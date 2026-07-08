北アフリカ諸国は、FIFAが商業利益を優先しフェアプレールを犠牲にしているとして怒りを示している。エジプトサッカー協会は試合直後、FIFAに公式抗議文を提出し、徹底調査を求めた。
翻訳者：
FIFAへの激しい批判！エジプトはアルゼンチン戦の劇的敗北を受け、審判の資格剥奪を要求し「差別だ」と主張。
ベスト16の終盤、物議を醸した判定がいくつかあり、それらがリオネル・メッシ擁するスター軍団の早期敗退を防いだ。エジプトメディアが伝えた公式声明で、同協会はフランス人主審を強く批判した。
声明には「フランス人主審は重大な判定ミスを犯し、二重基準を適用した。その結果、エジプト代表は敗退した」と記されている。
同協会のハニー・アブ・ライダ会長は、審判団全体を強く批判し、誤審が差別によるものと証明された場合、当該審判とそのチームを大会から排除するよう求めた。
- AFP
エジプト側の主張：「彼らはメッシに大会に残ってほしいのだ」
ホッサム・ハッサン代表監督は怒りを隠さなかった。記者会見では、59歳の同監督が優勝候補を敗北寸前まで追い込んだ自チームが意図的に不利な扱いを受けたと激しく批判した。
「我々は世界王者より優れていたが、結果には内部・外部要因が影響した」と苛立ちを露わにした。ハッサン監督はキックオフ前から協会に主審への懸念を伝えていたと説明。「アルゼンチン側が主審に圧力をかけた。我々は事前にその主審を拒否していた」
同監督は、この結果がFIFAの経済的利益と直接関連していると見なした。「どんな結果になろうとも、私は自分の考えを率直に述べるつもりだ。これは明らかに八百長試合であり、全世界がその様子を目撃した」とハッサン監督は激しく非難した。
エジプトが怒ったのは、ロスタイムにPKが認められなかったからだ。92分、アルゼンチンのエンツォ・フェルナンデスが2－3の決勝点を挙げる直前の出来事だった。その直前、南米チームのペナルティエリア内でハムディ・ファティに対するファウルがあったとされる。
「我々に与えられるべきPKはVARさえ確認しなかった」とハッサンは批判した。58分にはモスタファ・ジコのゴールも「何らかの理由」で取り消されていた。 ハッサン監督は最後にこう結んだ。「もし彼らがどうしてもアルゼンチンの勝利を望んでいるのなら、なぜ他のすべてのチームを大会に参加させているのか？彼らはメッシを大会に残しておきたいのだ。我々は勝利に値していたが、敬意もフェアプレーも示されなかった。人生は不公平だし、世界も不公平だ。しかし、なぜサッカーやスポーツには公平さがないのか？我々は不当な扱いを受けたのだ。」
- AFP
エジプトへの判定は正しかったのか？専門家たちの見解
エジプト陣営の激しい批判に対し、ドイツでは専門家が賛同した。 MagentaTVの解説者パトリック・イトリッヒ氏は、58分のジコゴール取り消しは規則通りと評価。だがアルゼンチンの決勝点につながる場面では「これは明らかにPK」と審判団と正反対の見解を示した。
元FIFA審判員のマヌエル・グレーフェ氏はSNSでさらに強い言葉で批判した。「意味がわからない。またこのワールドカップか。もううんざりだ」と、南米の大規模連盟が体系的に優遇されていると確信するグレーフェ氏は怒りを露わにした。 「FIFAの一部は、私たちをだませると考えている。馬鹿だと見下しているか、『どうせ気にしないだろう』と高をくくっているのだ」と批判した。弱者の怒りは当然だとし、「エジプト中が怒るのは当然だ」と結んだ。
エジプト代表監督は激怒している
誤審だけでなく、ハッサン監督は大会運営にも不満を漏らした。ベスト16の試合は正午にキックオフされ、北アフリカの選手たちは困惑していた。
「12時に試合を組むような人は、自分でサッカーをしたことがないに違いない。選手たちに7時半に昼食を食べさせようというのか？」と不満を漏らした。一連の出来事は、ハサン氏にとってスポーツ全体に対するイメージを長期的に損なうものとなっている。「ピッチ上でもピッチ外でも、疑問に思うことがたくさんある。それは信頼性を損なうものだ」
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