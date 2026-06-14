FIFAは、米国に入国を拒否されたソマリア人審判オマル・アルタン氏に、ワールドカップの全報酬を支払う。

BBCスポーツによると、FIFAはソマリア人審判アルタン氏に、試合に出場できなかったにもかかわらず報酬を全額支払うと発表した。通常、審判の報酬は大会終了後に支払われるが、FIFAは旅券トラブルで早期に帰国した彼に経済的損失が出ないよう配慮した。

自国を代表して大会に参加するはずだったアルタン氏は、米国当局が外交旅券と単入国ビザを拒否したため入国できず、そのまま帰国を余儀なくされた。FIFAは、彼がイスタンブールで乗り継ぎ中に支援を提供した。