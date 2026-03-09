FIFAは、イラン戦争の激化によりビザや渡航に支障が生じているため、メキシコでのイラクのワールドカッププレーオフを延期するよう要請された。

この状況は、地域内の外国大使館閉鎖によりさらに複雑化している。これにより選手たちはメキシコでのプレーオフ大会に必要なビザを取得できなくなっている。さらにアーノルド監督自身も、中東全域で紛争が移動を妨げ続ける中、現在アラブ首長国連邦に取り残されている。こうした克服不可能な障害により、すでにヒューストンでの合宿が延期を余儀なくされ、チームの準備は台無しとなっている。

オーストラリア人指揮官は、海外クラブ所属選手のみで構成される寄せ集めのチームを、このような重要な試合に送り出すことは不可能だと断固として主張している。「それは我々のベストチームとは言えず、40年ぶりの国家的ビッグゲームには、利用可能な最高のチームが必要だ」と彼は述べた。