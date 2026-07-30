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「FIFAは利益を上げるためだけに存在している」 バイエルンの移籍責任者、ジャンニ・インファンティーノのワールドカップ構想を「恥ずかしい」と批判
エベルル、FIFAの強欲さを批判
国際サッカー界に大きな衝撃が走っている。バイエルンのスポーツディレクター、エーベルが、FIFAが提案する商業戦略を痛烈に批判した最新の人物となったためだ。論争の中心にあるのは、インファンティーノ会長が新たに設立された事業体を通じて、ワールドカップの持ち分を民間投資会社に売却しようとする野心的な構想である。
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FIFAの提案はエベルルを「うんざりさせる」
水曜日に語った52歳のエーベル氏は、統括団体の進む方向性について感情を隠さなかった。「サッカーでこのような考えが議論されていること自体を恥ずかしく思う。サッカーは我々のものではない」と、『Sky Sport』が伝えたコメントでエーベル氏は述べた。「FIFAは利益を上げるためだけに存在しているように感じる。吐き気がする」
FIFAと欧州の関係者の対立は、UEFA加盟国によるワールドカップのボイコット報道が強まり始めるほど沸点に達している。アリアンツ・アレーナで絶大な影響力を持つ立場にあるエーベル氏は、インファンティーノ氏の投資モデルに対して欧州が結束して対抗するのであれば、全面的に支持する意向を示した。「そうなれば、欧州として断固たる姿勢を取り、『いや、我々は参加しない』と言うことに、私は実際に賛成だ」と付け加えた。
ザマーが誠実性へのリスクを警告
エーベルの発言は爆発的なものだったが、ドイツサッカー界の他の著名な人物たちは、より抑制的ながら同様に強い懸念を示している。レジェンド級の元選手で、現在はボルシア・ドルトムントのアドバイザーを務めるマティアス・ザマーは、インファンティーノが現代の統治において直面する複雑なバランス取りを認めた。しかし、そのザマーでさえ、美しいゲームの「感情的な信頼性」が、世界的組織により大きな財政的利益をもたらす追求の中で危険にさらされていると警告した。
「ジャンニ・インファンティーノは、まず全員を満足させることに成功しなければならない。それが彼の仕事であり、FIFAの仕事でもある。常に紙一重だ」とザマーは語った。このようにニュアンスを含んだ見方を示しつつも、彼の最大の懸念は依然としてゲームの根本的な柱にある。さらにザマーは、「ゲームの完全性が損なわれるときに危険があると見ている」と付け加えた。
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インファンティーノ会長の最後通告
反発があるにもかかわらず、インファンティーノは厳格なスケジュールで計画を進めており、加盟協会に対して9月を承認期限としている。各連盟にとっては数百万規模の臨時収入が見込まれることが誘因となっているが、欧州の統括団体は、この競技の健全性に長期的に及ぼす影響について懐疑的な姿勢を崩していない。
エーベルとバイエルン・ミュンヘンの首脳陣にとって、財政的な利益はスポーツのアイデンティティーに伴う代償を上回るものではない。焦点は今後のUEFA会議へと移り、そこで各連盟は足並みをそろえるのか、それともFIFAとの歴史的な決別を引き起こすのかを判断することになる。
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