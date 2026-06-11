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FIFAは選手会と合意し、移籍制度を刷新。強制的な移籍条項を導入し、移籍金を引き下げる。
強制解除条項が世界的に普及
- AFP
ディアラ事件
元フランス代表MFディアラは2014年、ロコモティフ・モスクワとの契約紛争をきっかけにFIFAの移籍規定に異議を申し立てた。 クラブは彼の契約違反を理由に契約を解除し、FIFA紛争解決委員会はディアラに約1,050万ユーロの賠償金を命じた。この間、ベルギーのロイヤル・シャルルロワSCはディアラ獲得を目指したが、ロコモティフへの賠償金について連帯責任を負わない保証がないため契約を見送った。
当時のFIFA規定では保証発行が認められず、移籍は成立しなかった。 ディアラは「この規定がEU内の選手移動の自由と雇用機会を違法に制限している」として、FIFAとベルギーサッカー協会を提訴した。
2024年10月、欧州連合司法裁判所は、FIFAの規定が労働者の自由な移動を阻害し競争を制限するとして、欧州連合法と相容れないと判断。この判決を受け、FIFAは移籍制度を改革し、2027年発効の新規制を導入した。
選手たちは移籍金の分配金を受け取る
この改革により、選手は移籍金の一部を直接受け取れるようになった。新ルールでは、移籍金の5％が分配される。年俸が15万ユーロ未満の選手は、固定移籍金の5％を受け取る義務がある。
この権利は一部放棄できるが、放棄額は契約最終年の固定報酬額と固定移籍金総額の2.5％のいずれか高い金額を下回れない。支払遅延には8％の遅延利息が課される。
- AFP
FIFProとの歴史的な和平合意
今回の改革により、クラブは18歳未満の選手と5年契約を結べるようになりました（従来は3年）。ただし、以下の厳格な条件を満たす必要があります。 1. 契約前に選手が一定期間登録されていること。 2. 契約内容が給与要件を満たすこと。 3. 1シーズンに結べる長期契約の数に上限があること。
サッカー界の健全性を監督するため、FIFA、FIFPro、世界リーグ協会（WLA）、欧州クラブ協会（ECA）は新たな「グローバル・ソーシャル・ダイアログ・プラットフォーム」を設立した。この機関は労働安全衛生基準や妊娠・養子縁組・家族休暇に関する規定など、選手の福祉に焦点を当てる。 決定は全会一致とし、FIFAの規制枠組みに組み込む前に合意を得る。
この改革は、統括団体と選手組合の間の法的紛争を終了させる。合意に基づきFIFProと加盟連盟は移籍制度に関するFIFAへの訴訟を取り下げる。これにより、すべての当事者がFIFAの役割を尊重する統一枠組みの下で活動することが保証される。