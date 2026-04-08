米国のスポーツイベントでは通常、座席を指定して購入します。一方FIFAはワールドカップのチケットをカテゴリー別に販売します。各スタジアムは価格帯ごとに区分され（カテゴリー1が最高額）、ファンが購入するのは特定の座席ではなくエリアです。

そのため、同じカテゴリー1でもサイドラインの好位置からコーナーやゴール裏まで、実際の席は大きく異なる場合がある。FIFAは「配置図は目安で、正確な座席を示すものではない」と説明するが、この期待と現実のズレが不満の根本原因となっている。

『The Athletic』の取材に答えたファンの一人、ジョーダン・リコバー氏は「多くの人が座席の割り当てに騙された、混乱した、がっかりしたと感じている」と語った。

同メディアによると、販売プロセス中にカテゴリー境界線が何度も変更されたという。

別のファン、アンドルー・スワート氏は「少なくとも一貫性がない」と指摘し、「チケットの価格を考えると、座席によって大きな差を感じる」と語った。