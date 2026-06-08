FIFAは移籍権訴訟で敗訴し、元レアル・マドリードとチェルシーの選手と和解した。

FIFAは月曜日、アーセナル、チェルシー、レアル・マドリードでプレーした元MFディアラ氏との間で最終的な和解に達し、選手の移籍権をめぐる注目を集めていた法的紛争を解決したと発表した。

この問題は昨年、欧州連合司法裁判所（CJEU）がFIFAの規定に重大な判決を下して以来、サッカー界の注目を集めていた。

ディアラは昨年10月、EU最高裁判所がFIFA規則を労働法および移動の自由侵害と判断したことを受け、FIFAとベルギーサッカー協会に対し6500万ユーロの賠償を求めていた。今回の和解でこの争いは決着した。