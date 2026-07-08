ホッサム・ハッサン代表監督は怒りを隠さなかった。記者会見では、59歳の同監督が優勝候補を敗北寸前まで追い込んだ自チームが意図的に不利な扱いを受けたと激しく批判した。

「我々は世界王者より優れていたが、結果には内部・外部要因が影響した」と苛立ちを露わにした。ハッサン監督はキックオフ前から協会に主審への懸念を伝えていたと説明。「アルゼンチン側が主審に圧力をかけた。我々は事前にその主審を拒否していた」

同監督は、この結果がFIFAの経済的利益と直接関連していると見なした。「どんな結果になろうとも、私は自分の考えを率直に述べるつもりだ。これは明らかに八百長試合であり、全世界がその様子を目撃した」とハッサン監督は激しく非難した。

エジプトが怒ったのは、ロスタイムにPKが認められなかったからだ。92分、アルゼンチンのエンツォ・フェルナンデスが2－3の決勝点を挙げる直前の出来事だった。その直前、南米チームのペナルティエリア内でハムディ・ファティに対するファウルがあったとされる。

「我々に与えられるべきPKはVARさえ確認しなかった」とハッサンは批判した。58分にはモスタファ・ジコのゴールも「何らかの理由」で取り消されていた。 ハッサン監督は最後にこう結んだ。「もし彼らがどうしてもアルゼンチンの勝利を望んでいるのなら、なぜ他のすべてのチームを大会に参加させているのか？彼らはメッシを大会に残しておきたいのだ。我々は勝利に値していたが、敬意もフェアプレーも示されなかった。人生は不公平だし、世界も不公平だ。しかし、なぜサッカーやスポーツには公平さがないのか？我々は不当な扱いを受けたのだ。」