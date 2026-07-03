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FIFAは、クロアチアのロスタイムでの同点ゴールを「髪を払う動作」を理由にVAR判定で取り消した決定を擁護し、ポルトガルが勝ち上がった。
クロアチアの土壇場のゴールは取り消された
クロアチアがアディショナルタイムに決めた同点ゴールはVARで取り消され、ポルトガルが勝ち抜けた。4分、ゴンサロ・ラモスがヘディングで2－1とし、試合は決まったと思われた。しかし9分後、ヨスコ・グヴァルディオルがネットを揺らしクロアチアが喜んだ。
当初はゴールが認められた。イヴァン・ペリシッチのクロスをマリオ・パサリッチが触れる前に、マタノヴィッチがボールに触れていないように見えたためだ。しかし、「コネクテッド・ボール・テクノロジー」がマタノヴィッチの微細な接触（おそらく髪の毛）を検知。主審のエスペン・エスカスはピッチサイドモニターへ呼び出された。
テレビのリプレイでは確認できなかったこの接触により、パサリッチはグヴァルディオルへのアシストを供給する前にオフサイドとなっていた。結果としてゴールは取り消され、ポルトガルの勝ち越しが決まった。
FIFAはこの判定について公式声明を発表した
試合後、FIFAはXで声明を発表し、ゴールが取り消された理由を説明した。公式試合球「トリオンダ」内蔵センサーのデータにより、マタノヴィッチのタッチが確認され、ピッチ上の判定が裏付けられたという。
FIFAは「公式試合球『トリオンダ』のコネクテッド・ボール・テクノロジーが、クロアチア20番マタノヴィッチの触れた瞬間を検出した。このデータにより主審はオフサイドを判定し、ゴールを無効とした」と説明した。
「コネクテッド・ボール・テクノロジー」が勝敗を分けた
この判定は「コネクテッド・ボール・テクノロジー」に基づくもの。肉眼やリプレイでは確認できない微細な接触も、ボール内センサーが捉え、VARがオフサイドを判定した。
声明はさらに、「トリオンダ（Trionda）ボールに内蔵されたIMUセンサーはわずかな接触も検知でき、放送では『ハートビート・グラフィック』として視聴者に表示される。これにより審判団は、迅速かつ正確な判定が可能になる」と説明した。
- AFP
ポルトガルが勝ち進み、クロアチアは敗退した。
この勝利でポルトガルはベスト16進出を決め、月曜日にダラス・スタジアムでスペインと対戦する。一方、クロアチアの大会は終了した。ルカ・モドリッチ率いるチームは試合終了間まで逆転の可能性があったが、テクノロジーが結果を決定した。
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