AFP
翻訳者：
FIFAは、イラン戦争の激化によりビザや渡航に支障が生じているため、メキシコでのイラクのワールドカッププレーオフを延期するよう要請された。
アーノルドがFIFAに必死の訴え
イラク上空の空域が紛争激化により4月1日まで閉鎖されているため、国内リーグのスター選手を中心に構成されるアーノルド監督率いるチームは現在、集合も移動もできない状態だ。オーストラリア代表元監督のアーノルド氏はAP通信に対し「選手たちをイラク国外へ脱出させるのに苦戦しているため、この試合の開催にご協力ください」と訴えた。
- AFP
ビザと旅行の混乱が準備を中断させる
この状況は、地域内の外国大使館閉鎖によりさらに複雑化している。これにより選手たちはメキシコでのプレーオフ大会に必要なビザを取得できなくなっている。さらにアーノルド監督自身も、中東全域で紛争が移動を妨げ続ける中、現在アラブ首長国連邦に取り残されている。こうした克服不可能な障害により、すでにヒューストンでの合宿が延期を余儀なくされ、チームの準備は台無しとなっている。
オーストラリア人指揮官は、海外クラブ所属選手のみで構成される寄せ集めのチームを、このような重要な試合に送り出すことは不可能だと断固として主張している。「それは我々のベストチームとは言えず、40年ぶりの国家的ビッグゲームには、利用可能な最高のチームが必要だ」と彼は述べた。
戦略的遅延の提案
解決策を見出すため、アーノルドはプレーオフ日程の戦略的延期を提案した。これにより予選試合は実施しつつ、最終関門を後倒しできる。「FIFAが試合を延期すれば、我々は十分な準備期間を得られる」とアーノルドは述べた。「同時にFIFAもイランの対応を判断する猶予が生まれる」
監督は、最終プレーオフをワールドカップ開幕1週間前まで延期すれば、より広範な地政学的状況が明確になると示唆した。「イランが撤退すれば我々はワールドカップに出場でき、予選で破ったUAEがボリビアかスリナムのいずれかとの対戦準備をする機会が得られる」と監督は付け加え、大会出場国の再編成の可能性にも言及した。
- Getty Images Sport
歴史的な夢を追いかける
イラクサッカー連盟は危機を乗り切るため水面下で精力的に活動していると報じられているが、今後の対応を進めるにはFIFAからの迅速な回答が必要だ。「アドナン・ディルジャル会長はイラク国民の夢を実現させるため、計画と準備に昼夜を問わず取り組んでいる。だからこそ早急な決定が不可欠だ」とアーノルドは締めくくり、この問題が国にとってどれほど感情的な賭けであるかを強調した。
中東の紛争が世界のスポーツカレンダーに影響を与え続ける中、統括団体が延長を認めるかどうか、今や世界の注目はチューリッヒに集まっている。40年もの間、世界の舞台への復帰を待ち続けてきた国にとって、ピッチ上のパフォーマンスではなく、ロジスティクスの問題で出場を阻まれる可能性は、飲み込むのが難しい苦い薬となるだろう。
広告