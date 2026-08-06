こうした事実は、スーパーリーグが2021年4月に正式に発足し、その後崩壊した際にインファンティーノが公に示した立場と鮮明な対照をなしている。当時、このスイス人の管理者は第45回UEFA通常総会の場に立ち、FIFAとしては、現行の組織からの「離脱」であるこのプロジェクトを「強く非難する」ことしかできないと主張していた。

インファンティーノが不快感を示したのは、このプロジェクトがファン、選手、さらには各国政府から歴史的な反発を招いたことが明らかになってからだった。当初の計画では、FIFA加盟連盟にこの件を完全に伏せておくことが含まれていたと報じられており、その手法は、より最近のワールドカップの持ち分をプライベートエクイティ投資家に売却しようとして失敗した試みで使われたものと似ていた。



