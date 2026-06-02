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FIFAは女子サッカー選手を支援するため、「女性の健康とパフォーマンス向上プロジェクト」を立ち上げました。
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FIFAの女性健康・パフォーマンス向上プロジェクト
FIFAの「女性アスリートの健康とパフォーマンス向上プロジェクト」は、女性アスリートに関する研究と知見を深め、選手たちがキャリアを通じてより個別化された支援を受けられるようにすることを目的としています。
個人と環境のニーズを踏まえ、全体的な健康とパフォーマンスを最適化する個別支援を通じて、女子アスリートへの理解を深めることを目的としています。
さらに、これまで男性を前提に作られたシステムでトレーニングや評価を受けてきたという課題にも取り組んでいます。
プロジェクトでは、以下の主要テーマを取り上げます。
女性の生理学
、生殖可能期間
、月経健康の追跡
、妊娠・産後
、生殖能力
、更年期
、骨盤の健康
、栄養
、回復
、睡眠
、筋力・コンディショニング
、スクリーニングとプロファイリング
FIFAの発言
「FIFAの目標は、すべての女子サッカー選手の健康とパフォーマンスを最大化し、サッカー界全体で女性や少女たちへの理解を深めることです」とFIFA女子サッカー担当チーフオフィサーのサライ・バレマン女史は述べた。
「私たちが一丸となれば、増え続ける女子選手たちをより良く支援し、女性としての特有のニーズに合わせて適切なトレーニングを受け、サポートされ、理解されるよう、さらに多くのことを成し遂げることができるでしょう」
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今が絶好のタイミングだ
2027年FIFA女子ワールドカップが迫る中、FIFAは女性選手の健康とパフォーマンスに関する研究・教育を強化しています。
2027年は10回目の大会であり、女子選手を適切に支援する上で重要な一歩となる。
次は何があるのでしょうか？
本プロジェクトは公開され、FIFA加盟211カ国・地域すべてが、13の教育モジュールを利用できます。