FIFAは、天候の影響でパラグアイ対フランスのキックオフが直前に遅れる可能性があると警告した。

フランス代表のワールドカップ試合が再び長時間にわたり中断される可能性がある。FIFAは、土曜に予定されるパラグアイ戦前に深刻な気象リスクを確認した。6月22日、フィラデルフィアで発生した嵐によりフランス対イラク戦が2時間以上中断された事態を想起させる。

FIFAは声明で「第089試合のフィラデルフィアにおける気象状況を注視している。現時点では、気象条件による試合開始の遅延リスクが高い」と述べ、キックオフ前に状況を評価し最新情報を提供すると付け加えた。