AFP
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FIFAは、ベンフィカとアルゼンチン代表のFWジャンルカ・プレスティアンニに対し、同性愛差別行為で世界的な出場停止処分を科した。これにより、同選手はワールドカップの重要な試合を欠場する見込みだ。
FIFA、ベンフィカのウイング選手に世界的な出場停止処分
FIFA懲戒委員会は、UEFAがSLベンフィカのジャンルーカ・プレスティアニに科した6試合の出場停止処分を世界的に適用すると決定した。これにより、同選手は国際試合にも出場できなくなる。
この措置により、当初UEFA主催試合のみだった6試合の出場停止が、FIFA主催の公式戦にも適用される。そのため、この20歳は北米開催の次期ワールドカップにも出場できない。
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アルゼンチン代表にワールドカップの余波が迫る
プレスティアニが2026年W杯のアルゼンチン代表に選ばれた場合、グループステージ初戦のアルジェリア戦とオーストリア戦を欠場する。彼は2025年11月にA代表デビューし、3月のモーリタニア、ザンビア戦でも招集されていた。
出場停止は合計6試合だが、うち3試合は2年間の猶予期間中。レアル・マドリード戦で1試合を消化したため、残り2試合の出場停止が残っている。この処分は公式戦のみ対象なので、ワールドカップ前のホンジュラスとの親善試合や今シーズンのベンフィカでの国内リーグには出場できる。
ヴィニシウス・ジュニオール対決の解説
2月17日、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ第1戦で、レアル・マドリードのヴィニシウスはアルゼンチン人選手から人種差別的な暴言を受けたと主張した。主審のフランソワ・レテキシエは試合を8分間止め、FIFAの反差別プロトコルを発動した。
プレスティアーニは人種差別を否定し、「ヴィニ・ジュニアへ人種差別的な侮辱をしたことは一度もなく、誤解だ。誰に対しても差別的行動はとっておらず、レアル・マドリードの選手から受けた脅迫を遺憾に思う」と声明を発表した。
しかしUEFAは調査の結果、彼を「差別的（同性愛嫌悪的）行為」で制裁した。
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UEFAの規定と、今後予想されるさらなる波及効果
この出場停止期間の長さには疑問の声もある。UEFAのガイドラインでは、肌の色や人種、宗教、民族、性別、性的指向を理由に他者の尊厳を傷つけた場合、通常は10試合の出場停止が科される。しかしUEFAは、統制・倫理・懲戒委員会（CEDB）が標準を下回る6試合とした理由についてコメントしていない。
今後2年間の保護観察期間中に再違反があれば、保留中の3試合が出場停止となり、ベンフィカとアルゼンチン代表でのキャリアにさらに打撃を与える可能性がある。