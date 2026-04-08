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FIFAはワールドカップのチケット販売状況に関する懸念に応えたが、疑問は残る
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ファンの不満の理由
米国のスポーツイベントでは通常、座席を指定して購入します。一方FIFAはワールドカップのチケットをカテゴリー別に販売します。各スタジアムは価格帯ごとに区分され（カテゴリー1が最高額）、ファンが購入するのは特定の座席ではなくエリアです。
そのため、同じカテゴリー1でもサイドラインの好位置からコーナーやゴール裏まで、実際の席は大きく異なる場合がある。FIFAは「配置図は目安で、正確な座席を示すものではない」と説明するが、この期待と現実のズレが不満の根本原因となっている。
『The Athletic』の取材に答えたファンの一人、ジョーダン・リコバー氏は「多くの人が座席の割り当てに騙された、混乱した、がっかりしたと感じている」と語った。
同メディアによると、販売プロセス中にカテゴリー境界線が何度も変更されたという。
別のファン、アンドルー・スワート氏は「少なくとも一貫性がない」と指摘し、「チケットの価格を考えると、座席によって大きな差を感じる」と語った。
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FIFAの立場
FIFAは、チケットマップは座席配置の例を示すものであり、座席を保証するものではないと主張している。
FIFA広報担当者はGOALへのメールで、「各販売フェーズで公開したカテゴリーマップは、ファンが座席位置を把握するための目安であり、正確な座席配置を示すものではない」と説明した。
また、新たなPMAサポーターセクションに対応するためカテゴリー境界線が変更されたとも説明した。
「最終抽選とPMAサポーター販売フェーズ開始後、マップは更新され、PMAサポーター向けエリアが明示されました。これにより、同じチームのサポーターが一緒に座れる可能性のあるセクションを把握しやすくなりました。これらの専用エリアは、一般的にはカテゴリー1とカテゴリー2の席に相当します」と広報担当者は付け加えた。
座席が確定したため、現在は購入時に座席を指定できます。FIFAは、早期購入者にも追加情報を提供しています。
また、以前の段階でチケットを購入し座席が割り当てられたファンには、最大収容人数を示さないカテゴリーマップを公開し、現在の座席配置を説明しています」と広報担当者は述べた。
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ホスピタリティは各カテゴリーに影響を与えているのでしょうか？
しかし一部のファンやチケット購入者は、ホスピタリティ・セクションの設置に伴う変更があったと指摘する。公式ホスピタリティ・パッケージは『On Location』によると約2,000ドルから70,000ドル以上と幅がある。また、カテゴリー1チケットで実際にサイドラインのプレミアム席を入手できたのか疑問視する声もある。
「FIFAはあの座席表で私たちを誤解させた。ピッチのすぐ横に座れると思わせたが、最初から不可能だった」とファンは『The Athletic』に語った。
FIFAは『GOAL』の取材に、ホスピタリティ席の件には言及しなかった。
またもやチケットをめぐる論争
大会中のチケット価格と入手に懸念が続いている。決勝チケットは1万990ドルまで高騰し、抽選システムにも問題がある。批判にもかかわらず、FIFAは収益を世界中のサッカープログラムに再投資すると説明している。