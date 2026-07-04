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FIFAは、天候の影響でパラグアイ対フランスのキックオフが直前に遅れる可能性があると警告した。
FIFA、キックオフ前に混乱のリスクが高いと警告
フランス代表のワールドカップ試合が再び長時間にわたり中断される可能性がある。FIFAは、土曜に予定されるパラグアイ戦前に深刻な気象リスクを確認した。6月22日、フィラデルフィアで発生した嵐によりフランス対イラク戦が2時間以上中断された事態を想起させる。
FIFAは声明で「第089試合のフィラデルフィアにおける気象状況を注視している。現時点では、気象条件による試合開始の遅延リスクが高い」と述べ、キックオフ前に状況を評価し最新情報を提供すると付け加えた。
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フィラデルフィアの暑さと嵐の予測
現地の暑さは選手にとって大きな障害だ。米国国立気象局は気温36～38°C、体感温度41°Cと予測。さらに午後5時以降、試合開始時に雷雨の恐れもある。
米国では、スタジアムから半径13km以内に落雷が確認された場合、試合は中断または延期となる。選手たちはロッカールームへ、観客は指定の避難場所へ移動する必要がある。最後に落雷が記録されてから30分以上経過するまで再開できない。
気温が急上昇しているにもかかわらず、デシャン監督は暑さへの懸念を軽視している
試合前会見で猛暑を問われたデシャン監督は、フィラデルフィアの灼熱を「問題ない」と強調。「暑さは攻撃も守備も変えない。対策は済ませている」と語った。
また、5月のクレールフォンテーヌ合宿でも暑さがあったと振り返り、「どのチームも対策が必要だった。5試合目で体への負担はあるが、私は暑さにこだわりすぎない」と語った。
- AFP
イラク戦の嵐で試合が延期となり、ムバッペは緊張している。
試合が再び中断される可能性は、グループステージのフランス対イラク戦を思い起こさせる。キリアン・ムバッペは長時間の中断で精神的に苦しんだと認めつつ、その後2得点を挙げて3－0の勝利に貢献した。「とても長い夜だった。 感情的にも長く感じられ、とても緊張していた」と、ESPNの取材に応じたフランス代表キャプテンは当時語った。「集中力を維持し、ロッカールームで気を引き締めなければならず、非常に大変だった。」
彼は「ロッカールームで1時間半から2時間近く過ごし、集中力を保つのは非常に難しかった。大きな負担だったが、集中を切らさないよう努力し、最終的に目標を達成できた」と語った。
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