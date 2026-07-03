クロアチアがアディショナルタイムに決めた同点ゴールはVARで取り消され、ポルトガルが勝ち抜けた。4分、ゴンサロ・ラモスがヘディングで2－1とし、試合は決まったと思われた。しかし9分後、ヨスコ・グヴァルディオルがネットを揺らしクロアチアが喜んだ。

当初はゴールが認められた。イヴァン・ペリシッチのクロスをマリオ・パサリッチが触れる前に、マタノヴィッチがボールに触れていないように見えたためだ。しかし、「コネクテッド・ボール・テクノロジー」がマタノヴィッチの微細な接触（おそらく髪の毛）を検知。主審のエスペン・エスカスはピッチサイドモニターへ呼び出された。

テレビのリプレイでは確認できなかったこの接触により、パサリッチはグヴァルディオルへのアシストを供給する前にオフサイドとなっていた。結果としてゴールは取り消され、ポルトガルの勝ち越しが決まった。