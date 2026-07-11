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FIFAはイングランド代表ジャレル・クアンサのワールドカップ出場停止を2試合に延長したが、その詳細を明かさなかった。トーマス・トゥヘル監督はこれに対しFIFAを強く批判した。
クアンサの出場停止処分について、イングランドは回答待ちだ。
トゥヘル監督は、ワールドカップベスト16のメキシコ戦で退場したクアンサの出場停止が2試合に延長された理由をイングランド代表が説明されていないと明かした。クアンサは後半開始早々、アステカ・スタジアムでヘスス・ガヤルドに対し足首の高さでのタックルを行い、VAR審査の末に退場した。通常、即退場の反則は1試合の停止だが、今回は「重大な反則行為」と判定され処分が延長された。
- AFP
トゥヘル監督、クアンサの出場停止処分について説明を求める
試合後にトゥヘル監督が審判を批判したことが決定に影響したとの見方もあったが、イングランド代表監督はFIFAから説明を受けていないと主張した。
「そうは思わない」と問われた同監督は記者団に語り、「我々にも何の説明もない」と付け加えた。
メキシコ戦後の勝利会見では判定の水準と一貫性を疑問視し、不満を表明していた。
「まったく不十分だ。審判のレベルが低すぎる。第4審判のレベルも低すぎる」と試合後にBBCに語った。「これが結論だ。（メキシコへの）PKは明確な誤審だったか？ もちろん違う。だがVARが介入し、ファウルとさえ判定しなかった状況を覆した。まったく不十分だ」
トゥヘル監督、イングランド代表にさらなる努力を求める
試合前、規律問題が話題になった。トゥヘル監督は「チームは目の前の課題に集中すべきだ」と強調した。敵地アステカ・スタジアムの厳しい雰囲気で示した闘志はチームに勢いを与えたが、ノックアウトステージのプレッシャーはさらに高まる。監督は更なる努力を求める。
「前回の一歩はあくまで一歩だ」とトゥヘル監督は警鐘を鳴らす。「我々はまだ貪欲で、夢と目標がある。次は準々決勝を勝ち抜くこと。その試合はすでに過去だ。前向きさと自信は維持するが、重要なのはこれからだ。」
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イングランドはノルウェー戦に全力を注ぐ
イングランドはマイアミでのノルウェーとの準々決勝に集中する。クアンサの出場停止は依然として懸念だが、トゥヘル監督はチームが動揺せず勝利し、準決勝に進めることを期待している。
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