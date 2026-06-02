FIFAは女子サッカー選手を支援するため、「女性の健康とパフォーマンス向上プロジェクト」を立ち上げました。

FIFAの「女性アスリートの健康とパフォーマンス向上プロジェクト」は、女性アスリートに関する研究と知見を深め、選手たちがキャリアを通じてより個別化された支援を受けられるようにすることを目的としています。

個人と環境のニーズを踏まえ、全体的な健康とパフォーマンスを最適化する個別支援を通じて、女子アスリートへの理解を深めることを目的としています。

さらに、これまで男性を前提に作られたシステムでトレーニングや評価を受けてきたという課題にも取り組んでいます。

プロジェクトでは、以下の主要テーマを取り上げます。

女性の生理学

、生殖可能期間

、月経健康の追跡

、妊娠・産後

、生殖能力

、更年期

、骨盤の健康

、栄養

、回復

、睡眠

、筋力・コンディショニング

、スクリーニングとプロファイリング