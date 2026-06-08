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FIFAは移籍権訴訟で敗訴し、元レアル・マドリードとチェルシーの選手と和解した。
画期的な訴訟が結審
FIFAは月曜日、アーセナル、チェルシー、レアル・マドリードでプレーした元MFディアラ氏との間で最終的な和解に達し、選手の移籍権をめぐる注目を集めていた法的紛争を解決したと発表した。
この問題は昨年、欧州連合司法裁判所（CJEU）がFIFAの規定に重大な判決を下して以来、サッカー界の注目を集めていた。
ディアラは昨年10月、EU最高裁判所がFIFA規則を労働法および移動の自由侵害と判断したことを受け、FIFAとベルギーサッカー協会に対し6500万ユーロの賠償を求めていた。今回の和解でこの争いは決着した。
- AFP
ディアラ紛争の起源
この騒動は2014年に始まる。ディアラはロコモティフ・モスクワとの4年契約の1年目で退団。FIFAは「正当な理由」がないとして彼に1000万ユーロの罰金を科した。
この処分でディアラは移籍先を探せなくなり、興味を持つクラブも罰金を恐れて契約を避けた。
ディアラの弁護団は、この規定が選手の移籍の自由を制限し違法だと主張。月曜日にFIFAが発表した声明によると、「ラッサナ・ディアラとFIFAは合意に達し、すべての法的手続きを解決した」という。
FIFAは責任に関する立場を維持している
法的手続きの終了で合意したものの、FIFAは「この和解は不正行為を認めたものではない」とすぐ表明した。同組織は、この判例を根拠に他の選手が賠償を求める事態を最小限に抑えようとしている。
公式声明では「FIFAは責任を認めず、補償も支払っていない。現時点で追加コメントはない」と述べている。この「ノーコメント」方針は、個別の案件は解決しても「ディアラ判決」の広範な影響に対応が続いていることを示唆する。
さらなる法的トラブルか？
FIFAとの和解が、ルクセンブルクでの欧州訴訟を背景にしたディアラの弁護士団によるFIFA訴訟に影響を与えるかは、依然不明だ。