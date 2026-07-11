試合後にトゥヘル監督が審判を批判したことが影響したとの見方もあったが、イングランド代表監督はFIFAから説明を受けていないと主張した。

「そうは思わない」と問われた同監督は記者団に語り、「我々にも何の説明もない」と付け加えた。

メキシコ戦後の勝利会見では判定の水準と一貫性を疑問視し、不満を表明していた。

「まったく不十分だ。審判のレベルが低すぎる。第4審判のレベルも低すぎる」と試合後にBBCに語った。「これが結論だ。（メキシコへの）PKは明白な誤審か？ もちろん違う。だがVARが介入し、ファウルすら宣告していない状況を覆してしまった。まったく不十分だ」