを上回り、イタリアは14位に後退
イタリアは14位に後退
トップ10には、6位のフランスに続き、ブラジル、スウェーデン、カナダ、そして2つ順位を上げたデンマークが入った。デンマークは、それぞれ11位と12位のオランダ、北朝鮮を上回った。1つ順位を下げて14位となったイタリアの一つ上には、13位のノルウェーがいる。イタリアの後ろには、引き続き15位のオーストラリアがつけ、その後に順位を上げたアイスランドと韓国が続く。一方、中国は2つ順位を落として18位となった。
フィンランド、トップ20圏外に
一方、コロンビアは19位で、ベルギーを上回った。ベルギーはFIFAランキングのトップ20を締めくくる20位。イタリアがワールドカップのプレーオフで次に対戦するフィンランドは22位で、その一つ上の21位にはアイルランドが入っている。
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