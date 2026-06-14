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FIFAは、米国に入国を拒否されたソマリア人審判オマル・アルタン氏に、ワールドカップの全報酬を支払う。
FIFAは欠場しても全額を支払うと約束した
BBCスポーツによると、FIFAはソマリア人審判アルタン氏に、試合に出場できなかったにもかかわらず報酬を全額支払うと発表した。通常、審判の報酬は大会終了後に支払われるが、FIFAは旅券トラブルで早期に帰国した彼に経済的損失が出ないよう配慮した。
自国を代表して大会に参加するはずだったアルタン氏は、米国当局が外交旅券と単入国ビザを拒否したため入国できず、そのまま帰国を余儀なくされた。FIFAは、彼がイスタンブールで乗り継ぎ中に支援を提供した。
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取り調べとテロ関与の疑惑が浮上
アルタンの入国拒否を巡る詳細は、サッカー界で激しい議論を呼んでいる。米国当局は「テロ組織の容疑者との関わり」を理由に挙げた。空港で11時間に及ぶ審査中、入国審査官は過激派組織アル・シャバブとの関連を質問した。
アルタンは関与を否定し、「必要な書類もビザも有効だった。私はただ、ワールドカップで審判をするという夢を叶えようとしていた」と語った。
アフリカの審判界の期待の星
北米での不運な出来事があっても、アルタンはアフリカで最も尊敬される審判の1人である。2025年の活躍が評価され、アフリカサッカー連盟（CAF）の年間最優秀男子審判に選ばれた。ピラミッズFC対マメロディ・サンダウンズ戦など、アフリカチャンピオンズリーグ決勝第2戦の主審も務めた。
チリ開催のU-20ワールドカップでは3位決定戦の主審を担当。2024年と2025年のアフリカネイションズカップでも活躍し、アフリカ内外のプレッシャーが高い環境でも高いパフォーマンスを示すトップレフェリーとしての評価を確固たるものにした。
- AFP
UEFAスーパーカップに向けて
ワールドカップ出場はならなかったが、アルタンのキャリアは欧州トップで続く。彼はオーストリア・ザルツブルクで行われるパリ・サンジェルマン対アストン・ヴィラのUEFAスーパーカップで主審を務める。8月12日のこの大役は、彼の審判としての地位を示す。
アルタンは温かい歓迎を受け支援者に感謝を示し、2030年W杯での審判を目指し努力を続ける決意を表明した。