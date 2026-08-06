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FIFAスーパーリーグ？ 流出文書がジャンニ・インファンティーノの欧州分離プロジェクト再ブランド化計画を明らかにする
「FIFAスーパーリーグ」の名称
衝撃的な流出文書により、インファンティーノとFIFAがスーパーリーグの初期協議により深く関与していたことが明らかになった。流出文書によると、『ガーディアン』が伝えたところでは、世界統括団体は2020年10月の時点ですでにこの大会の「タームシート」を作成していた。この文書では、分離独立リーグを「FIFAスーパーリーグ」として再ブランド化する構想が示されていた。
提案された合意には、FIFAがリーグの商業運営全体を引き継ぐことになる12年間のパートナーシップが含まれていた。おそらく最も物議を醸すのは、文書がインファンティーノ氏が分離独立組織における「黄金株」を求めていたことを示している点だ。これにより、FIFA会長はプレミアリーグの「ビッグ6」を含む世界サッカー界の最大クラブに対して、前例のない個人的かつ制度的な権限を持つことになっていた可能性があり、同時に新リーグの成功がFIFAクラブ・ワールドカップの拡大と結びつけられる可能性もあった。
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公の非難と水面下での画策
こうした事実は、スーパーリーグが2021年4月に正式に発足し、その後崩壊した際にインファンティーノが公に示した立場と鮮明な対照をなしている。当時、このスイス人の管理者は第45回UEFA通常総会の場に立ち、FIFAとしては、現行の組織からの「離脱」であるこのプロジェクトを「強く非難する」ことしかできないと主張していた。
インファンティーノが不快感を示したのは、このプロジェクトがファン、選手、さらには各国政府から歴史的な反発を招いたことが明らかになってからだった。当初の計画では、FIFA加盟連盟にこの件を完全に伏せておくことが含まれていたと報じられており、その手法は、より最近のワールドカップの持ち分をプライベートエクイティ投資家に売却しようとして失敗した試みで使われたものと似ていた。
インファンティーノ会長への圧力が強まる
すでに権力基盤の維持に苦闘しているインファンティーノにとって、こうした情報流出のタイミングはこれ以上ないほど最悪だ。ワールドカップの一部要素を民営化しようとした破滅的な試みの末、欧州諸国による足並みのそろった反発を招き、大統領は撤退を余儀なくされた。3月に予定される次回のFIFA会長選を前に、UEFAとその同盟勢力は、加盟協会にインファンティーノへの支持撤回を促すべく、水面下で動いているとみられている。
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FIFAの将来的な誠実性を巡る争い
現在の大騒動にもかかわらず、FIFAは引き続き潔白を主張しており、広報担当者はこの件に関する決定的な見解として、インファンティーノの2021年のスピーチを挙げている。インファンティーノと事務総長マティアス・グラフストロムの連名による最近の書簡では、統括団体は「自らの誠実性や適切なガバナンスに対するいかなる攻撃も、もはや容認しない」と述べた。
しかし、頓挫した分離構想へのFIFAの関与が疑われていることの影は、依然として大きな論点となっている。統括団体は今後、世論と加盟団体の双方からの強い懐疑にさらされる時期を乗り切らなければならない。
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