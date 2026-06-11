FIFAは選手会と合意し、移籍制度を刷新。強制的な移籍条項を導入し、移籍金を引き下げる。

元フランス代表MFディアラは2014年、ロコモティフ・モスクワとの契約紛争をきっかけにFIFAの移籍規定に異議を申し立てた。 クラブは彼の契約違反を理由に契約を解除し、FIFA紛争解決委員会はディアラに約1,050万ユーロの賠償金を命じた。この間、ベルギーのロイヤル・シャルルロワSCはディアラ獲得を目指したが、ロコモティフへの賠償金について連帯責任を負わない保証がないため契約を見送った。

当時のFIFA規定では保証発行が認められず、移籍は成立しなかった。 ディアラは「この規定がEU内の選手移動の自由と雇用機会を違法に制限している」として、FIFAとベルギーサッカー協会を提訴した。

2024年10月、欧州連合司法裁判所は、FIFAの規定が労働者の自由な移動を阻害し競争を制限するとして、欧州連合法と相容れないと判断。この判決を受け、FIFAは移籍制度を改革し、2027年発効の新規制を導入した。