エーベルの発言は爆発的なものだったが、ドイツサッカー界の他の著名な人物たちは、より抑制的ながら同様に強い懸念を示している。レジェンド級の元選手で、現在はボルシア・ドルトムントのアドバイザーを務めるマティアス・ザマーは、インファンティーノが現代の統治において直面する複雑なバランス取りを認めた。しかし、そのザマーでさえ、美しいゲームの「感情的な信頼性」が、世界的組織により大きな財政的利益をもたらす追求の中で危険にさらされていると警告した。

「ジャンニ・インファンティーノは、まず全員を満足させることに成功しなければならない。それが彼の仕事であり、FIFAの仕事でもある。常に紙一重だ」とザマーは語った。このようにニュアンスを含んだ見方を示しつつも、彼の最大の懸念は依然としてゲームの根本的な柱にある。さらにザマーは、「ゲームの完全性が損なわれるときに危険があると見ている」と付け加えた。