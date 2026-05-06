FIFA懲戒委員会は、UEFAがSLベンフィカのジャンルーカ・プレスティアニに科した6試合の出場停止処分を世界的に適用すると決定した。これにより、同選手は国際試合にも出場できなくなる。

この措置により、当初UEFA主催試合のみだった6試合の出場停止が、FIFA主催の公式戦にも適用される。そのため、この20歳は北米開催の次期ワールドカップにも出場できない。